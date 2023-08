Šta optužnica znači za Trampa?

Bivši američki predsednik Donald Tramp optužen je za pokušaj mešanja u izbore. Ako bude proglašen krivim, preti mu dugogodišnji zatvor. On međutim negira sve optužbe. Šta se do sada zna o toj novoj optužnici?

Za šta je optužen Donald Tramp?

Bivši američki predsednik pojaviće se pred sudom zbog pokušaja uticaja na izbore i napada njegovih pristalica na Kapitol 6. januara 2021. godine. Optužnica protiv Trampa na 45 stranica ima četiri tačke: ometanje zvaničnog procesa, zaveru radi ometanja zvaničnog procesa, zaveru radi prevare Sjedinjenih Država i zaveru da se drugi spreče da ostvare svoja ustavna prava.

Optužba se odnosi na sednicu Kongresa od 6. januara 2021. na kojoj je trebalo da se prebroje glasovi birača da bi se Džozef Bajden potvrdio kao zvanični izborni pobednik. Ta optužnica podignuta je protiv stotina od više od hiljadu ljudi, a u vezi s neredima 6. januara, uključujući i članove ekstremno desničarskih grupa „Čuvari zakletve“ i „Ponosni momci“. Više od stotinu ljudi već je osuđeno ili su se na sudu izjasnili krivim.

Prema optužnici, postojala je zavera i višenedeljne pripreme da se izvrši pritisak na kongresmene i druge koji su zvanično uključeni u organizovanje izbora. Rekli su da žele da naprave lažne spiskove Trampovih glasača koje će poslati Kongresu.

Prema optužnici, Tramp i njegovi saveznici takođe su pokušali da iskoriste Ministarstvo pravde. Trebalo je da ono započne lažnu istragu o prevari birača kako bi se podržao Trampov plan s lažnim biračima.

S čime se Tramp suočava ako bude osuđen?

Ako bivši američki predsednik bude proglašen krivim po najmanje jednoj od četiri tačke optužnice, preti mu višegodišnja zatvorska kazna. Za zaveru u cilju ometanja zvaničnog procesa i ometanje zvaničnog procesa može da dobije i do 20 godina zatvora.

Ako se dokaže da je postojala zavera radi sprečavanja drugih da ostvaruju svoja ustavna prava, predviđa se kazna do deset godina zatvora, a zavera zbog prevare SAD podrazumeva kaznu do pet godina zatvora.

Džek Smit, specijalni savetnik SAD, stoji i iza ove, druge optužnice protiv bivšeg predsednika Donalda Trampa Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

Kako Tramp reaguje na optužbe?

Tramp negira sve optužbe i svaku pravnu akciju protiv njega vidi kao pokušaj njegovih protivnika da ga spreče da se vrati u Belu kuću. Njegov predizborni tim je nove optužbe okarakterisao kao još jedan pokušaj administracije predsednika Bajdena da se umeša u predsedničke izbore 2024.

Tramp je takođe nagovestio da bi njegova odbrana mogla barem delimično da bude zasnovana na argumentu da je istinski verovao da su izbori 2020. „pokradeni“. U nedavnoj objavi na društvenim mrežama, napisao je: „Imam pravo da protestujem zbog izbora za koje čvrsto verujem da su namešteni i pokradeni, baš kao što su to Demokrate uradile protiv mene 2016. i kao što su to mnogi drugi ranije činili.“

Ali, državni tužioci su prikupili značajan broj dokaza koji pokazuju da je Trampu više puta rečeno da je izgubio. Njemu je „više puta ukazivano da su njegove tvrdnje neistinite – često od onih na koje se oslanjao u važnim stvarima i koji najbolje znaju činjenice“, navodi se u optužnici. Tramp je „namerno ignorisao istinu“.

Šta optužbe znače za Trampovu kandidaturu?

Tramp želi da se ponovo kandiduje za Republikance na predsedničkim izborima 2024. Tužba to verovatno neće promeniti. Još pre prvih optužbi protiv njega, on je izjavio da zbog toga neće povući kandidaturu. A čak i ako bude osuđen, prema izveštajima američkih medija, on bi i dalje trebalo da bude u mogućnosti da se kandiduje za predsednika, barem teoretski.

Ponovljena optužnica ne bi trebalo da naškodi ni njegovoj popularnosti. List „Njujork tajms“ je pre samo nekoliko dana objavio istraživanje prema kojem Tramp iza sebe ima 54 odsto republikanskih glasača – više nego svi ostali predsednički kandidati u njegovoj stranci zajedno. Čak je i guverner Floride Ron Desantis, Trampov najveći unutarpartijski konkurent, daleko iza njega.

Kakve su reakcije na optužnicu?

U politički duboko podeljenim Sjedinjenim Državama, Trampova optužnica izazvala je veoma različite komentare. Njegovi saveznici su ga, kao i obično, beskompromisno branili. Bivši potpredsednik Majk Pens, koji se takođe kandiduje za Republikance, obrušio se, međutim, na svog bivšeg šefa: „Ova optužnica je važan podsetnik da svako ko se stavlja iznad ustava nikada ne bi trebalo da bude predsednik Sjedinjenih Država.“

Trampov advokat opisao je nove optužbe protiv njegovog klijenta kao „napad na slobodu govora“. „Ne radi se samo o krivičnom gonjenju mog klijenta, već i o gušenju njegove slobode izražavanja“, rekao je advokat Džon Lauro za CNN.

Koji procesi se još vode protiv Trampa?

U proteklih nekoliko meseci Tramp je već bio optužen u još dva slučaja: prvo proletos u Njujorku u vezi sa isplatama novca porno-zvezdi u zamenu za ćutanje. Time je taj Republikanac postao prvi bivši predsednik u istoriji SAD koji je optužen za krivično delo. Još jedna optužnica usledila je u junu u Majamiju, jer je Tramp držao strogo poverljive vladine dokumente na svom imanju Mar-e-Lago nakon svog mandata, a na zahtev da ih vrati se oglušio. Tramp se u oba slučaja izjasnio da „nije kriv“.

Osim toga, on bi mogao da se suoči sa još jednom optužbom: u državi Džordžija, kancelarija javnog tužioca je takođe dve i po godine istraživala Trampovu ulogu nakon izbora 2020. Odluka o eventualnoj optužbi još uvek se čeka.

