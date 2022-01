Štampa na nemačkom: Kako je Đoković postao „pandemijska babaroga“

Vodeći nemački listovi donose opširne izveštaje o „slučaju Đoković“. Dok najbolji teniser sveta u karantinu čeka ročište u ponedeljak, na kojem bi mogla biti doneta konačna odluka o njegovoj vizi, Frankfurter algemajne cajtung podseća da su pravila za ulazak u Australiju delovala jasno – ili si vakcinisan, ili imaš medicinsko izuzeće.

„Očito je država Viktorija dodelila Đokoviću to izuzeće. Ali kontrola granice je u nadležnosti federalnih vlasti. A na njihovoj internet-stranici je 14. decembra nagovešteno da ostavljaju sebi prostora za tumačenja - piše da čak ni zaraza koronom u poslednjih šest meseci ne oslobađa automatski od obavezne vakcinacije: ´Dve doze vakcine su još uvek neophodne.` Australijski ministar zdravlja Greg Hant kaže da je izričito upozorio teniski savez na to u pismu početkom decembra.“

„Štošta govori u prilog tome da su se teniser i njegov tim zagubili u toj džungli propisa i nadvlačenju konopca između nivoa vlasti“, konstatuje frankfurtski list. U komentaru istog lista se dodaje da Đoković „nije mogao da sluti da će pred izbore uspasti između frontova saveznih vlasti u Kanberi i vlasti države Viktorije“.

Komentator piše da, po svemu sudeći, Đoković nije nameravao da na prevaru uđe u zemlju što bi moglo da vodi procesu zbog kojeg bi mu ulazak u Australiju bio zabranjen na tri godine. Ali, da najbolji teniser sveta već može da izvuče neke pouke:

„Njegov otac je u komentarima izgubio svaku meru, srpski predsednik bi najradije poslao vojsku na Kanberu, advokati vrše pritisak na sudiju, pa su pravne radnje prerasle u jeftini teatar na svetskoj pozornici. Vrhunskom sportisti bi bilo pametno da iskoristi vreme u hotelskoj sobi kako bi opozvao svoje trupe“, piše Frankfurter algemajne.

Pišući o tome da je Đoković uvek morao da računa na manje simpatija od Rodžera Federera i Rafaela Nadala, Zidojče cajtung primećuje: „Nadala i Federera od Đokovića razlikuje i to što teško da bi se usudili da ovako upadnu u nebrano grožđe. Oni bi se pre odrekli turnira nego da rizikuju turneju sa neizvesnim ishodom. Verovatno jer bi po svaku cenu hteli da izbegnu i jednu noć u zloglasnom deportacionom hotelu.“

Ispred deportacionog hotela u kojem se nalazi Đoković, 7.01.2022.

Ugledni švajcarski Noje cirher cajtung piše da je Đoković od zvezde vodilje postao „pandemijska babaroga" te da brojne kritike na njegov račun potiču otuda što je profesionalni sport tokom pandemije uvek bio povlašćen.

List navodi da je Đoković stravično omašio kad je odlučio da ode u Australiju uz medicinsko izuzeće, a da ne objasni zašto ga je to izuzeće dobio. „Bez obzira na pravo na privatnost, koje imaju i osoba tako poznata: Đoković izoluje sebe (...) od velikog dela javnosti i publike, dakle baš od onih čija mu je naklonost oduvek bila važna.“

„Novak Đoković je tokom karijere nosio veliko breme. Stvarno je igrao za celu zemlju, svoju zemlju, Srbiju. Imidž mu je dugo bio važan, hteo je da moć harizme i uspeha ispolira i imidž njegove zemlje koji je teško narušen od jugoslovenskih ratova. Đoković je žudeo za privrženošću ne samo Srba, već teniske publike širom sveta“, nastavlja ciriški list.

„U pandemiji kao da je Đoković izgubio senzore za svoju publiku. To nigde nije bilo vidljivije nego u Australiji gde su ograničenja života za stanovništvo bila tako rigorozna da je ogroman jaz između njih i nehajnosti koja se prebacuje Đokoviću otkako je u prvoj godini pandemije na njegovom revijalnom turniru izbilo mnogo slučajeva kovida“, piše list i zaključuje:

„Ipak, koliko god se valja nadati da Đoković u Melburnu neće profitirati od specijalnog tretmana, toliko se valja nadati i da nadležni neće doneti negativnu odluku samo zbog pritiska ogorčenog glasa naroda.“

Podrška u Australiji

U berlinskom Tagescajtung se komentar završava ovako: „Novak Đoković sigurno nije dobar uzor. To je pokazao kad je išao po žurkama tokom pandemije. Ali, njegovo pravo da se bavi svojim poslom mora sudski da se proveri bez predrasuda.“

Na sajtu najvećeg nemačkog bulevarskog lista Bild čitamo tekst novinara Denisa Šlitera: „Ja sam ono što na teniskoj sceni izvan Srbije zaista skoro ne postoji: veliki fan Novaka Đokovića. (...) Danas je Đoković najuspešniji teniser svih vremena. (...) Kao sportista je on savršen uzor. Krajnje usredsređen on se bori do poslednjeg poena. Čak i posle najtežih poraza on pokazuje poštovanje prema protivniku, čak i srdačno čestita“, navodi se u komentaru.

„Ali nikada nije bio voljen i obožavana kao njegova dva najveća rivala. S tim se on ne želi da se pomiri sve do danas. Sada sve to postaje još gore. Đokovićev sportski spomenik se uništava van terena – a on sam tome daje odlučujući doprinos! Svojim brojnim kritičarima nudi sve veću mogućnost napada, a fanovima kao što sam ja sve manje argumenta. Korona u tome igra odlučujuću ulogu.“

Hamburški nedeljnik Špigel na svom portalu beleži: „Žrtva pandemije je i opuštenost. To pokazuje uzbuđenje u vezi sa teniserom Novakom Đokovićem.“ Autor kaže da je u vremenima pre pandemije bilo manje važno da li neko veruje u ovo ili ono. „Sada to vrlo brzo eskalira do svađe o osnovnim principima. Koliko god je važno da se što više ljudi vakciniše; velika je i čežnja za vremenom u kojem smo se ophodili sa manje ogorčenosti.“

Karl Lauterbah

Nemačka novinska agencija dpa je prenela kritiku na račun Đokovića koju je izrekao nemački ministar zdravstva Karl Lauterbah: „Bilo bi primereno da se u takvom egzistencijalnom medicinskom pitanju pokuša biti primer, a ne za sebe tražiti hleba preko pogače! Zbog toga taj teniser za meine nije uzor! Sportisti su prema mom mišljenju donekle dužni da budu primeri. Sportisti žive od entuzijazma, a delom i od novca fanova i gledalaca. Zato moraju nešto i da vrate“, rekao je Lauterbah.

priredili D. Dedović i N. Rujević

