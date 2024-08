Šta menadžeri mogu da nauče od vrhunskih sportista

Šta je potrebno za postizanje vrhunskih rezultata u sportu? Hrabrost, disciplina, odlučnost, istrajnost i spremnost da stalno pomerate sopstvene granice. Neki ljudi su ostvarili san o pobedi na Olimpijadi.

Mnogo toga što odlikuje vrhunske sportiste u smislu ličnog stava, uključujući spremnost da se maksimalno posvete cilju, važno je i u svetu rada.

Ipak, postoji velika razlika između vrhunskih sportista i najboljih menadžera i šefova, kaže Juta Rump iz instituta za zapošljavanje u Ludvigshafenu: Biti u vrhu sporta je nešto poput sprinta, dok je održavanje koraka sa svetom rada 30 ili 40 godina više maraton.

Brzo penjanje po zidu Foto: Benoit Tessier/REUTERS

Izazovi postaju sve veći

A izazovi za maraton će verovatno postati još veći u narednim godinama nego što su već danas. Delimično je to zbog demografskih promena. Kvalifikovanih radnika svuda nedostaje. Za nekoliko godina će takozvani bejbi bumeri otići u penziju, a sa njima dolazi i mnogo znanja i iskustva, kaže Rump:

„Svet se menja velikom brzinom i u oblasti rada. Promene su normalno stanje, istovremeno visok nivo kompleksnosti u kombinaciji sa međunarodnom, globalnom mrežom koja je vidljiva. Ali tu su i nemiri. To sada ponovo doživljavamo. Dakle, svet je neverovatno u pokretu."

Mnoge kompanije moraju da prilagode svoje poslovne modele promenljivim spoljnim uslovima da bi ostale konkurentne. To uključuje teške odluke. A nije unapred utvrđeno da će se sve na krju isplatiti.

Talenti zaposlenih

Da bi bili uspešni, kaže naučnica, presudno je da li se sledeće generacije koriste u skladu sa svojim snagama i talentima.

„To je kao u vrhunskom sportu. Za to su potrebni programi obuke, kao i shvatanje da postoje granice i da zaposleni moraju da ostanu u ravnoteži da bi izdržali maraton u svetu rada.

Za mnoge preduzetnike je veliki izazov da sve ovo imaju u vidu. „A sa druge strane, pojavi se tamo neka naučnica i kaže da treba da zastanem, da formulišem novu strategiju i da obratim pažnju na snage i talente svojih zaposlenih", kaže Rump. Mnogima je to previše, ali na kraju krajeva, to je to, dodaje ona.

Pariz - trka na 200 metara Foto: Odd Andersen/AFP

Ako vas ne cene - promenite posao

Svaka osoba ima svoje jake strane. Svako može da postane vrhunski sportista sa svojim talentom u svojoj oblasti, kaže Juta Rump:

„I verujem da je to centralni faktor uspeha. Ne samo za jednu kompaniju ili instituciju, već i za celu privredu neke zemlje a i za prosperitet društva."

A to može značiti napuštanje vaše sadašnje kompanije i odlazak tamo gde se vaši talenti vrednuju i cene.