Angela Merkel – pogled spolja

U dokumentarnom filmu „Merkel – moć slobode“, rediteljka Eva Veber prikazuje bivšu nemačku kancelarku kao politički veštu i multitalentovanu: prkosi populistima i autokratama, kroti šovinističke alfa-muškarce u politici, nosi se s krizama… Ništa od toga nije problem za Angelu Merkel.

Iako u čitavom dokumenatrcu nema nekog novog intervjua s Merkelovom, film ipak uspeva da dođe do srži njene ličnosti, pa čak i da se pomalo približi toj političarki za koju se smatra da je nepristupačna i koja je 16 godina vodila vladine poslove u Nemačkoj.

Arhivska građa i intervjui s domaćim i stranim novinarima, kao i sa visokim političarima iz Nemačke i inostranstva daju gledaocu mogućnost da stekne utisak o vrednostima kojima se rukovodila bivša kancelarka. Njeni pragmatični postupci uvek su bili zasnovani na njenom ličnom kodeksu vrednosti. Za to je čak znala i da se usprotivi sopstvenoj partiji.

Merkel je 1991. imenovana za ministarku za porodicu u vladi kancelara Helmuta Kola

Iz međunarodne perspektive

„Uvek sam njenu karijeru posmatrala spolja i bila sam fascinirana koliko je različito primana u različitim vremenima – pozitivno u Nemačkoj, negativno u inostranstvu ili obrnuto“, rekla je rediteljka Veber na diskusiji posle premijere filam održane u Berlinu ove srede (23.11.)

Rediteljka već dugo živi u Engleskoj i upravo taj pogled spolja karakteriše njen film: to je distanciran pogled iz međunarodne perspektive. Pritom je unutrašnja politika Angele Merkel ostala u pozadini.

Na ideju za film rediteljka je, kaže, došla u leto 2020, u vreme kada je Boris Džonson u Velikoj Britaniji bio sveprisutan i na svim mogućim naslovnim stranama. Pristojno držanje Angele Merkel bilo je sušta suprotnost ležernog ponašanja britanskog premijera.

Put ka vrhunskoj politici

Dokumentarac detaljno opisuje uspon Angele Merkel. Ćerka pastora u Istočnoj Nemačkoj odlučila je da studira fiziku kako bi morala što manje da priča o politici u DDR-u. Nakon ponovnog ujedinjenja, postala je prva istočnonemačka ministarka u prvom kabinetu ujedinjene Nemačke i na kraju – prva žena na funkciji kancelarke Nemačke.

Rediteljka dokumentarca Eva Veber

„Angela Merkel je imala dva života: jedan pre i jedan posle pada Berlinskog zida“, kaže Eva Veber.

Ona je rekla da je fascinirana time koliko je DDR oblikovao Angelu Merkel – i kao osobu, i kao političarku. I time kako je njen život pre pada Zida uticao na njenu vladavinu. Merkelova je kroz svoje lično iskustvo jasno razumela značenje demokratije i slobode, i znala je koliko i jedno i drugo može da bude krhko.

„Protestantski politički stil“

„Politički nikad nisam podržavala Angelu Merkel“, rekla je rediteljka. Ali, njen „protestantski politički stil“ ju je impresionirao. Njena pragmatična priroda i njeno oslanjanje na činjenice izdvajaju Merkelovu od mnogih drugih šefova vlada. Veber kaže da veoma poštuje politički stil Merkelove i zato je želela da to stavi u prvi plan, a ne njene političke odluke.

U filmu su pritom u velikoj meri izostavljeni politički neuspesi ili posledice te politike, kao na primer u politici Angele Merkel prema Rusiji.

Film govori i o odnosima Angele Merkele sa moćnicima kao što je Vladimir Putin

Biografija umesto analize

Film je više biografija, a manje politička analiza. Još je rano za razgovor o nasleđu Angele Merkel, smatra Eva Veber i dodaje da ona njen zadatak kao filmskog stvaraoca i nije da ocenjuje nasleđe bivše nemačke kancelarke.

To mišljenje deli i novinar Ralf Bolman, koji je napisao biografiju Angele Merkel, a pojavljuje se i u filmu. On veruje da film pokazuje kolika je privlačnost Merkelove u svetu kao ličnosti. „Mislim da su neki ljudi u Nemačkoj potcenili to šta Merkelova zapravo jeste“, rekao je Bolman. Ona je, dodaje, naročito pri kraju svog mandata, stekla u svetu obožavaoce i postavila se kao pandan bivšem razmetljivom američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Saradnja Donalda Trampa i Angele Merkel nije uvek bila laka

Film bi Nemcima trebalo da bude povod za razmišljanje, smatra Bolman. „Merkelova je u svojim javnim nastupima otkrila neverovatnu količinu sebe, iako su mnogi često govorili da je bila veoma dosadna.“ To je, kaže, dovoljan razlog da se sada snimi ovakav film, čak i ako se još ne može konačno suditi o njenom nasleđu.

