Štampa: Vučiću odgovara „izgubljeno glasanje“

Nakon izgubljenog glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o Danu sećanja na genocid u Srebrenici, Milorad Dodik je vežbao matematičke veštine, piše Frankfurter algemajne cajtung (FAZ). „Nacionalistički predsednik republike bosanskih Srba, koja je deo Bosne i Hercegovine, došao je do zaključka da su njegovi Srbi u suštini osvojili glasove – samo ako se tačno prebroji.“

Autor teksta, novinar Mihael Martens, ističe da Dodik nije mogao da negira da su 84 članice UN glasale za, a samo 19 protiv rezolucije, „što je značilo da je ona usvojena“.

„Ali, Dodik je drugačije računao. On je brzo dodao 68 uzdržanih i one članove koji nisu glasali (22 zemlje nisu glasale, prim. red.) na glasove protiv. Tako je došao do ’skoro 110 država’ koje su bile protiv rezolucije. ’To znači da je rezolucija propala’, zaključio je čovek koji je više od dve decenije najmoćniji politički lider bosanskih Srba“, piše frankfurtski list.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik (arhivska fotografija) Foto: Dragan Maksimović/DW

Vučić: „Žigosati Srbe kao narod“

U članku se ističe da je za predsednika Srbije Aleksandra Vučića jasno o čemu se navodno radi: „Srbe kao narod treba žigosati i pred celim svetom oklevetati kao ’genocidne’“.

„Horu se“, piše dalje u tekstu, „pridružilo i srpsko pravoslavlje. U četvrtak su zvonila crkvena zvona širom zemlje u znak protesta zbog glasanja, a patrijarh Porfirije se žalio na ’nepravdu prema srpskom narodu’.“

Vučić je, kako se navodi, ujedno zapretio da će rezolucija izazvati politički haos na Balkanu. Citira se i šta je rekao odgovarajući nemačkoj ambasadorki pri UN:

„’Teško je govoriti nakon Nemačke, koja predstavlja najmoćniju državu u Evropi i oseća da ima nedvosmisleno pravo da daje moralne lekcije svima koji imaju drugačije mišljenje. Zašto’, pitao je predsednik retorički ukazujući na Holokaust, ’ne govore o genocidu koji je njihova zemlja počinila?’“

Autor članka piše da je to već nedeljama lajtmotiv srpskih debata – bar onih koje određuju vlast u Beogradu i njeni mediji: „Baš ti Nemci! Baš Hitlerovi unuci od svih ljudi da svetu drže lekcije o srpskim zločinima, a sami su počinili najveće zločine svih vremena.“

Nemačka ambasadorka pri UN Antje Lendertse (arhivska fotografija) Foto: UNTV/AP/picture alliance

Frankfurter algemajne zaključuje da „na unutrašnjem planu Vučiću odgovara izgubljeno glasanje i gnev koji je izazvao protiv Nemačke“ – s obzirom na to da će uskoro izbori. „A nacionalna vruća tema je nešto najbolje što može da se desi predsedniku u ovom trenutku“, zaključuje dnevni list iz Frankfurta.

„Diplomatski fijasko“

„Odluka je doneta tek posle teške borbe i predstavlja diplomatski fijasko“, ocenjuje portal švajcarske radio-televizije SRF.

U izveštaju se podseća da se rezolucije, koje su prvenstveno simbolički značajne, obično usvajaju konsenzusom u Ujedinjenim nacijama. „Ali u ovom slučaju o tome ne može biti ni govora. Samo 84 zemlje glasale su za rezoluciju o Srebrenici, uključujući i Švajcarsku.“

Prenosi se i da je protiv glasalo 19 zemalja, među kojima su Srbija, Rusija, Kina i Mađarska, te da se 68 zemalja uzdržalo od glasanja. „Ovo nije ubedljiv rezultat. To je šamar za Zapad, koji je većinski podržao odluku.“

Rezultat glasanja na Generalnoj skupštini UN Foto: Eduardo Munoz/REUTERS

Duboki razdori u UN

Portal citira i nemačku ambasadorku pri UN Antje Lendertse, koja je naglasila da rezolucija nije uperena protiv srpskog naroda: „Ona je usmerena isključivo protiv onih koji su odgovorni za genocid.“

SFR dodaje i da je srpski predsednik Aleksandar Vučić oštro napao pristalice rezolucije, koje je opisao kao „moćne, velike, bahate“. Pitao ih je da li će ova rezolucija doneti pomirenje. „Ne“, odmah je odgovorio, „ona unosi razdor“.

„Debata u Ujedinjenim nacijama, koja se nedeljama vodi ispred i iza kulisa, bila je sve samo ne pomirljiva“, piše švajcarski SRF. „Brojne delegacije zemalja optužile su inicijatore da nisu pregovarali transparentno i da nisu bili dovoljno uporni u traženju konsenzusa.“

Naglašava se i da je tajming ove odluke bio „krajnje nesrećan“: „Zašto se sada bavimo genocidom koji se dogodio pre 29 godina, dok se u Gazi čine ratni zločini“, piše SRF i zaključuje da „spor još jednom pokazuje koliko su trenutno duboki razdori u UN. I kako je malo volje da se pokušaju prevazići.“