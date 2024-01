Šta planiraju nemački investitori u Srbiji?

Srbija jeste privlačna za investitore, posebno za one iz Nemačke, ali potrebna je i zelena agenda, i „zajednička politička agenda“ – poručeno je na skupu u Beogradu u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore.

Nemačko-srpska privredna komora (AHK) organizovala je drugi po redu gala-događaj pod nazivom „Green is the new art“. Fokus saradnje Nemačke i Srbije je na sprovođenju zelene agende, konkretno na razvoju obnovljivih izvora energije i povećanju energetske efikasnosti. U tu svrhu, Nemačka je uspostavila strateško partnerstvo o klimatskom delovanju sa Srbijom i regionom Zapadnog Balkana.

Sve nemačke kompanije teže da postanu klimatski neutralne do 2045. godine, zato je za njih veoma važno da mogu da obezbede snabdevanje obnovljivom energijom u narednim decenijama kada budu razmatrale investicije u Srbiji.

Srbija – privlačna za investicije

Kako je naglasio predsednik Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore Milan Grujić, Srbija želi da bude privlačno mesto za investicije, a Nemačka je u tom smislu važan partner – ona je najveći spoljnotrgovinski partner i jedan od glavnih investitora. Zelena agenda je u tom kontekstu ne samo trend već i egzistencijalna potreba.

Milan Grujić: Nemačka je najveći spoljnotrgovinski partner i jedan od glavnih investitora Foto: Ivica Petrovic/DW

Milan Grujić kaže da se AHK već više od 20 godina ističe kao pouzdan partner pružajući, ne samo informacije, već i praktičnu podršku kompanijama članicama, kao i novim interesentima iz Nemačke. AHK već sada broji 440 kompanija-članica sa preko 100.000 zaposlenih.

Grujić primećuje da opšte geopolitičke okolnosti više nego ikad utiču na poslovanje širom sveta, ali da Srbija, čak i u takvim ekonomskim okolnostima, sve aktivnije i uspešnije radi na jačanju imidža.

Jasna opomena Srbiji?

Ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad ističe da su investicije u Srbiji prošle godine iznosile 650 miliona evra, a ukupna trgovinska razmena dostigla je devet milijardi evra, što je rekord i duplo više u odnosu na 2018. godinu. Od 2000. godine Nemačka je uložila dve milijarde evra u bilateralnu saradnju.

Nemačka ambasadorka dodaje da zelena agenda nije samo floskula, ali da je pored toga potrebno imati i zajedničku političku agendu i stoga u delu govora koji je izrekla na srpskom, kaže da se broj realizovanih nemačkih investicija ipak smanjuje.

Anke Konrad: Potrebno je imati i zajedničku političku agendu Foto: Ivica Petrovic/DW

„Nakon napada Rusije na Ukrajinu stvorena je nova realnost u kojoj se političkim rizicima daje mnogo veća težina prilikom donošenja investicionih odluka – i to ne samo kod nemačkih kompanija. Unutrašnji politički razvoj i nedostatak jasnog spoljnopolitičkog opredeljenja stoga se direktno odražava na ekonomske pokazatelje“, rekla je Anke Konrad.

„Ako pored toga imamo veoma negativno izveštavanje medija o Nemačkoj, kao i o Evropskoj uniji u celini, to takođe igra veliku ulogu u razmatranju novih destinacija za investicije“, skreće pažnju nemačka ambasadorka u Srbiji.

Nemačka podrška zelenoj agendi

„Nemačke investicije imaju veliki uticaj na rast naše privrede i životnog standarda građana Srbije, a u nemačkim kompanijama koje posluju u našoj zemlji zaposleno je više od 100.000 ljudi. Ukupna robna razmena raste iz godine u godinu i ona je značajno porasla u prethodnih nekoliko godina, a 2022. je dostigla čak 8,3 milijarde evra“, izjavila je ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović.

Dubravka Đedović Handanović: Nemačke investicije imaju veliki uticaj na rast privrede i životnog standarda građana Srbije Foto: Ivica Petrovic/DW

„Zahvalni smo Nemačkoj na podršci koju pruža Srbiji u procesu energetske tranzicije. Srbija i Nemačka uspostavile su klimatsko partnerstvo u cilju podrške našoj zemlji u sprovođenju zelene agende Evropske unije“, dodala je ministarka i naglasila da „bez dovoljno zelene energije nećemo moći ni da nastavimo da privlačimo strane investicije u onoj meri u kojoj to želimo i zato je energetika ključan segment naših budućih investicija“.

Ministarka Đedović iznela je i podatak da je Nemačka od 2001. godine obezbedila gotovo milijardu i po evra za razvoj i transformaciju energetskog sektora u Srbiji ka čistim izvorima energije, od čega veliku korist imaju lokalno stanovništvo i ekonomija. Istakla je i da će u ponedeljak biti potpisana jedna od većih donacija i to upravo sa Nemačkom za izgradnju vetroparka u Kostolcu u vrednosti od 30 miliona evra.