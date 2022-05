Šolc: Nema prečice do EU, ali ima više oružja

U Vladinom saopštenju, kancelar Olaf Šolc (SPD) prokomentarisao je ruski agresorski rat protiv Ukrajine, umanjujući očekivanja o brzom pristupanju te zemlje Evropskoj uniji. Francuski predsednik Emanuel Makron je u pravu kada ističe da proces pristupanja „nije pitanje nekoliko meseci ili nekoliko godina“, rekao je Šolc u Bundestagu.

„A da budemo pošteni prema drugim dugogodišnjim kandidatima za pristupanje na Zapadnom Balkanu, ne bi smele da postoje prečice do EU. Zato Unija želi da se fokusira na brzu i pragmatičnu podršku Ukrajini“, rekao je Šolc.

On se osvrnuo i na Fond solidarnosti koji je predložila Evropska komisija za obnovu zemlje nakon završetka rata koja će koštati milijarde. Sa time će EU podržati Ukrajinu „na njenom evropskom putu“, rekao je Šolc. Pripremni radovi za Fond za rekonstrukciju, koji će se puniti doprinosima EU i međunarodnih partnera, morali bi sada da počnu, rekao je kancelar.

Ukrajina je podnela zahtev za pridruživanje EU ubrzo nakon početka ruske invazije na tu zemlju. Evropska komisija namerava da izda svoje zvanično saopštenje o tome u junu. Međutim, Makron je prošle nedelje rekao da bi proces pridruživanja EU mogao da „potraje decenijama“. Umesto toga, predložio je stvaranje „evropske političke zajednice“ za Ukrajinu i druge zemlje-kandidatkinje.

Šolc uverava Ukrajinu u dalju pomoć u odbrani

Kancelar je Ukrajini obećao dalju pomoć u odbrani zemlje. On je istovremeno naglasio da vojna pomoć teškim naoružanjem ne znači eskalaciju. „Pomaganje zemlji koja je brutalno napadnuta da se odbrani nije eskalacija.“ To je pre doprinos odbijanju napada „i time okončanju nasilja što je brže moguće“.

„Putin i dalje veruje da može bombama da nametne mir“, rekao je Šolc. Međutim, takvog diktiranog mira neće biti, jer ga Ukrajinci neće prihvatiti – „a nećemo ni mi“. Kancelar je dodao: „Tek kada Putin to shvati, tek kada shvati da ne može da slomi odbranu Ukrajine, tada će biti spreman da ozbiljno pregovara o miru. Putin je potcenio odlučnost Ukrajine i jedinstvo Zapada.“

Kancelar obećava pomoć da se izbori sa povećanjem cijena

S obzirom na posljedice rata po EU, Šolc je pozvao na solidarnost u Evropskoj uniji u pogledu snabdevanja energijom. „Na evropskom nivou, glavno je da se obezbedi da nema uskih grla u snabdevanju energijom u pojedinim državama-članicama. To je zapovest evropske solidarnosti“, rekao je političar nemačkog SPD-a.

Deo evropskog rešenja je širenje transevropskih energetskih mreža. „Srednjoročno i dugoročno, jedini razuman odgovor na trenutne probleme na energetskom tržištu jeste da postanemo nezavisni od fosilnih goriva.“ Njegov sastanak u sredu sa kolegama iz Danske, Holandije, Belgije i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u Esbjergu, u Danskoj, pokazao je da se u Evropi ostvaruje napredak.

Šolc je objasnio i da vlada u Berlinu namerava da podrži sve građane s obzirom na trenutna poskupljenja. „Ne ostavljamo nikoga samog“, rekao je kancelar. Sigurnost i nezavisnost snabdevanja energijom moraju biti zagarantovane, ali energija takođe mora da ostane pristupačna. Povećanje cena koje je izazvala Rusija ne bi trebalo da preoptereti nikoga na nacionalnom ili evropskom nivou. To se posebno odnosi na građane sa malim i srednjim primanjima.

Merc govori o „dvostrukoj igri“ u isporuci oružja

Lider demohrišćana u Bundestagu Fridrih Merc ponovo je optužio Šolca da igra dvostruku igru u vezi s isporukom teškog naoružanja Ukrajini. „Šolc ostavlja utisak kao da se oružje isporučuje, rekao je prvi čovek CDU. Istina je da u proteklih nekoliko nedelja iz Nemačke nije isporučeno skoro ništa“, rekao je Merc. „Kakvu igru igrate, pa i sa nemačkom javnošću, kada je reč o ovim isporukama oružja?“

Merc je izrazio kritike zbog planove za isporuku nemačkog oružja susednim zemljama na istoku, ako one zauzvrat Ukrajini obezbede starije sisteme naoružanja sovjetske proizvodnje. Nemačke kompanije za naoružanje takođe se nedeljama žale da ne dobijaju izvozne dozvole. Merc je rekao da se može složiti sa političarom Zelenih Antonom Hofrajterom, koji je rekao da je problem u kabinetu kancelara.

Merc je takođe pozvao da se otpusti ministarka odbrane Kristine Lambreht. „Rastanite se što pre od te ministarke“, rekao je predsednik CDU. „Ionako ćete to morati da uradite u nekom trenutku u narednih nekoliko nedelja ili meseci. Zato uradite to uskoro.“ Lambreht je nedeljama bila „više zauzeta sopstvenom odbranom, nego odbrambenom politikom“, rekao je Merc, aludirajući na to da je ministarkin sin leteo zajedno s njom helikopterom Bundesvera. Ministarka više neće dobiti poverenje vojnika, rekao je Fridrih Merc.

AfD kritikuje sankcije Rusiji kao kontraproduktivne

Liderka Poslaničkog kluba AfD Alis Vajdel kritikovala je sankcije Rusiji zbog njenog agresorskog rata protiv Ukrajine kao kontraproduktivne. One su više naškodile Nemačkoj i Evropi nego Rusiji, rekla je ona u svom odgovoru na govor kancelara Šolca. „Embargo na naftu i gas protiv Rusije bio bi potpuno poguban, jer je održiva zamena za izostale isporuke na dugom štapu.“ Vajdel je istovremeno pozvala kancelara da obustavi isporuke oružja Ukrajini.

Rat u Ukrajini dostigao je fazu u kojoj je, umesto stalnog snabdevanja novim oružjem, trebalo ići putem pregovora. AfD deli kancelarovu zabrinutost zbog eskalacije, rekla je Vajdel. „Rat u Ukrajini nije naš rat. Ne smemo da dozvolimo da se zanosimo parolama, propagandom i emocijama, već moramo zastupati sopstvene interese. A to su: prekid vatre i mir.“

ss (tagesschau)