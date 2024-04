Abortus u SAD – problem u izbornoj kampanji za Republikance

Kako Donald Tramp gleda na kontroverznu temu abortusa? Predsednički kandidat mesecima nije želeo da se po tom pitanju jasno pozicionira, na primer o tome da li je za nacionalnu zabranu od 15. nedelje trudnoće ili ranije.

Sada je na tu temu objavio video od četiri minuta. Njegova ključna izjava: Tramp ne želi u to da se meša i planira da ostavi zakonsku regulativu onakvu kakva je sada na snazi. Abortus je trenutno pitanje koje pojedine savezne američke države samostalno regulišu i to bi tako trebalo i da ostane, rekao je. „Ono šta one odluče, postaće zakon.“ Tako će, kao i do sada, u nekim državama da važi stroži, a u drugim liberalniji propisi. I to je tako u redu, smatra Tramp.

Ljudi bi po tom pitanju trebalo da slede svoje srce – ali, kako kaže Trump, „moramo da pobedimo na predstojećim izborima da bismo spasili našu kulturu i našu zemlju.“ On lično podržava izuzetke od zabrane abortusa, recimo kada se radi o trudnoćama u slučajevima incesta, silovanja ili kada je zdravlje majke u opasnosti.

Protivnici abortusa optužuju Trampa za izdaju

Odmah nakon objavljivanja tog videa usledio je buran protest protivnika abortusa: „Veoma smo razočarani“, rekla je tako na CNN-u evangelikanska voditeljka podkasta Rebeka Hajni. To što se Tramp nije jasno izjasnio za temeljno pravo na život od trenutka začeća i umesto toga govori kao levičari o „pravu na abortus“, to je pravi korak unatrag, pa čak i izdaja. Ona je upozorila da bi to Trampa moglo da košta glasova među tom važnom grupom birača.

Protivnici abortusa žele potpunu zabranu: plakat s natpisom „Ne ubijaj svoju bebu“ u Ilinoisu Foto: Chris Kenning/USA TODAY Network/IMAGO

„Tramp i njegovi Republikanci su se po pitanju abortusa doveli u slepu ulicu“, kaže Džesika Voters, stručnjakinja za pitanja prava na abortus sa Američkog univerziteta u Vašingtonu. Otkako je Vrhovni sud pre gotovo dve godine ukinuo opšte pravo na abortus u Sjedinjenim Državama, 17 saveznih država zakonski je gotovo u potpunosti zabranilo abortus, mnoge već od šeste nedelje i gotovo bez izuzetka.

Pritom je, prema anketama, jasna većina Amerikanaca u načelu za legalnu mogućnost prekida trudnoće. Tramp dobro zna da se jaz između republikanske politike i volje birača u vezi s tim pitanjem sve više povećava, kaže Voters i podseća da je pitanje abortusa koštalo Republikance mnogo glasova na međuizborima.

Tramp sada pokušava svima da ugodi: „Mislim da on tako govori iz straha“, smatra Voters.

Arizona se vraća zakonu iz 1864.

Koliko je to osetljiva tema za Republikance pokazuje i primer Arizone. Samo dan nakon Trampove izjave o abortusu, Vrhovni sud te države odlučio je da će ubuduće ponovo biti na snazi zakon iz 1864, dakle iz vremena Građanskog rata, kada Arizona još nije bila savezna država i žene još nisu imale pravo glasa. Time su abortusi zabranjeni od trenutka začeća, a lekari koji obavljaju prekid trudnoće pod određenim okolnostima mogu da budu osuđeni na do pet godina zatvora.

Tramp je ocenio da to ide predaleko, ali i dodaje da ima poverenje da će zakonodavci u Arizoni već pronaći način. Voters je s druge strane uverena: „To je upravo situacija koju on ne želi, jer ni njegovoj partiji, ni republikanskim kandidatima ne odgovara da je tamo sada na snazi tako ekstreman zakon.“

Zagovaračice prava na abortus u Arizoni su besne nakon odluke Vrhovnog suda Foto: Joel Angel Juarez/The Republic/USA TODAY Network/IMAGO

Mobilizacija demokratskih biračica?

Arizona je jedna od potencijalno odlučujućih „prelomnih država“ (Swing States). Tako u SAD zovu one savezne države koje povremeno glasaju za Demokrate, a povremeno za Republikance. Aktuelni predsednik Džo Bajden tamo je pobedio 2020. godine s veoma malom prednošću. Tema abortusa će sada još više mobilisati njegove pristalice, veruje Voters, jer u novembru se u Arizoni, kao i u nekim drugim saveznim državama, ne glasa samo o predsedniku, već i o uključivanju prava na abortus u ustave.

Na sličnim referendumima proteklih meseci uvek je postojala većina za to – čak i u konzervativnim državama kao što si Ohajo i Kentaki. Voters zaključuje: „Rezultati pokazuju da ta tema mobiliše pre svega žene koje glasaju za Demokrate. Tako je bilo u protekle dve godine, mislim da će tako biti i u novembru.“

jk/za (ard)