Bajern u dubokoj krizi

Pre samo dva meseca, tamo negde sredinom marta, u minhenskom Bajernu sve je bilo onako kako to obično biva na početku proleća. Rekorder po broju titula prvaka Bundeslige još je bio u igri za osvajanje titule u sva tri takmičenja. U Ligi šampiona Bavarci su nizali pobedu za pobedom i na impresivan način su se plasirali u četvrtfinale. U Nemačkom kupu takođe. Jedino je bilo malo problema u Bundesligi.

U domaćem prvenstvu Bajern nije dominirao na način na kako je to bilo proteklih godina. Pre tadašnjeg derbija s Borusijom iz Dortmunda, Bajern je bio poražen na gostovanju u Leverkuzenu. Serijski prvak Bundeslige pao je na drugo mesto. Iza Dortmunda. Navijačima Bajerna je pogled na prvenstvenu tabelu pričinjavao nelagodu. Na tako nešto nisu navikli.

Dortmund pretekao Bajern To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ali i oni su morali da priznaju da nastupi minhenskog kluba na bundesligaškim travnjacima uopšte nisu bili u skladu s ambicijama kluba. U tom trenutku, nakon poraza protiv Bajera, neke stvari su se očigledno poklopile: trener kojeg su šefovi Bajerna već neko vreme želeli da vide na klupi tog kluba, Tomas Tuhel, bio je slobodan na tržištu nakon što je nekoliko meseci pre toga dobio otkaz u Čelsiju. I tako su šefovi Bajerna, a pre svih šef Uprave Oliver Kan i sportski direktor Hasan Salihamidžić, sasvim iznenađujuće odlučili da raskinu saradnju s Julijanom Nagelsmanom i da angažuju Tuhela.

Ostatak priče je dobro poznat. Bajern je ispao u četvrtfinalu Lige šampiona od Mančester Sitija. Bajern je ispao u ispao u četvrtfinalu Nemačkog kupa od Frajburga. Ali, barem je u susretu s direktnim konkurentom za osvajanje titule prvaka Bundeslige, novi trener Tuhel zabeležio pobedu (4:2) – zahvaljujući kojoj su se Bavarci vratili na čelo tabele.

Sezona bez titule?

No, čini se da bi za Bajern ova sezona mogla da se završi bez osvojene titule. Uoči poslednjeg kola Bundeslige, dortmundska Borusija ima meč-loptu. Naime, nakon što je minhenski klub u prošlom kolu na domaćem terenu, pred svojom šokiranom publikom, pretrpeo težak poraz od Lajpciga (1:3), Borusija je pobedom na gostovanju kod Augsburga (3:0) pretekla Bavarce i sada u sam finiš sezone ulazi kao lider.

Kako je to uopšte moglo da se dogodi jednom Bajernu, klubu koji u poslednjoj deceniji serijski osvaja titulu prvaka Nemačke? Trener Tuhel, inače iskusan sportski učitelj, i sam priznaje da nema pojma šta se to događa. Frustrirani trener čak je rekao da se „oseća pomalo nemoćno“. Osim toga, on je nabrojao i brojne greške koje je napravila njegova ekipa, pa je najavio da će doslovno prevrnuti svaki kamen u klubu kako bi eliminisao slabosti Bajerna.

Zapanjen: trener Bajerna Tomas Tuhel Foto: ActionPictures/IMAGO

Neizvesna budućnost dueta Kan-Salihamidžić

To neće biti dovoljno. Već nedeljama se u javnosti odgovornost za aktuelnu situaciju prebacuje na klupskog šefa Olivera Kana. Pod pritiskom je sve više i sportski direktor Salihamidžić, a iz njegovih usta u poslednje vreme izlaze rečenice poput ove: „Duboki su to problem, ali ne mogu da kažem šta su naši problem.“ On do danas naglašava da je bila ispravna odluka da se trenera menja u sred sezone, da je to jednostavno moralo da bude tako. I dodaje da nastupi Bajerna u to vreme nisu bili onakvi kakvi inače krase prvaka Nemačke.

Čini se da je zaista bilo određenih problema između trenera Nagelsmana i nekih igrača. Mladi trener nije uspeo da koriguje greške Bajerna iz prethodne sezone – u kojoj je ipak osvojena titula prvaka Bundeslige. Nije uspeo ni u ostvarenju cilja bavarskog kluba da Bajern dominira na način na kako je to radio dok je na trenerskoj klupi sedeo Jup Hajnkes. Ili Pep Gvardiola.

U završnici sezone to nije doduše uspeo ni Tuhel. Narušen je i njegov imidž – imidž uspešnog trenera koji je s Čelsijem pre dve godine osvojio titulu klupskog prvaka Evrope. I Tuhel ukazuje da bi mu bilo mnogo draže da je tim preuzeo tek na leto, uoči nove sezone.

Kakva je uloga Ulija Henesa?

Šta će se dogoditi ako Bajern okonča sezonu bez osvojene barem jedne titule? Kakve se posledice mogu očekivati? I ako ih bude, ko će ih snositi? Jedno je sigurno: nemir vlada u klupskoj centrali u Minhenu. Bivši predsednik Uli Henes i raniji šef Uprave Karl-Hajnc Rumenige na tribinama nisu ni pokušali da sakriju zgražavanje zbog poslednjim nastupa ekipa. Sedeli su doslovno okamenjenih lica. Počasni predsednik Henes, koji Bajern smatra ni manje ni više nego svojim životnim delom, nema doduše ovlašćenja da donosi odluke, ali je i dalje član Nadzornog odbora. A to telo je najmoćnija kontrolna instanca u klubu.

Uli Hones (drugi s desna) i dalje ima važnu reč u Bajernu Foto: Frank Hörmann/Sven Simon/picture alliance

U Nadzornom odboru sedi osam muškaraca. Među njima je bivši bavarski premijer Edmund Štojber, tu su i predstavnici (su)vlasnika Bajerna, dakle uglavnom su to vrhunski menadžeri iz sveta privrede. Henesovo mišljenje tu ima znatnu težinu, vrlo je verovatno da ono što on kaže ima čak i veću težinu od onoga što govore aktuelni predsednik kluba i predsednik Nadzornog odbora Herbert Hajner.

A vodeći duet Kan-Salihamidžić mora upravo na „raport“ pred Nadzorni odbor, odnosno da objasni njegovim članovima šta se to dogodilo u ovoj sezoni, kakva je njihova odgovornost za seriju sportskih posrtanja. Iduća sednica Nadzornog odbora bila je zapravo planirana za ponedeljak 22. maj. Već 20 godina je tradicija da se Nadzorni odbor sastaje ponedeljkom uoči poslednjeg prvenstvenog kola, kako je to objasnio Hajner, jer nakon kraja sezone „svi odlaze na godišnji“.

Ali, sudeći po saopštenju kluba, ovoga puta je sednica zakazana za idući utorak, 30. maja, dakle nakon poslednjeg kola. Bez obzira kako prvoligaška sezona završi za Bajern, može se očekivati da ta sednica za Kana i Salihamidžića neće proći u ugodnom ćaskanju.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.