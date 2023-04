Šta Saudijci hoće u Njukaslu, osim fudbalskog kluba?

U Njukaslu skoro svi govore o fudbalskom klubu - većina sa ponosom. Sasvim drugačije je bilo do pre godinu i po dana kada su Saudijci preuzeli 80 odsto vlasništva kluba. Igrači Premijer lige nisu bili nešto čime bi se ljudi u gradu mogli pohvaliti: loše su igrali, imali malo bodova.

I Pritom je klub važan za grad. Stadion je u centru, ljudi su ludi za fudbalom.

A onda su došli Saudijci, uložili više od 300 miliona evra u klub i doveli igrače koji su među najboljima na svetu. Njukasl je sa njima odjednom postao jedan od najboljih klubova lige. Sada u gradu ljudi sanjaju o trofejima koji bi uskoro mogli da budu osvojeni.

Saudijski državni fond

Upravo je to bio plan novih vlasnika - da osvoje srca ljudi. Ali ne iz romantičnih razloga. Zvanično, akcije kluba je kupio državni investicioni fond, skraćeno PIF, fond Saudijske Arabije, koji lično vodi vladar prestolonaslednik Mohamed bin Salman. Ministri zauzimaju važne funkcije.

Fond se puni državnim prihodima i ima poseban zadatak – treba da obezbedi budućnost države. Nafta koja je učinila Saudijsku Arabiju neizmerno bogatom još uvek donoci veliki novac. Ali kraj je na vidiku. PIF stoga intenzivno ulaže, kako u samoj zemlji, tako i širom sveta. Uber je deo portfelja, baš kao Starbaks ili Dizni.

Prema saudijskim informacijama, u fondu je skoro 600 milijardi evra. Cilj je da se taj iznos udvostruči do kraja decenije.

Jasir Al-Rumajan je šef PIF-a. Na ekonomskim samitima u Rijadu koji se održavaju svake godine, rado govori o strategiji: želi da ulaže u realnu ekonomiju, u nekretnine, transport, obnovljive izvore energije, a manje u finansijski sektor.

Saudijska monarhija želi da poboljša svoj imidž

Ali Saudijska Arabija ima jedan problem koji je ograničava u njenim ambicijama - lošu reputaciju. Amnesti internešenel redovno skreće pažnju na kršenje ljudskih prava u toj zemlji.

Prestolonaslednik bin Salman osumnjičen je da je naručio ubistvo disidenta Džamala Kašogija. On to poriče, ali optužbe za državni terorizam nisu dobra preporuka kada se traže međunarodni poslovni partneri.

Bin Salman je nedavno na državnoj televiziji najavio da želi da to promeni. Postizanje ciljeva zahteva uticaj, rekao je on. „Uzmimo za primer naš Fond za javna ulaganja. Ako imate uticaj u svetu, ako imate dobru reputaciju, onda će svet biti otvoreniji za vaša ulaganja." A to bi otvorilo nove mogućnosti.

Njukasl se uklapa u strategiju

Engleski grad Njukasl očigledno igra važnu ulogu u svemu tome. Ovde postaje jasna strategija prestolonaslednika bin Salmana. Al-Rumajan, strateg PIF-a, i sam je šef Njukasl junajteda. To je veoma značajno. I nije samo uložio u tim, već je kupio i zemljište ispred stadiona. „Tamo bi trebalo da nastane zona za navijače", kaže Aron Stouks, koji piše za lokalni list The Chronicle.

Osim toga, vlasnici su centralni navijački bar preimenovali u „Širer", po fudbalskoj zvezdi i idolu navijača, i donirali 170.000 evra za pomoć socijalno ugroženima. Oba poteza izazvala su veoma pozitivne reakcije.

Doduše, pojedini navijači u Njukaslu redovno protestuju protiv saudijskih vlasnika, ukazujući na kršenje ljudskih prava. Međutim, s obzirom na različite dobrotvorne organizacije Saudijaca, njihov glas sve manje dopire do ljudi. Time je postignuto ono što je Bin Salman želeo - vratio se ugled.

Sledeći cilj: ulaganje u nekretnine i tehnologiju

Ovo je verovatno samo prva faza. Sportski naučnik i ekonomista Sajmon Čedvik smatra da Njukasl nije izabran slučajno. Gradu su preko potrebne investicije u stanovanje. U obzir dolazi čitav niz parcela, na najboljoj lokaciji. Ali dobijanje građevinske dozvole tamo nije baš lako, i svakako mnogo teže od kupovine akcija Ubera ili Diznija.

„Naravno da ne morate da imate fudbalski klub da biste to kupili", kaže Čedvik. To se može uraditi i normalnim kanalima. Ali oni su veoma spori i birokratski.

„Mnogo je lakše reći: dođite na utakmicu u subotu. Tu se sklapaju poznanstva, grade kontakti, a kasnije sve ide lakše", objašnjava Čedvik.

I pored toga, Njukasl želi da se etablira kao mesto za razvoj tehnologije budućnosti, pre svega u oblasti razvoja obnovljivih izvora energije. To se dobro uklapa u saudijsku strategiju, tako da uskoro treba očekivati ulaganja u taj segment, kaže Čedvik.

UAE ulažu u Mančester

Prednosti posedovanja fudbalskog kluba, kada postoji interesovanje za ulaganje u grad, mogu se videti u Mančesteru.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su tamo kupili Mančester Siti - i nedavno izgradili 1.600 modernih stanova na odličnoj lokaciji. Visok prihod od zakupa im je garantovan godinama. A sam klub je prošle godine zaradio 109 miliona evra.

Grupa naučnika sa Univerziteta Šefild analizirala je ugovore koji su sklopljeni sa gradom i bili šokirani kako su gradske vlasti jeftino prodale zemljište vlasnicima Mančester sitija.

„Tamo su prodate najvrednije parcele, porodično srebro", kaže Ričard Gulding, jedan od naučnika. A osim toga, ceo posao je bio veoma netransparentan. Grad odbacuje ove optužbe i govori o dobroj i uspešnoj saradnji. Novi projekti su već pokrenuti.

Nešto slično se može očekivati i u Njukaslu, možda u većem obimu. I tu veliku ulogu igraju uspešni fudbalski klubovi.

I tako strategija Saudijske Arabije nije ograničena na Njukasl. Ili, kako je to rekao prestolonaslednik bin Salman:

„Dobra reputacija… reputacija kao pokretačka snaga otvara nove mogućnosti." Njukasl bi stoga mogao da bude katalizator za dalju veliku strategiju za proširenje uticaja i investicija Saudijske Arabije u svetu.

