Štrajk upozorenja u Lufthanzi: šta to znači putnike?

Gde i kada se održava štrajk?

Aerodromsko osoblje Lufthanze je ovog utorka (20.2) na nekoliko nemačkih aerodroma počelo još jedan štrajk upozorenja. Zaposleni na aerodromima u Frankfurtu, Minhenu, Hamburgu, Berlinu, Diseldorfu, Keln-Bonu i Štutgartu zamoljeni su da prekinu rad od 4 sata ujutro.

Međutim, štrajk upozorenja počeo je delom još u ponedeljak u 20 časova. Zaposleni u tehnologiji, logistici, transportu i IT-sektoru već su bili pozvane da prekinu s radom, rekao je pregovarač sindikata ver.di Marvin Rešinski (Reschinsky).

Od 4 sata ujutro osoblje Lufthanze stupilo je u štrajk u Frankfurtu na Majni, Minhenu, Hamburgu, Berlinu, Diseldorfu, Keln-Bonu i Štutgartu. Tada su zaposleni na čekiranju, na izlazu za ukrcavanje ili oni koji rade direktno na stajankama na avionima stupili u štrajk.

U Minhenu, oko 170 zaposlenih u „Odleđivanju i vuči aviona na Aerodromu Minhen GmbH“ (EFM) takođe je po prvi put pozvano na štrajk upozorenja. Sindikat „Ver.di“ želi da sprovede inicijalni kolektivni ugovor s tom zajedničkom podružnicom aerodroma i Lufthanze. Štrajk bi trebalo da se završi u sredu ujutru u 7:10 časova, a trajaće ukupno 35 sati.

Zašto se ponovo štrajkuje?

Pozadina obustave rada su pregovori o kolektivnom tarifnom ugovoru u celoj grupi za, kako je saopšteno iz sindikata, oko 25.000 zaposlenih na terenu koji rade u Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services i drugim kompanijama grupe. Lufthanza govori o oko 20.000 zaposlenih.

Početkom meseca zaposleni na prtljagu, kargo-osoblje i ostali službenici aerodromske službe obustavili su rad na oko 27 sati. Oko 90 odsto od 1.000 planiranih letova u tom periodu bilo je otkazano.

Nastavak pregovora zakazan je za ovu sredu. Sindikat „Ver.di“ opisao je drugi talas štrajkova upozorenja kao neophodan, jer Lufthanza nije preduzela nikakav korak da poboljša dosadašnju ponudu nakon prethodnih pregovora.

Štrajk organizuje „Ver.di“ Foto: Bod Marks/dpa/picture alliance

Na šta putnici Lufthanze moraju da se pripreme?

Kako je saopštila Lufthanza, zbog štrajka 20. februara može da se obavi samo oko 10 do 20 odsto letova. Kompanija savetuje da putnici treba da dođu na aerodrom tog dana samo ako let nije otkazan. Zbog štrajka, šalteri za zamenu rezervacija ne rade.

Brojni letovi otkazani su već u ponedeljak uveče. Avio-kompanija je otkazala desetine letova na frankfurtskom čvorištu. Najviše su otkazani evropski letovi, za razliku od važnih interkontinentalnih veza za Buenos Ajres ili Kejptaun, na primer.

Šta putnici mogu da urade?

Putnici pogođeni otkazivanjem letova kao rezultat štrajka biće obavešteni elektronskom poštom ili putem aplikacije Lufthanze, saopšteno je iz kompanije. Ona takođe preporučuje proveru trenutnog statusa leta pre putovanja na aerodrom.

Lufthanza nudi besplatne ponovne rezervacije na svojoj internet-stranici. Klijenti takođe mogu samostalno da rezervišu letove koristeći aplikaciju ili da kontaktiraju servisni centar, navodi Lufthanza. Svako ko je rezervisao let unutar Njemačke takođe može da pretvori svoju kartu u vaučer za voz.

Da li ću dobiti nadoknadu ako se let otkaže?

U principu, prema zakonu EU, putnici imaju mogućnost da traže do 250 evra odštete za kratke letove ako im je let otkazan i ako im se ne ponudi odgovarajuća alternativa. To se odnosi na letove na relaciji manjoj od 1.500 kilometara. Za veće udaljenosti, iznos kompenzacije se povećava.

Međutim, ako avio-kompanija može da navede izuzetne okolnosti, putnici nemaju pravo na odštetu. To se odnosi na okolnosti koje su van kontrole avio-kompanije. To takođe može biti štrajk – posebno ako nisu sami zaposleni u avio-kompaniji u štrajku, već spoljni saradnici.

Ako je rezervisani let otkazan, klijent takođe može da odustane od ugovora i da mu se vrati cena leta.

ss (ard