„Artemis 1“ utire put za buduće naselje na Mesecu

Od 2030. trebalo bi da počne dugoročno naseljavanje, ne samo Meseca, već moguće i Marsa. Realizacija tog plana počinje danas (29.8), prvim probnim letom. „Artemis 1“ će biti let bez posade, ali to je samo prvi korak u misiji koja ima za cilj da, prvi put nakon misije „Apolo 17“ iz 1972. godine, na Mesec dovede ljude. Naseljavanje Meseca ima važnu ulogu u istraživanju Marsa, jer astronauti žele da iskoriste površinu Meseca kao međustanicu na dugom putovanju do Crvene planete. Prema navodima „Artemis“-partnera, američke svemirske agencije NASA i Evropske svemirske agencije ESA, program „Artemis“ će pokazati šta se u poslednjih pedeset godina promenilo u istraživanju svemira.

Od 1972. godine je mnogo toga urađeno. Ambicije su postale veće i tehnika se dalje razvijala. Program „Artemis“ predviđa slanje ljudi na Mesec 2025. godine, kao i izgradnju trajnijeg naselja kroz dalja putovanja narednih godina. „U početku će ljudi biti na Mesecu samo nedelju dana, a u narednim misijama „Artemis“ tamo bi trebalo da ostanu mesec ili dva, dok se konačno ne uspostave stalna naselja“, objašnjava za Dojče vele Jirgen Šluc, svemirski inženjer iz ESA. U okviru ovog programa, na Mesec će prvi put kročiti i žene i ljudi svih boja kože.

Edvin Oldrin na Mesecu 1969.

Šta je program „Artemis“?

Današnje lansiranje je prvo od šest misija na Mesec koje su u planu do 2028. godine. Tokom misije „Artemis 1“ u svemirskom brodu Orion neće biti posade. U osnovi je to test bezbednosti. Međutim, naredne misije bi trebalo da budu sa posadom.

Program „Artemis“ pokrenut je 2017. i njime bi putovanja u svemir trebalo da budu obnovljena. Radi se o zajedničkom projektu agencija NASA i ESA, kao i svemirskih agencija raznih drugih zemalja. Želimo da ljudi nastave da istražuju svemir. Mesec je naš najbliži sused. On ima resurse i druga svojstva koja mogu da se iskoriste za istraživanje, ali nama je prvenstveno važno da sa „Artemisom“ steknemo uporište u svemiru“, objašnjava Šluc.

NASA je program nazvala po Apolonovoj sestri bliznakinji, Artemidi, koja je u grčkoj mitologiji boginja Meseca. Misija startuje iz svemirskog centra Kenedi u Floridi, u 14:30 po srednjeevropskom vremenu. Letelica Orion trebalo bi da poleti ka Mesecu i na putu će biti od 26 do 42 dana. Najmanje šest dana letelica će kružiti oko Mesečeve orbite, pre nego što se vrati na Zemlju i sleti u Pacifik.

Test bezbednosti za buduće letove za posadom

Cilj ovog svemirskog leta je testiranje bezbednosti Oriona i Sistema svemirskog lansiranja (Space Launch System, SLS) uoči budućih letova sa ljudskom posadom, kaže Šluc. „Sa programom 'Artemis' ljudi bi trebalo da se vrate na Mesec. Prvom misijom, „Artemis 1“, testiraju se transportni sistemi, koji bi to trebalo da omoguće“, naglašava Šluc.

Orion je svemirski brod za delimično višekratnu upotrebu. Opremljen je solarnim panelima i automatizovanim sistemom za sletanje, kao i primarnim i sekundarnim pogonskim mehanizmom, koji letelicu vode iz Zemljine orbite ka Mesecu. Evropska svemirska agencija, zajedno sa evropskim kompanijama kao što je Erbas (Airbus), odigrala je centralnu ulogu u razvoju tehnologije za ovaj svemirski let. Iako „Orion“ može da primi šestočlanu posadu, misija „Artemis 1“ će imati samo dva putnika: lutke Helgu i Zohara, koje su opremljene senzorima za merenje zračenja.

Letelica Orion napravljena je u saradnji većeg broja međunarodnih partnera

Kada će prvi ljudi živeti na Mesecu?

Dugoročni cilj programa „Artemis“ jeste naseljavanje planete Mars. Prema rečima Šluca, Mesec je važna stanica na tom putu – neka vrsta ispostave za istraživače Marsa. Prvo mesto za sletanje na Mesec, bazni kamp „Artemis“, trebalo bi da bude izgrađen do kraja ove decenije.

I kineska i ruska svemirska agencija takođe planiraju početkom 2030-ih godina da postave svoju bazu, Međunarodnu stanicu za istraživanje Meseca. U baznom kampu, misije će moći da borave do dva meseca i on će se koristiti kao ispostava za optimizaciju tehnologije i uslova života. Astronauti će tamo stizati za manje od nedelju dana, što je impresivan podvig, s obzirom na to da je pre samo 200 godina istraživačima trebalo četiri nedelje da stignu od Evrope do Amerike.

U kasnijim fazama misije „Artemis“ planirana je izgradnja „mesečevih baza“

Ejden Kauli, stručnjak za istraživanje materijala Evropske svemirske agencije (ESA), objašnjava da će na Mesecu biti testirani sistemi i tehnologija potrebni za život na drugim planetama. „Uslovi za život na Mesecu su teški. Jedan od najvećih izazova je zaštita astronauta od radijacije. Istražujemo izradu stambenih modula čija je spoljašnost od regolita (mesečeve prašine), kako bi ih zaštitili od tog zračenja“, objašnjava Kauli.

Na Mesecu će takođe biti testirani sistemi za upravljanje resursima, zaštitu od zračenja i proizvodnju energije, koji će zatim biti prebačeni na Mars. Putovanje do Marsa traje pola godine, tako da je Mesec lakše dostupno istraživačko polje.

„Ne možemo tek tako da pozovemo nekog kada nam trebaju novi alati, ali uz pomoć 3D-štampača možemo da štampamo alate i druge predmete od materijala koji je na Mesecu“, kaže Kauli.

