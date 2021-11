Belorusija: Nemačka i preti i brine

Dok je Bundestag raspravljao o pogoršanju situacije na spoljnoj granici Evropske unije, između Poljske i Belorusije, na balkonu sale za sednice nemačkog parlamenta sedela je beloruska opoziciona političarka Svetlana Tihanovskaja. Raspoloženje u Bundestagu bilo je emotivno i mnogi poslanici su za govornicom izrazili svoj bes. Pa ipak, svi ti zahtevi izneti u nešto manje od sat vremena rasprave nisu mogli da sakriju koliki je trenutno nivo političke nemoći.

Poslednjih dana situacija u pograničnom području dramatično se pogoršala. Beloruski vlastodržac Aleksandar Lukašenko omogućio je da sve više ljudi pristiže iz kriznih regiona i naredio da se oni prebace na granicu. Oni su tu sada zaglavljeni. Velike grupe migranata već nekoliko puta uzalud su pokušavale da probiju ogradu od bodljikave žice koju Poljska koristi kako bi sprečila prelazak granice.

„Humanitarna katastrofa“

Najmanje deset ljudi već je izgubilo život, izvestila je u Bundestagu poslanica Levice Gokaj Akbulut. „Ti ljudi nisu morali da umru“, rekla je. Levica za dramu na granici ne okrivljuje samo Belorusiju, već i Poljsku.

„Odbijanje izbeglica bez pojedinačnog ispitivanja zahteva za azil predstavlja jasno kršenje Ženevske konvencije o izbeglicama, Evropske konvencije o ljudskim pravima i važećeg zakona EU o azilu“, podsetila Akbulut. To su prava koja, kaže, ne mogu da budu onemogućena poljskim nacionalnim pravom. Evropska komisija, prema njegovom mišljenju, mora protiv toga da preduzme odgovarajuće mere.

Poslanica Zelenih Franciska Brantner koristila je izraz „humanitarna katastrofa“: „Lukašenko instrumentalizuje ljude tako što ih dovozi iz Damaska, Dubaija, Istanbula ili Moskve. Ali ti ljudi ipak nisu oružje. Oni nisu mase za pregovore, oni su ljudi sa svojim dostojanstvom“, kaže Brantner.

Merkel traži pomoć od Putina

Odlazeća kancelarka Angela Merkel dala je sličnu izjavu u sredu uveče nakon razgovora s ruskim predsednikom. „Danas sam telefonom razgovarala s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i zamolila ga da utiče na predsednika Lukašenka. Tamo se ljudi iskorišćavaju. Oni su, da tako kažem, žrtve nehumane politike i po tom pitanju se nešto mora učiniti“, rekla je Merkel. Problemi bi, smatra, morali da se rešavaju tako što se tim ljudima pristupa humano. „Nažalost, to trenutno nije slučaj“, ocenila je nemačka kancelarka.

Mandat Angele Merkel se približava kraju. Socijaldemokrate (SPD), Zeleni i Liberali (FDP) trenutno pregovaraju o formiranju nove savezne nemačke vlade. Poslanica Zelenih u Bundestagu Franciska Brantner naglasila je da je „jedan od velikih zadataka“ naredne vlade – preispitati politiku prema Rusiji. Vladimir Putin, tvrdi poslanica Zelenih, pokriva Lukašenkov „perfidni pokušaj ucene“ i održava beloruski režim u životu: „Moramo da smanji našu sopstvenu ranjivost i unapredimo novu politiku dijaloga i oštrine“, ukazala je Franciska Brantner.

Sankcije – i protiv tranzitnih zemalja

Predstavnica Zelenih založila se za uvođenje dodatnih sankcija beloruskoj privredi, ali i političarima: „Vreme oko Božića je popularno vreme za kupovinu u Minhenu i drugim nemačkim gradovima, posebno za moćnu belorusku elitu. To ne mora da bude tako“, smatra Brantner.

Morale bi, dodala je, da postoje i posledice po avio-kompanije koje migrante prevoze s Bliskog istoka u Belorusiju. Brantner kaže da se nada da će nemačka vlada po tom pitanju nešto preduzeti i to što je moguće pre.

Odlazeći ministar spoljnih poslova Hajko Mas (SPD) obećava upravo to: „Niko ne sme nekažnjeno da učestvuje u Lukašenkovim nehumanim aktivnostima“, rekao je Mas. Ipak, dodao je, zakonski nije lako sankcionisati avio-kompanije, jer one ne rade ništa što je pravno nelegalno. „No, uputili smo poruku svima da zemlje-članice EU razmišljaju o tome da pozovu na odgovornost sve one koji saučestvuju u krijumčarenju i podsetili da pravo na sletanje izdaje svaka zemlja pojedinačno“, rekao je nemački ministar.

CDU/CSU protiv prihvatanja izbeglica

Humanitarno zbrinjavanje ljudi iz beloruskog pograničnog područja je prioritet, rekao je Mas: „Jedna od osnovnih vrednosti Europske unije i njenih država-članica jeste to da ne ostavljamo ljude u nevolji same. Te zajedničke vrednosti moraćemo da se pridržavamo i na našim spoljnim granicama.“

U ovoj situaciji, međunarodno pravo nalaže humanitarni pristup, rekao je Mas. Međunarodne humanitarne organizacije i udruženja civilnog društva su, kako je rekao, spremne. „To se mora omogućiti.“

U ime poslaničke grupe Demohrišćana (CDU/CSU), poslanik Torsten Fraj založio se za pomoć Poljskoj u obezbeđivanju spoljne granice EU s Belorusijom, a pomenuo je – kao posljednje sredstvo – i uvođenje granične kontrole na nemačko-poljskoj granici, uključujući i povratak migranata u Poljsku prema pravilima iz Dablina.

Ni pod kojim uslovima, rekao je Fraj, migranti iz pograničnog područja ne smeju da budu raspodeljeni u Evropi. „Lukašenko s tim računa. Time se povećava pritisak na poljsku granicu, a to dovodi do raskola u Evropskoj uniji. To je najgluplja stvar koja se u ovom trenutku može uraditi“, smatra poslanik CDU Fraj.

AfD huška, Lukašenko preti

Tako to vidi i Alternativa za Nemačku (AfD). Poslanička grupa te stranke raspravu u Bundestagu iskoristila je da još jednom podstakne negativno raspoloženje prema migracija. „Imigracija nije ljudsko pravo. Ilegalni prelazak granice je krivično delo“, rekao je poslanik AfD Gotfrid Kurio i naglasio: „Poljska štiti sebe, Nemačku i čitavu EU“.

U predlogu dostavljenom Bundestagu, poslanička grupa AfD poziva saveznu vladu da podrži mere koje su preduzele Poljska, Mađarska i druge države EU „kako bi sprečile destabilizujuća migrantska kretanja“. Tu, prema mišljenju te nemačke stranke, podrazumeva i pružanje podrške u izgradnji, proširenju i održavanju graničnih ograda.

Za to vreme, beloruski vlastodržac Aleksandar Lukašenko preti da će zaustaviti isporuku gasa Evropi ako EU proširi svoje sankcije protiv Minska. „Mi zagrevamo Evropu, a oni nam prete“, rekao je Lukašenko, prenosi državna novinska agencija Belta. „Šta ako prekinemo isporuku gasa? Moraćemo da reagujemo ako nam uvedu nove sankcije“, upozorio je Lukašenko države EU. Kroz njegovu zemlju prolazi gasovod Jamal-Evropa, koji ruski gas doprema u Evropsku uniju.

