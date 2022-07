Štampa: Atina poručuje Nemcima - Dođite preko zime u Grčku!

Dnevnik Frankfurter algemajne cajtung piše da je Evropska komisija povela kampanju – koju već vodi i nemačka vlada – za smanjenje temperature u službenim prostorijama širom EU.

„To je za predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen uvek bio jedan od najvažnijih koraka u cilju smanjenja ruskih isporuka energije. Zato nije iznenađenje što Evropska komisija upravo tako želi da se izbori sa mogućim potpunim zaustavljanjem isporuka. U planu za hitne situacije, koji EK hoće da prezentira sredinom sledeće nedelje, ona traži od zemalja-članica da temperaturu vazduha u javnim zgradama, kancelarijama kao i poslovnim zgradama ograniče na maksimalno 19 stepeni. Klima-uređaji bi trebalo da rade tako da temperatura u prostorijama ne pada ispod 25 stepeni."

Ursula fon der Lajen

Sve to proističe iz nacrta pod naslovom „Siguran gas za sigurnu zimu" u koji su imali uvid novinari Frankfurter algemajne cajtunga.

„Da bi se smanjila potrošnja u domaćinstvima, Komisija polaže na javnu kampanju. Javni sektor ima funkciju uzora a ima i važnu ulogu s obzirom na svoj udeo u potrošnji energije koji iznosi 30 odsto. Razlog za to što Komisija nije htela da predloži ograničenje temperature u privatnim domaćinstvima, jeste da ona, prema važećim pravilima EU za ovakve situacije, uživaju posebnu zaštitu. To, međutim, ne bi trebalo da odvrati države od sprovođenja mera za smanjenje potrošnje energije, piše u planu za vanredne situacije. Domaćinstva, javni sektor i industrija bi zajednički mogli da uštede 13 milijardi kubnih metara gasa."

Odlaganje zaustavljanja proizvodnje atomske energije?

„Pored smanjenja potrošnje gasa, Komisija se zalaže i za korišćenje aletrnativnih energenata, iako su za to potrebne subvencije i to privremeno protivreči ciljevima zaštite životne sredine i klime EU. Komisija smatra da i nuklearna energija može imati važnu ulogu. Odlaganja isključivanja atomskih elektrana gde god je to moguće, i prelazak na atomsku energiju, to su rešenja koja se izričito navode u aneksu glavnom dokumentu."

Nuklearna elektrana, Brokdorf u Nemačkoj

„U Evropskom parlamentu razmatranja Komisije nisu izazvala oduševljenje. Komisija je stigla do svojih granica, a u predlozima nema hrabrosti; oni deluju čak očajnički, rekao je poslanik Zelenih u Evropskom parlamentu Mihael Blos. On je dodao da sada može da dođe do stvaranja 27 različitih paketa. (...) A poslanik Demohrišćana Markus Ferber rekao da je ovo samo ređanje saveta za domaćice: da bi se došlo na ideju da se smanji grejanje i da se koriste drugi nosioci energije, nisu potrebna saopštenja Komisije, poručuje Ferber" a prenosi dnevni Frankfurter algemajne cajtung.

Tabloid Bild piše da „Dve trećine Nemaca (66%) tokom naredne zima namerava da manje greje svoje domove, dok jedna trećina (33%) neće da smanjuje grejanje. To je rezultat ankete instituta FORSA koju su platile privatne medijske kuće RTL i ntv".

„Važeće pravilo prema kojem prilikom akutne nestašice gasa, kada se proglasi 3. stepen plana za domaćinstva u slučaju vanredne situacije, ispravno je za 58 odsto ispitanih. A 34 odsto ispitanih smatra da davanje prednosti domaćinstvoma i takvim situacijama nije ispravno."

„Tesna većina (51%) ispitanih smatra da Nemačka aktuelnim sankcijama više šteti sebi nego Rusiji. Dok 39 odsto građana misli da nije tako", piše tabloid Bild.

Lajpcig zimi

Dnevnik Merkur prenosi poruke iz Grčke koje su izazvale veliko interesovanje nemačkih medija, poruke o nečemu što „zvuči kao fantastično rešenje kada se imaj u vidu eksplozija rasta cena grejanja i inflacija. Grčki ministar turizma Vasilis Kikilijas pozvao je građane Nemačke da zimske mesece provedu u Grčkoj. Tokom jeseni i zime bi za nas Grke bila velika radost da pozdravimo nemačke penzionere koji hoće da dožive mediteransku zimu uz grčko gostoprimstvo, blago vreme i odlične usluge, rekao je Kikilijas i dodao: Čekamo na Vas."

Pogledajte video 02:50 Grčka: Više očekujemo od azijskih, nego od evropskih gostiju

„Kristalno čista voda, peščane plaže i blage temperature u Grčkoj umesto ružne zime u Nemačkoj – to zvuči privlačno? Na grčkom ostrvu Kritu zimi je temperatura 15-18 stepeni. Krit je najpodesnije mesto da se tu provede krizna zima, naglašava gradonačečnik lučkog grada Hanije, Panajotis Simandirakis. Nijedan Nemac neće da se smrzava u Grčkoj, dodao je", piše dnevnik Merkur.

Priredio: Saša Bojić

