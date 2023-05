Koliko će NATO manevri u junu poremetiti civilne letove?

Od 12. do 23. juna NATO održava najveće vazduhoplovne manevre u svojoj istoriji „Air Defender 23“. To bi moglo da stvori smetnje u civilnom vazdušnom saobraćaju u Evropi, u vreme kada počinju školski raspusti.

Pod vođstvom Nemačke, do 10.000 učesnika iz 25 zemalja od 12. do 23. juna vežbaće vazduhoplovne operacije u evropskom vazdušnom prostoru. Tokom vikenda 17. i 18. juna neće biti letova u okviru ovih manevara.

„Air Defender 23" je izazovni scenario za vežbe vazduhoplovnih operacija NATO - bazira se na članu 5 koji se odnosi na međusobnu podršku u slučaju napada.

Nemačka u centru

Nemačka pritom ima ulogu odbrambenog čvorišta u Evropi. Vežbu je Nemačka inicirala 2018. i od tada su izrađivani planovi, a održava se pod vođstvom Nemačke odnosno nemačkog vojnog vazduhoplovstva Luftvafe.

U vežbi će učestvovati oko 250 aviona 23 različita tipa, od čega najviše iz SAD (100) i iz Nemačke (70).

Po četiri sata dnevno za vojne avione

Manevri će se održavati uglavnom iznad Nemačke i to predviđenim koridorima.

Prema aktuelnom planu, istočni vazdušni koridor koji se prostire iznad Meklenburga-Zapadne Pomeranije, severnog Brandenburga i Baltičkog mora biće rezervisan za vojnu upotrebu od 10 do 14 časova, severni iznad Šlezvig Holütajna i Severnog mora od 16 do 20 časova, a južni iznad Bavarske i Baden-Virtemberga od 13 do 17 časova.

Visine leta tokom manevra će se kretati od 2.500 do 15.000 metara i više. Niže visine neće biti korištene za misije. Niski letovi mlaznih aviona i transportnih letelica, najniže do 350 metara, planirani su samo u jednom delu istočnog vazdušnog prostora.

Kašnjenja civilnih aviona nisu isključena

S obzirom da se u Nemačkoj dnevno obavi oko 8.000 civilnih letova, posledice po civilni segment su neminovne okom vojne vežbe NATO sredinom juna. Stručnjaci očekuju veće posledice posebno u Frankfurtu, Hamburgu i Berlinu, a nešto manje u Minhenu.

Zahvaljujući intenzivnim pripremama, nemačka vlada, Bundesver i vazduhoplovna industrija se nadaju da će uspeti da spreče haos.

„Trenutno nema planiranih otkazivanja letova", kaže Arnt Šenemann, šef nemačke kontrole vazdušnog saobraćaja. Iz sadašnje perspektive to nije potrebno, ali može se dogoditi u pojedinačnim slučajevima.

Nemačko ministarstvo saobraćaja je saopštilo kako trenutno razgovara sa saveznim pokrajinama kako bi se dozvoljena vremena poletanja i sletanja po potrebi pomerila tokom te dve sedmice. Kako je rečeno, time žele da se izbegnu kašnjenja aviona koji bi morali da budu preusmereni na nepredviđene aerodrome što bi takođe dovelo do poteškoća za veliki broj putnika.

Neke savezne pokrajine su već najavile da će izdati dozvolu za noćno sletanje i poletanje.

Matijas von Randov, generalni direktor u Saveznom udruženju nemačkog vazdušnog saobraćaja, rekao je da se od proleća vode intenzivni razgovori: „Nadam se da neće biti otkazanih letova. Ali kašnjenja su moguća".

