Al Kaida nakon Al Zavahirija: kako dalje?

Raketa kojom su Amerikanci ubili lidera Al Kaide Ajmana al Zavahirija navodno je novi tip. Sudeći po objavljenim fotografijama iz četvrti Šerpur u Kabulu, oštećenja su primetna samo na gornjem spratu – tamo gde se u trenutku napada nalazio Al Zavahiri. Prema izveštajima medija, to ukazuje da su u atentatu na lidera Al Kaide korišćene tzv. Helfajer rakete tipa R9X: one ne eksplodiraju prilikom udaru, već ispuštaju oštrice koje su poput žileta i koje ubijaju samo ciljanu osobu, ali ne i druge ljude, čak i ako se one nalaze u neposrednoj blizini.

Tako je Al Zavahiri, kako se pretpostavlja, postao meta nove vojne strategije SAD. Pokrenuo ju je bivši američki predsednik Barak Obama i njome se želi da se izbegne tzv. „kolateralna šteta“, odnosno smrt nedužnih. Sa tačke gledišta američke vlade, nova tehnologija nudi značajnu prednost: predsednik Džozef Bajden može da ponudi američkoj javnosti politički i vojni trijumf – ali u isto vreme može samo da se nada da ovo ciljano ubistvo neće isprovocirati članove i simpatizere Al Kaide, kao što bi ih isprovociralo da su stradali drugi, potpuno nedužni ljudi.

Sjedinjene Države sada su ubile teroristu koji se poslednjih godina retko pojavljivao u javnosti – zadnji put u septembru prošle godine. Taj 72-godišnji Egipćanin nedavno je bio teško bolestan, kaže za DW politikolog Ahmad Ban iz Centra za politiku u Abu Dabiju. Al Zavahiri, ocenjuje Ban, nikada nije uspeo da ponovo ujedini Al Kaidu, podeljenu na mnoge frakcije.

Bez harizme

U poređenju sa svojim prethodnikom, osnivačem Al Kaide Osamom bin Ladenom, Al Zavahiri je uvek imao nedostatke, kaže stručnjak za terorizam Asijem El Difrui. „Nedostajala mu je Bin Ladenova harizma. To je još jedan razlog zašto je Al Kaida izgubila deo nekadašnje slave kod potencijalnih članova“, kaže El Difrui, inače autor nekoliko knjiga o međunarodnom džihadizmu (poslednja „Hidra džihadizma – nastanak, širenje i odbrana od globalne opasnosti“, 2021).

Ipak, za mnoge džihadističke grupe Al Zavahiri je bio neko ko je imao političko-istorijski autoritet, uglavnom zbog njegove uloge u globalnom džihadu, u čijem je osnivanju odigrao ključnu ulogu. „I uprkos nedostatku harizme, postavlja se pitanje gde se može naći neko ko bi bio iole uporediv sa Al Zavahirijem. Njegovi potencijalni naslednici gotovo da nisu poznati široj javnosti“, kaže Difrui za DW.

Najpoznatiji napad Al Kaide: Svetski trgovinski centar u Njujorku, 11. septembar 2001.

Sve u svemu, ubistvo Al Zavahirija moglo bi da ima različite, delimično čak i kontradiktorne posledice. Teroristička organizacija izgubila je svoje najpoznatije lice. Traženje naslednika verovatno će potrajati i to će biti teška misija. U isto vreme, pojedini delovi razgranate mreže Al Kaide verovatno će biti podstaknuti da se reorganiziraju i razviju novu razornu snagu. „Ajman al Zavahiri se 40 godina zalagao za Al Kaidu, njegovo ubistvo bi sada moglo da ih podstakne na ujedinjenje“, smatra Ahmad Ban.

Sa tačke gledišta Al Kaide takvo je restrukturiranje je neophodno, jer“, nastavlja Ban. „operativne sposobnosti te mreže ozbiljno su smanjene. Ona više nije u stanju da izvodi operacije kao što su bili napadi 11. septembra 2001. ili napadi na ambasade. To zahteva velike operativne napore, a Al Kaida to sebi trenutno ne može da priušti.“

Ideologija Al Kaide ima mnogo više sistema i mnogo je koherentnija od ideologije drugih terorističkih grupa, dodaje pariski novinar i stručnjak za islamizam Albert Farhat. Međutim, dodaje, s obzirom na to da je upravljačka struktura organizacije već duže vreme oslabljena, teško joj je da regrutuje nove članove.

Konkurencija tzv. „Islamske države“

Asiem El Difrui kaže da je situacija s Al Kaidom različitia, o zavisnosti od toga o kojem regionu je reč. U srcu arapskog sveta, recimo u Siriji i Iraku, Al Kaida je pod velikim pritiskom, s obzirom na konkurenciju s terorističkom organizacijom „Islamska država“ (IS). Do sada se, međutim, Al Kaida tom pritisku uspešno opirala. Štaviše, u pokrajini Idlib, ogranak Al Kaide pod nazivom „Džabhat al Nusra“, uspeo je da delimično potisne IS.

Jaka konkurencija: teroristička organizacija „Islamska država“, Sirija 2019.

Prema rečima Difruija, Al Kaida je posebno jaka na spoljnim granicama arapskog sveta. „To se pre svega odnosi na Jemen i zonu Sahela.“ Još jedan izdanak Al-Kaide, teroristička grupa Al Šabab, stvara ime u Somaliji. Pre otprilike dve nedelje, oko 500 njihovih boraca upalo je u Etiopiju i nekoliko dana vodilo teške borbe sa vojnim snagama te zemlje. To je odnelo brojne živote na obema stranama. Pritom takve akcije imaju manje vojni, a više propagandni efekat. Kada se zastava Al Kaide vijori na teritoriji Etiopije, to je podsticaj za na mnoge njene simpatizere i potencijalne borce.

S obzirom na brojne probleme s kojima se region suočava, posmatrači ne veruju da ubistvo Al Zavahirija može da našteti džihadizmu u celini. Ako je suditi po autorskom tekstu objavljenom u panarapskom dnevniku „Al Arabi al Džadid“ iz Londona, američka vlada greši ako misli da ubistvom jedne osobe može odlučno da udari na radikalni islamski džihadizam.

Terorizam cveta na temeljima složenih političkih, društvenih, privrednih i kulturnih problema. „Mimo Kabula i balkona na kojem je Al Zavahiri ubijen, postoje mnoga mesta na Bliskom istoku, u Africi i Aziji gde se ljudi suočavaju sa sve većom nepravdom, zloupotrebom moći, ugnjetavanjem i tiranijom. Uspeh džihadističkih organizacija počiva na činjenici da su one, iz osećaja koji se kod ljudi pri tom bude, u stanju da raspale vatru.

