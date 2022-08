Autorka bestselera i feministkinja Isabel Aljende puni 80 godina

Napisala je 26 knjiga, prevedene su na 42 jezika, a prodala ih je u tiražu od oko 75 miliona primeraka. Za svoj rad dobila je 60 nagrada u 15 zemalja, a dve međunarodne filmske produkcije baziraju se na njenim romanima.

Ovo su činjenice koje Isabel Aljende navodi na svojoj početnoj stranici pod naslovom „Biografija“. Verovatno samo da bi to napisala. Ona u stvari smatra da je čudno osvrtati se na sopstveni život na taj način: "To je spisak datuma, događaja i uspeha. U stvarnosti, važne stvari u mom životu odvijaju se u skrivenim odajama mog srca i nemaju mesto u biografiji“, kaže Aljende.

Isabel Aljende u svojoj kući u Karakasu 1985.

Njeni najveći uspesi nisu knjige, već, kako kaže, ljubav koju gaji prema nekim ljudima i trenuci kada je pokušavala da drugima pomogne. Recimo, kada se angažovala za politički progonjene tokom vojne diktature pod čileanskim vladarom Augustom Pinošeom. Ili kao feministkinja koja se i danas bori za prava žena u svojoj „Fondaciji Isabel Aljende“.

U tom smislu i njen poslednji roman „Violeta“ predstavlja svojevrsnu molitvu za one koji moraju da se afirmišu u mačo-svetu. To je biografija njene majke Pančite, s kojom je Isabel Aljende bila bliska sve do njene smrti 2018. godine. I nije to biografija, već želja jedne ćerke: dok se junakinja romana svojom poslovnom sposobnošću izborila za finansijsku nezavisnost i slobodu, majka Isabel Aljende zavisila je od svoja dva muža. Fiktivna Violeta je s jedne strane i snažna i borbena, ali se ne ponaša uvek emancipovano, pogotovo kada je ljubav u pitanju.

Roman „Violeta“ je posveta majci

Roman koji se proteže kroz čitavo stoleće neverovatno je aktuelan. Počinje u Violetinoj godini rođenja, 1920, kada svetom hara španski grip, a završava 2020. s pandemijom korone.

„Kuća duhova“

Svetski poznata postala je već nakon svog prvog dela, „Kuća duhova“, koji ima i biografska obeležja. Roman govori o životu porodice iz više klase koja pati pod nasilnim patrijarhom Estebanom Truebom. Kada je vojni udarom svrgnut socijalistički predsednika, Truebe polaže velike nade u novu vladu. Ali, novi vlastodršci donose teror i progon u zemlju, i ne štede ni njegovu porodicu.

Bivši čileanski predsednik Salvador Aljende

Kada je Isabel Aljende 1982. napisala tu porodičnu sagu, već je bila u egzilu u Venecueli. Pinočeova vojska svrgla je 1973. u Čileu njenog daljeg rođaka, socijalističkog predsednika Salvadora Aljendea. Nedugo zatim on je počinio samoubistvo. Od tada se autorka, novinarka i feministkinja više nije osećala bezbedno u svojoj domovini.

Ojačati prava žena

Isabel Aljende rođena je u Limi 2. avgusta 1942. kao najstarija ćerka čileanskog diplomate. Roditelji su joj se rastali i ona je veći deo detinjstva provela u kući svoga dede. Kasnije je živela u Boliviji i Libanu, a potom se vratila u Čile. Tamo je radila kao novinarka, udala se i dobila dvoje dece – ćerku Paulu i sina Nikolasa. Ćerki koja je umrla sa 29 godina posvetila je 1994. istoimeni i veoma lični roman.

Isabel Aljende je rano počela da se zalaže za prava žena. Već 1968. osnovala je jedini feministički časopis u Čileu, „Paula“, u kojem je takođe podržavala svog rođaka Salvadora Aljendea. Napisala je i veliki broj drama, a proslavila se i kao voditeljka na televiziji. Pošto se više nije osećala bezbedno tokom vojne diktature pod Pinočeom, s porodicom je emigrirala u Venecuelu.

U egzilu je počela da piše imaginarno pismo svom pokojnom dedi. To dugačko pismo postalo je rukopis romana „Kuća duhova“. Prema romanu je 1993. godine snimljen i film koji je prikazivan i pod naslovom „Kuća čudnih duša“, a u kojem su, između ostalih, glumile i Meril Strip i Vinona Rajder. Već u tom debitantskom delu Isabel Aljende pažnju je privukao njen neobičan pripovedački stil u kojem se prepliću fikcija i stvarnost, tzv. „magični realizam“. Povezala je okrutnu stvarnost sa svetom mašte punim magije, koji je obeležen nadom.

Meril Strip (desno) u filmskoj adaptaciji bestselera „Kuća duhova“

Kritičari joj prebacuju da kopira Gabrijela Garsiju Markesa, koji je oblikovao magični realizam, zamagljivanje fikcije i stvarnosti. Pa ipak, njene priče o snažnim ženama i velikim životnim ciklusima bile su uverljive za žiri Čileanske nacionalne nagrade za književnost koji joj je 2010. dodelio nagradu.

„Zadovoljna sam svojim životom“

Isabel Aljende već više od 25 godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali Čile jeste i ostaće njen dom, kako je svojevremeno izjavila u intervjuu za DW: „Još uvek se osećam Čileankom. Moji roditelji su Čileanci, moja porodica je čileanska i ja sam proživela prve godine svog života u Čileu. Važne godine, godine koje su me oblikovale.“

U 75. godini, nakon razvoda od drugog supruga, ponovno se zaljubila. Rodžer Kukras prvobitno je bio samo još jedan od obožavalaca koji joj šalje i-mejlove. Danas je udata za njega i to je njen treći brak.

Isabel Aljende nema problem sa starenjem. Naprotiv, smatra da je to „dragoceni pokolon“: „Kad sam bila mlada, često sam bila očajna“, piše autorka na svojoj internet-stranici. „Bilo je toliko patnje na svetu i tako malo sam mogla da učinim da je ublažim. Ali sada, kada se osvrnem na svoj život, zadovoljna sam jer je bilo samo nekoliko dana u kojima nisam pokušala da na nešto utičem.“

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.