Štampa: nemačku ministarku vređaju na srpskim televizijama

Drugi program nemačkog javnog servisa ZDF objavljuje tekst pod naslovom „Istok ili Zapad: kuda ide predsednik Vučić?“ Izveštaj koji potpisuje novinarka Brita Hilpert počinje opisom ceremonije obeležavanja godišnjice NATO-bombardovanja koja je održana 24. marta u Somboru:

„U vazdušnim napadima NATO pre 24 godine stradali su i civili – to je bilo u fokusu državne ceremonije obeležavanja 24. godišnjice od početka bombardovanja, održane u petak uveče u Somboru. Bio je to dan žalosti, ali ne i dan suočavanja sa onim šta se desilo. Za predsednika Srbije Aleksandra Vučića to je dan kada je ’međunarodno pravo definitivno umrlo’.“

„Ni reči o zločinima srpskih jedinica koji su bili okidač za intervenciju NATO“, piše nemački javni servis. „Umesto toga (Vučić) poručuje: ’Lagali ste!’ – misleći pritom na NATO.“

ZDF prenosi i izjavu Florijana Bibera iz Centra za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu koji podseća da je „Vučić sada na vlasti već skoro deset godina“, ali da su ranijih godina kada je bio na vlasti „takvi tonovi bili nezamislivi“.

„U to vreme većina stanovništva je bila za ulazak u EU, ali otada se među stanovništvom produbio snažan antizapadni stav“, smatra Biber.

Florijan Biber: Vučić ima koristi od statusa kvo, od različitih interesa koje može da upotrebi jedne protiv drugih Foto: Uni Graz

ZDF navodi da to potvrđuje i studija britanske analitičke grupe „Društvo Henri Džekson“ : danas je za ulazak u EU samo oko 38 odsto građana, a kada je reč o članstvu u NATO, podrška je još manja.

Vučić odlučan da ostane „na raskrsnici“

Nemački javni servis ocenjuje da govor Vučića takođe pokazuje da on „politiku klackalice između Istoka i Zapada koristi kako bi sačuvao vlast“. Florijan Biber u tome prepoznaje „obrazac koji je već primetio kod Viktora Orbana u Mađarskoj“, piše ZDF.

„Ne možemo sebi da dozvolimo da se mešamo u globalne sukobe, moramo da izvučemo najbolje za sebe“, tako Biber opisuje Vučićevu strategiju.

Na pitanje koliko sporazum sa Kosovom može biti održiv, Biber odgovara: „’Uopšte ne’, kod Vučića ne postoji prava spremnost da se kompromisi sprovedu.“

„A kakve su šanse da Srbija uđe u EU? Ni one nisu velike, smatra stručnjak za jugoistočnu Evropu – već i zato što bi pristupanje ozbiljno ograničilo Vučićevu moć.“

„Vučić uvek radi samo onoliko koliko je apsolutno neophodno“, kaže Biber. „On ima koristi od statusa kvo, od različitih interesa koje može da upotrebi jedne protiv drugih. Sankcije Rusiji, sporazum sa Kosovom, pristupanje EU, rat... Što je više faktora, to je njegovo hodanje po užetu u očima naroda verodostojnije.“

U toj situaciji, Vučić na domaćem terenu „nema verodostojnu alternativu“, kaže Biber.

Aleksandar Vučić dominantno je prisutan na većini medija u Srbiji Foto: N. Rujevic/DW

Na kraju, ZDF zaključuje: „Nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok možda vidi Srbiju ’na raskrsnici’, ali predsednik Vučić je odlučan da tamo i ostane. Jer, to mu daje moć.“

„Ocrnjivanje Zapada“

Javni servis ZDF objavio je u okviru svog teksta i video-prilog iz Srbije koji je zatim, pre svega kada se radi o situaciji u srpskim medijima, detaljno opisao internet-portal Merkur.de: „Možda najeklatantniji primer je to što je nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok (Zeleni) nedavno na TV Hepi, televiziji sa visokim kvotama gledanosti, opisana kao ’profesionalna prostitutka’.“

To je, prenosi Merkur, „13. marta 2023. godine tvrdila jedna gošća na TV Hepi. Ime te dame se ne spominje, ali u prilogu koji je dostupan u medijateci ZDF pokazuje video-isečak u kojem su te reči izgovorene.“ (na fotografiji koju na svojoj stranici objavljuje Merkur.de vidi se da je reč o Mili Alečković , prim.ur.)

„Postoji i niz drugih primera ocrnjivanja Zapada“, prenosi svojim čitaocima nemački portal. „Na primer, analitičar Saša Borojević je 15. novembra 2022. godine na TV Hepi izneo tezu da je Ukrajina preuzela Hitlerov rekord kada je reč o spaljivanju knjiga.“

Ili: „Režiser Dragoslav Bokan je 25. januara 2023. na RTV Pink izjavio da Zapad vodi krstaški rat protiv Rusa kao što je to činio Hitler u Drugom svetskom ratu.“

„A šta na sve to kaže predsednik? U izveštaju javnog servisa ZDF, vidi se kako novinarka Hilpert na konferenciji za novinare suočava predsednika Srbije sa izjavom iz spomenute televizijske emisije. ’Laži i lažne vesti nisu dobri, slažem se sa vama. Ali, dobro je sagledati stvari iz svih uglova. To često nije slučaj u velikim demokratijama’, poručio je Vučić.“

Merkur.de zato postavlja pitanje: „Da li je to još jedan udarac na Berlin?“

Dragan Đilas: „Činjenice koje pokazuju šta je Srbija danas“

Bečki list Standard objavljuje intervju sa jednim od lidera srpske opozicije Draganom Đilasom. Povod je istraživanje koje je sprovelo više medija, među kojima i Standard, o aktivnostima izraelske grupe „Tim Horhe“. Konkretno, reč je o tvrdnji da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić marta 2021. protiv Đilasa upotrebio informacije te hakerske grupe za koje se ispostavilo da su lažne.

Dragan Đilas: Činjenice objavljene u vašem tekstu potpuno realno pokazuju šta je Srbija danas Foto: picture-alliance/AP Photo/D. Vojinovic

Đilas za Standard kaže: „Stotine tekstova u novinama i na internet-portalima pratilo je laži i neosnovane klevete o meni. Tokom godina, protiv mene i mojih kolega iz opozicije, izmišljene su brojne afere.“

„Činjenice objavljene u vašem tekstu potpuno realno pokazuju šta je Srbija danas“, ocenjuje Đilas za austrijski list.

Provladini mediji, podseća Standard, nedeljama su tvrdili da je Đilas sakrio nekoliko miliona evra na računima na Mauricijusu i u Švajcarskoj. „Moje ime je bilo na više od hiljadu naslovnih strana medija pod kontrolom režima“, kaže Đilas za Standard. „Bili su to pokušaji režima da me diskredituje.“

Priredio: B. Rabrenović

