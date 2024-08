Šta je problem u rudniku kobalta koji snabdeva BMW?

Rudari stoje na užarenom suncu i drže u rukama natpise na kojima piše: „Poštujte prava radnika" i „Imaš pravo na dostojanstven život". Od sredine jula, njih stotinak redovno protestuje ispred rudnika Bou Azer i upravne zgrade rudarske kompanije Managem.

Ta marokanska kompanija važan je dobavljač sirovina za nemački koncern BMW. Ona eksploatiše kobalt, koji BMW koristi za izradu električnih automobila. Managem i BMW 2020. su sklopili ugovor vredan sto miliona evra.

Proizvodnja u rudniku sada je, međutim, bitno smanjena. Od početka protesta, firma je zatvorila delove rudnika, o čemu izveštavaju i marokanski onlajn-mediji. U rudniku inače radi oko hiljadu rudara, a štrajk nekih od njih traje već nedeljama.

Neisplaćene plate

Međunarodni novinarski istraživači tim u kojem su nemački javni servisi NDR i WDR, list Zidojče cajtung, francuski Reporter i marokanski Havamih istraživao je tu priču. Pokazalo se da su štrajkači zaposleni preko posredničke firme Top Farage, dakle kao neka vrsta privremenih radnika. Jedan od njih, Said (ime je promenjeno na njegov zahtev) javio se telefonom s informacijom da on i oko 250 njegovih kolega nisu dobili plate od juna. Sindikati navode da firma godinama nije uplaćivala doprinose za socijalno osiguranje za svoje radnike. Zbog toga su joj računi blokirani.

Firma za posredovanje radnika Top Farage i kompanija koja se bavi eksploatacijom kobalta Managem, nisu odgovorili na upit novinara o tim dešavanjima. Pritom štrajkačima nije samo do novca. Oni se žale i na loše uslove rada. U pozivu na štrajk radničkog sindikata Jonction krajem jula navedeno je da su rudari, zbog značajnih propusta u zaštiti na radu, izloženi „eksploataciji, teškim nesrećama i hroničnim bolestima".

„Kad počnete smenu, onda se izgrlite sa kolegama jer nikad ne znate da li ćete ih ikada više videti", ispričao je novinarima Said. On već više od deset godina radi u rudniku. Posao je i težak i rizičan. Na dubini od 400 metara pod zemljom, on najpre koristi eksploziv kako bi proširio tunel, a potom pneumatskim čekićem izbija kobalt.

Prašina koja se pritom podiže u sebi sadrži arsen. Standardi bezbednosti i odgovarajuća oprema su zbog toga od ključne važnosti. Ranije su se, kaže Said, redovno održavale obuke o zaštiti na radu, zdravlju i bezbednosti. To je sada retkost. Mnogi radnici oboljevaju od plućnih ili drugih bolesti, a neki su, kaže, nezakonito otpušteni.

Stalno strah

„Kad radite pod zemljom, uvek se bojite da ćete doživeti nesreću. Ali bojite se i da ćete biti otpušteni ili ostati bez novca", kaže Said. Te njegove tvrdnje moguće je samo uslovno proveriti. Međutim, razgovori s drugim radnicima i lokalnim stanovništvom telefonom ili putem četa, potvrđuju Saidovu priču. Osim toga, takve pritužbe navode se i u najavama štrajkova i zvaničnim saopštenjima sindikata i radničkih udruženja koja su dobili nemački i ostali novinari koji su istraživali slučaj.

Do sada su, međutim, sve akcije sindikata bile bez uspeha. S obzirom na nove optužbe radnika zbog neisplaćenih plata, sada bi nemački BMW morao da se aktivira, smatra Antje Šnevajs iz Radne grupe crkvenih investitora, koja s BMW-om razgovara o stanju u rudniku u Maroku. Nemački Zakon o lancu snabdevanja obavezuje kompanije da proveravaju sve osnovane prijave o kršenju prava radnika kod svih svojih dobavljača, pa i onih iz inostranstva.

Na upit nemačkih novinara, BMW je saopštio da neće komentarisati aktuelne izveštaje koji se tiču njihovog poslovnog partnera. Međutim, naglasili su da generalno ozbiljno shvataju prigovore koje dobiju spolja i da o tome trenutno razgovaraju sa dobavljačem. To je u skladu s principom „Osposobljavanje pre povlačenja", kako to predviđa nemački zakon, objasnio je predstavnik BMW-a.

Marokanske kompanije Top Farage i Managem nisu ni odgovorile na upit.

Rudnik kobalta u Demokratskoj republici Kongo koja proizvodi 65-70 odsto kobalta u svetu Foto: Java

Već dugo na meti kritika

Ovo nije prvi štrajk zbog situacije u marokanskom rudniku. Istraživanja novinara iz novembra 2023. otkrila su da tamo postoje ozbiljni ekološki problemi. Uzorci vode koje su novinari uzeli iz reke ispod rudnika pokazali su da je koncentracija arsena u njoj veća od 18.000 mikrograma po litru. Granica arsena koju je Svetska zdravstvena organizacija postavila za pitku vodu iznosi deset mikrograma po litru. Ako se ona prekorači, naučnici upozoravaju da postoji „hitna potreba za delovanjem".

BMW je naručio i sopstveno istraživanje, koji sproveo revizor kompanije, tzv. „auditor". Ono je potvrdilo da postoje ekološki problemi. Pritom nije potvrđena, ali nije ni isključena veza između povećane koncentracije arsena i rudnika kobalta, saopštio je BMW. Nemački proizvođač automobila je s operatorom rudnika dogovorio građevinske mere kako bi se poboljšalo upravljanje otpadnim vodama i otpadom generalno.

Nezavisno istraživanje?

Generalni direktor BMW-a Oliver Cipse naglasio je na godišnjoj skupštini u maju da su istraživanja o situaciji u rudniku sprovedena nezavisno. Mediji, međutim, sada postavljaju pitanja u kojoj meri se zaista radilo o nezavisnim istraživanjima. Jer, na osnovu izveštaja menadžmenta za 2023, konsultantska firma SRK je, pored revizije, imala i druge poslove sa marokanskim Managemom. Tako je SRK, kao jedna od nekoliko konsultantskih firmi, radila i na proceni količine sirovina za operatora marokanskog rudnika.

Andreas fon Angerer, predstavnik investicione zajednice „Shareholders for Change", koja upravlja imovinom od oko 35 milijardi evra, smatra da tu možda postoji sukob interesa: „Očekujemo da BMW obezbedi nezavisnost kroz jasna pravila o usklađenosti", kaže Fon Angerer i objašnjava da bi to bilo na primer moguće tako što bi neko drugi bio zadužen za proveru, a ne oni koji i inače rade za Managem.

Konsultantska kuća SRK je na upit novinara odgovorila da su reviziju radila njihova predstavništva u Kanadi i Velikoj Britaniji. Međutim, kanadska ekspozitura SRK ujedno je procenjivala i količine sirovina za Managem. I pored svega toga, SRK poriče da je u sukobu interesa.

Predstavništva u Kanadi i Velikoj Britaniji imala su, navodi se, „samo minimalne poslovne aranžmane" s kompanijom Managem. Pritom su, dodaje SRK, prihodi od poslova s marokanskim operatorom rudnika u proteklih pet godina iznosili manje od 0,5 odsto (Velika Britanija), odnosno manje od 0,1 odsto (Kanada).

SRK je kuća koja je već decenijama specijalizovana za poslovanje rudnika i kao vodeća međunarodna konsultantska kuća ima poslovne aranžmane s brojnim operatorima rudnika širom sveta. BMW je, kako se navodi, proverio ekonomsku nezavisnost SRK i ujedno se obezbedio ugovorom.

Rezultati istraživanja BMW-a pod ključem

BMW je, nakon prvih medijskih izveštaja, proverio i to kakvo je stanje s pravima radnika koji rade u rudniku. U novembru su novinari takođe izvestili o ozbiljnim propustima u zaštiti na radu, kao i o kršenju socijalnih standarda. Razgovarali su pritom na licu mesta s brojnim sadašnjim i bivšim rudarima, kao i sa predstavnicima sindikata.

BMW je pre nekoliko nedelja, nakon provere koju je izvršila firma-auditor RBA, saopštio da te optužbe nisu potvrđene i da su utvrđene samo manje nepravilnosti u poštovanju socijalnih standarda. Nemačka kompanija ipak je najavila da će, između ostalog, poboljšati evidenciju radnog vremena zaposlenih i smanjiti razmake između mesta na kojima su setovi prve pomoći.

BMW, međutim, sve do danas, i to uprkos više novinarskih upita, odbija da objavi opsežne rezultate sopstvenih istraživanja o uslovima rada u rudniku kobalta u Maroku, o socijalnim standardima i posledicama po okolinu. Firma-auditor RBA, koja je istraživala stanje u rudniku, takođe ne želi da iznese detalje istraživanja, ali naglašava da je revizija stanja „sveobuhvatan proces u koji su uključeni i predlozi za poboljšanje situacije. Taj proces još uvek nije završen", navodi se.

Već nakon prvih izveštaja medija, Nemački ured za ekonomiju i kontrolu izvoza (Bafa) najavio je da će ispitati slučaj marokanskog dobavljača kobalta. Na upit novinara, ta agencija je saopštila da se ne izjašnjava o pojedinačnim kompanijama, niti o njihovim kontrolnim i revizorskim procesima.

Autori: Petra Blum, Katarina Felke, Verena fon Ondarza, Sebastijan Pitelkov, Benedikt Strunc, Selija Izoard, Amir Musavi, (NDR/WDR)