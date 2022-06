Šta je podstaklo spekulacije o papinoj ostavci?

Sprema li se velika promena u Vatikanu? Ovoga puta se ne radi o raznoraznim skandalima, već o jednoj glasini ogromnih razmera: da li papa Franja planira da se povuče? Da li je njegovo zdravstveno stanje toliko loše da svoju dužnost više ne može i ne želi da obavlja?

I dok neki tvrde da bi „u tome moglo nešto da bude“, pa dolivaju ulje na vatru na društvenim mrežama, drugi, vatikanski novinari, tvrde da to nije istina. „Totalna glupost", prokomentarisao je jedan dugogodišnji dopisnik.

I hrvatski novinar i teolog Drago Pilsel na Tviteru je komentarisao: „Papa Franja ovog leta podnosi ostavku? Ne, ne verujem. Koliko ga poznajem i koliko shvatam, čak i po cenu da ostane u kolicama, premda oporavak ide dobro, o mogućem odlasku ne treba nagađati dok Benedikt bude živ i dok ne završi Velik crkveni sinod (oktobar, 2023).“

Ipak, i dalje ostaje otvoreno pitanje: odakle dolazi ta glasina i zašto baš sada? Inače, sam papa ne podnosi glasine i tračeve, i stalno poziva novinare da svoje informacije dobro provere i da tragaju za istinom. Svaka vest ne mora da bude „revolucionarna“, rekao je svojevremeno papa.

Istina, vest o ostavci pape Franje bila bi revolucionarna. Pogotovo zato što je njegov prethodnik Benedikt XVI godine 2013. doneo takvu istorijsku odluku i sada živi iza vatikanskih zidina. Dvojica bivših papa u Vatikanu – to bi takoreći bila revolucija nad revolucijama.

Papino zdravlje i imenovanje kardinala

Kada spekulacije jednom krenu, teško ih je zaustaviti. Razlog je možda i tzv. „doba kiselih krastavaca“, kada se veoma malo toga događa, pa novinari očajnički tragaju za novim temama. Osim toga, tu je i zdravlje 85-godišnjeg pape. Ne može se poreći da je ono narušeno. On ima bolove u desnom kolenu, i to toliko jake da većinu termina mora da obavi u invalidskim kolicima. I inače povremeno deluje umornije i manje je prisutan nego ranije.

No, ono što mu ne nedostaje, jeste želja za radom. Početkom jula papa Franja planira šestodnevno putovanje u Demokratsku Republiku Kongo i Južni Sudan, a krajem tog meseca u Kanadu. U septembru bi trebalo da poseti Kazahstan. To baš ne deluje kao namera da se povuče ili kao rezignacija. Osim toga, on ne bi bio prvi papa koji putuje u invalidskim kolicima. Invalidska kolica nisu ništa drugo nego pomoćno sredstvo, i to za veoma mnogo ljudi.

Papa Franja i Papa Benedikt XVI, snimak iz decembra 2018.

I šta još podstiče glasine? Činjenica da je papa imenovao 21 novog kardinala, među kojima je njih 16 mlađih od 80 godina i time imaju pravo glasa kod izbora idućeg pape. Ali, to nije ništa neuobičajeno, naročito zato što je, zbog smrtnih slučajeva mnogih usled korone, znatno pao broj papinih senatora. Mnoge, međutim, zbunjuje i to što se Konzistorijum za imenovanje novih kardinala neće održati kao i obično 29. juna, nego tek krajem avgusta. Zašto?

Možda jednostavno zato što u julu papa ima mnogo obveza. On u Afriku putuje već 2. jula. A nakon dve godine pandemije, mnogi kardinali žele i lično da prisustvuju Konzistorijumu, što takođe iziskuje pažljivo planiranje.

Reforma, sinod i poseta Lakvili

Kao još jedan razlog za spekulacije tu je i reforma kurije. Papa Franja je iznenada 19. marta objavio reformu koju je najavio još početkom svog pontifikata. Mnoge elemente već je postupno sprovodio, a neki su i potpuno novi, kao što je davanje veće uloge laicima. No, time reforma još nije potpuno dovršena, jer sve te novine moraju biti ugrađene i u propise Rimske kurije i u statute svih drugih vatikanskih službi.

Dakle, taj reformski projekat još dugo neće biti okončan. Nakon Konzistorijuma, papa će o njemu dva dana diskutovati sa kardinalima. Jezgro reforme jeste da Kurija mora više da deluje u službi lokalnih crkava. To pre svega igra veliku ulogu kod svetskog sinoda. On je papi veoma važan i traje barem do kraja 2023. godine.

I još je jedan razlog za glasine o povlačenju pape: njegova poseta Lakvili. On će 28. avgusta, dan nakon Konzistorijuma, da otputuje u taj grad u italijanskom regionu Abruco. Tamo će učestvovati na tradicionalnom hodočašću „Perdonanza Celestiniana“, koje je utemeljio Celestin V, prvi papa koji se svojom voljom povukao s dužnosti. Neki kažu da je Benedikt XVI odluku o svom povlačenju doneo još 2009. u Lakvili. On je tada u taj grad otišao nakon razornog zemljotresa i tamo posetio grob Celestina V.

Dakle, na osnovu toga neki vatikanski novinari sada spekulišu da bi i Franjo u Lakvili mogao da donese istu odluku.

No, sve u svemu, samo jedno je sigurno: papa uvek zna da iznenadi.

ajg/kna

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.