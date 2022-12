Štampa: Fascinantna utakmica, vatromet emocija i - opet Džaka

„Fudbalske utakmice, u kojima je mnogo toga u igri, često karakteriše to da oba tima nastupaju oprezno i promišljeno, da se fokusiraju na taktičke nijanse, te da tako obraduju svoje trenere, ali ne i gledaoce. Duel Srbije i Švajcarske je bio sasvim drugačiji. U poslednjoj utakmici grupe G, obe ekipe su bile žestoke u ofanzivi i nemarne u defanzivi. I tako se razvila spektakularna utakmica u kojoj su Šaćiri (20. minut), Embolo (44.) i Frojler (48.) postigli golove za Švajcarsku, a Aleksandar Mitrović (26.) i Dušan Vlahović (35.) za Srbiju“ piše javni servis ARD i onda analzira celu utakmicu završavajući: „Ukupno jedanaest žutih kartona, toliko ih nije bilo na utakmici Svetskog prvenstva od finala 2010. svedoči o ogromnoj eksplozivnoj prirodi igre. Ali na kraju je sve ostalo mirno.“

„U duelu koji je gledaoce ostavljao bez daha, Švajcarska se protiv Srbije izborila za poslednje preostalo mesto među 16 najboljih na Svetskom prvenstvu i pobedila sa 3:2 (2:2)" piše Špigel, zatim podseća na poznate detalje „emocionalnog susreta" dva tima pre 4 godine u Rusiji onda konstatuje:

„Ovaj put Šaćiri je ponovo bio u centru pažnje, ali ne zbog dvoglavog orla, već iz sportskih razloga. U 20. minutu, švajcarski veteran je otvorio obostrani festival golova.

Aleksandar Mitrović je izjednačio izazovnim udarcem glavom u trku (26'), a Dušan Vlahović je iskoristio gubitak lopte Rema Frojlera i nered u odbrani Švajcarske da privremeno preokrene utakmicu (35). U tom trenutku Srbija bi išla, dalje, ali se Švajcarska povratila…" Toliko iz Špigla.

Slavlje posle drugog gola za Srbiju

Zidojče cajtung (SZ) još u naslovu kaže „Utakmica koja je testirala disciplinu svih“. Posle analize u kojoj je posebna pažnja obraćena na bivše i sadašnje fudbalere Bundeslige - „sedam aktuelnih i 11 bivših u reprezentaciji Švajcarske, jedan sadašnji i sedam bivših u reprezentaciji Srbije na SP u Kataru“ - ovaj list takođe piše da je utakmica bila specifična i iz već pomenutih „političkih“ razloga.

„Igrači i treneri su se zakleli da će ovaj duel svesti na fudbal. Bez provokacija! Bez politike!

To obećanje je stavljeno na probu nakon samo 20 minuta, kada je Šaćiri postigao 1:0 za Švajcarsku. Dok je slavio, pokazao je sa oba palca na potpis na poleđini dresa i stavio kažiprst na usne mrko pogledavši publiku. Da li je hteo da se smiri – ili ponovo da provocira?

U 65. minutu došlo je do komešanja u koje su bila umešana oba kompletna tima - zato što Srbija nije dobila jedanaesterac. Disciplina svih uključenih delovala je krhko. Šaćiri je zamenjen, možda da bi ga spasili od goreg. Tokom dodatnih minuta utakmice, ponovo se napravila gužva. Opet u centru: Granit Džaka s nepristojnim gestom. Nastavak, sve sa sankcijama nije isključen“ piše SZ.

„Treći put uzastopno, Švajcarska se plasirala u osminu finala na Svetskom prvenstvu u fudbalu, a Srbija je ponovo završila daleko ispod očekivanja. U veoma zabavnoj utakmici, Švajcaraci su na kraju grupne faze savladali izabranike trenera Dragana Stojkovića", piše Velt i takođe podseća:

„Utakmica je bila vrlo brizantna, ne samo sportski, već i zbog onoga što joj je prethodilo. Pre četiri i po godine u duelu na Svetskom prvenstvu u Rusiji švajcarski golgeteri Granit Džaka i Šaćiri izazvali su skandal slaveći golove pokazivanjem dvoglavog orla.

Ovoga puta protagonisti su bili u velikoj meri suzdržani u svojim gestovima. Međutim, srpski navijači su ih izviždali kada je predstavljen sastav tima. Svi su sa nestrpljenjem čekali da vide kako će Šaćiri slaviti svoj gol u 20. minuti. Prvo je stavio prst na usta, a zatim je pokazao na svoje ime na poleđini. 31-godišnjak iz američkog kluba Chicago Fire ovoga puta je odustao od dvoglavog orla", piše Velt.

Treći gol za Švajcarsku - Remo Frojler

„Džaka iprovocirao srpske zvezde opscenim gestom" - glasi naslov u Bildu, najtiražnijem listu na nemačkom jeziku. „U sumanutoj igri naše komšije (Švajcarci) su prvo vodile, pa gubile i na kraju preokrenelu utakmicu u svoju korist."

„Naravno da u duelu sa Srbijom nije falilo ni napetosti druge vrste!", piše ovaj list i takođe podseća na duel u Rusiji, ali za razliku od drugih konstatuje da je i ovaj put bilo sličnih dešavanja:

„I opet je Džaka bio u sred nereda. U 66. minutu kapiten je glasno raspravljao posle faula sa srpskom klupom. A onda skandalozni gest! Džaka se okreće ka klupi i hvata se za međunožje, verovatno aludirajući na seks-skandal kod Srba."

Bild potom navodi: „Srpski mediji su pre odlučujuće utakmice protiv Švajcarske preneli da je Zvezdin napadač Dušan Vlahović (22) spavao sa suprugom rezervnog golmana Pedraga Rajkovića (27). Za Nemanju Gudelja (31) kažu da se zabavljao i sa suprugom bivše zvezde Frankfurta Luke Jovića (24). Zaista vruća tema… Tako da nije ni čudo što je srpska klupa poludela. U roku od nekoliko sekundi formirala se grupa na ivici terena. Rajković dobija žuti karton."

„Ali to nije sve", piše Bild. „Nešto pre kraja, defanzivac Srbije Nikola Milenković (25) je umalo izgurao Džaku sasvim van terena. Ponovo dolazi do formiranja nervozne grupe, skoro tuča - ovog puta je opomenuta i zvezda Arsenala. Međutim, zbog prethodnog hvatanja za međunožje nije opomenut. No, zbog tog gesta bi kasnije mogao da bude kažnjen. Ukoliko bi do toga došlo, Džaka bi suspenzijom propustio meč osmine finala protiv Portugala. Tako da bi opsceni gest ipak mogao imati loše posledice…" završava nemački Bild.

Priredila: Dijana Roščić

