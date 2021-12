Šta donose izmene Zakona o zaštiti od zaraze?

Planovi stranaka koalicije koja će formirati novu nemačku vladu o izmeni Zakona o zaštiti od zaraza dobili su konkretne obrise. Socijaldemokrate (SPD), Zeleni i Liberali (FDP) planiraju da omoguće pokrajinama koje su pogođene pandemijom da mogu da zatvore restorane i objekte za odmor i rekreaciju. To je sadržaj najnovijeg nacrta izmena nedavno usvojenog Zakona o zaštiti od zaraza, o kojima bi Bundestag trebalo da raspravlja naredne sedmice.

Konkretno, reč je o izmeni člana 28-a, u kojem se navodi da zatvaranje trgovinskih lanaca, maloprodajnih i veleprodajnih objekata i firmi u oblasti uslužnih delatnosti i u budućnosti neće biti dozvoljeno, „izuzev ako se radi o ugostiteljskim objektima, objektima za razonodu i posredovanje kulturnih sadržaja ili objektima u kojima se održavaju sajmovi ili kongresi“. Prema predlogu izmena Zakona, preduslov za primenu pooštrenih mera je da o tome prethodno odluči pokrajinski parlament.

Obavezna vakcinacija?

Bundesrat je još 23. novembra odobrio novi Zakon o zaštiti od zaraza, koji je prethodno usvojen i u Bundestagu i to većinom poslanika iz stranaka koje ulaze u novu vladajuću koaliciju. To je bila pravna osnova za sprovođenje daljih mera u borbi protiv korone, s obzirom na to da je 25. novembra u Nemačkoj prestalo da važi stanje epidemije nacionalnih razmera. Međutim, pošto je incidencija visoka, postalo je neophodno da se i taj novi Zakon doradi. Tako su nacrtom izmena i dopuna Zakona o zaštiti od zaraza, stranke buduće vladajuće koalicije krenule su u realizaciju odluka donesenih prethodne sedmice na saveznom i pokrajinskom nivou.

Oni koji rade u staračkim domovima, ambulantama, porodilištima moraju biti vakcinisani

U skladu s najnovijim izmenama, SPD, Zeleni i FDP žele da implementiraju i zahteve koji se odnose na obaveznu vakcinaciju. Od 16. marta 2022. trebalo bi da važi pravilo obaveznog vakcinisanja osoblja koje je u kontaktu s posebno ugroženim grupama stanovništva.

„U cilju zaštite ranjivih grupa stanovništva od kovida 19, propisano je da se osobe koje rade u ustanovama za negu starih, nemoćnih ili imaju kontakte s obolelim ljudima, moraju vakcinisati ili pokazati da su preležali koronu. A ako iz zdravstvenih razloga to nije moguće, moraju da predoče lekarsko uverenje da postoji kontraindikacija za vakcinaciju protiv kovida 19“, stoji u nacrtu Zakona.

Rok do 15. marta 2022.

Zaposleni moraju da predoče dokaz o vakcinisanju do 15. marta sledeće godine. „Od 16. marta 2022. novi radni odnosi mogu se sklapati samo uz podnošenje odgovarajućih dokaza odnosno potvrda o vakcinaciji“, navodi se u predlogu. Uredba bi dakle trebalo da se primenjuje na zaposlene u staračkim domovima, bolnicama i porodilištima, medicinskim i stomatološkim ordinacijama, kao i hitnim službama i ambulantama. Razlog za uvođenje obavezne vakcinacije je veliki broju umrlih, ali i veliki broj teško obolelih u staračkim domovima i objektima za medicinsku negu. Kako bi se sprečilo širenje virusa, osoblje koje tamo radi mora biti u potpunosti vakcinisano, navodi se u dokumentu.

Produženje prelaznog roka

U zajedničkom nacrtu SPD, Zelenih i FDP produžava se i prelazni period za primenu posebno drastičnih mera u borbi protiv korone. Propisi koji su doneseni na temelju prethodnog Zakona o zaštiti od zaraza, dakle pre okončanja stanja epidemije nacionalnih razmera, trebalo bi da budu produženi sa 15. decembra na 15. februar 2022. godine.

To je bio zahtev pokrajina s obzirom da postoje regioni s posebno visokom incidencijom i velikim brojem zaraženih. Kako bi se kampanja vakcinisanja dodatno ubrzala, prema nacrtu buduće nemačke vlade, vakcinaciju bi privremeno trebalo da obavljaju i stomatolozi, veterinari i farmaceuti, pod uslovom da su za to edukovani.

O nacrtu izmenjenog Zakon o zaštiti od zaraza trebalo bi idućih dana da se raspravlja u Bundestagu. Nakon usvajanja u Bundestagu, a nešto kasnije i u Bundesratu, Zakon bi mogao stupiti na snagu 15. decembra.

