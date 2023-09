Šolc: „Moramo da vodimo jasnu, preciznu politiku migracija“

Nemački kancelar Olaf Šolc prepoznao je koliko je tema migracija trenutno važna u stanovništvu. On se zalaže za proširenje graničnih kontrola, uključujući i one na granici sa Poljskom.

Problem sa poljskim vizama

Ljutito je reagovao zbog skandala oko viza u Poljskoj: „Ne može da se izdaje toliko mnogo viza, očigledno za novac, s obzirom da se zna da će mnogi koji su tako dobili vize doći u Nemačku", rekao je Šolc u intervjuu za prvi program nemačkog javnog servisa (ARD). Zato se sa nemačke strane moraju pojačati mere na granici s Poljskom. To je jasna poruka Varšavi i sigruno se neće dopasti mnogima u Poljskoj, pogotovu onima koji rade u Nemačkoj i svakodnevno prelaze granicu.

Zemlje Magreba

Šolc smatra da je problematično klasifikovanje država Magreba kao sigurnih zemalja porekla. „Znamo da u tim zemljama vladaju teški politički uslovi i da se građani suočavaju s progonom." Nemačka vlada i dalje želi da pruža zaštitu ljudima koji su žrtve progona, ali - ko ostane u Nemačkoj, a da mu zaštita niej neophodna, mora se vratiti u svoju domovinu - i to brzo. To mora da se radi efikasnije nego do sada.

Radne dozvole za potražioce azila - to već može

Šolc se pokazao pragmatičnim kada su u pitanju radne dozvole za potražioce azila. U mnogim slučajevima je to već moguće. „Ali, može se i više. Delim stav mnogih koji kažu: ako postoji posao koji treba uraditi i neko ko bi mogao da ga uradi, onda neka i radi." Šolc takođe nema ništa protiv ako se za takav posao ne plaća, odnosno kada je to neki posao za „opšte dobro". To odobrava samo u pojedinačnim slučajevima, jer, kako kaže, ne smeju se mešati azil i imigracija radne snage.

Bonovi umesto gotovine - i to već može

Trenutno se u Nemačkoj ponovo žestoko raspravlja o tome da je Nemačka najatraktivnija zemlja u Evropi za izbeglice jer ljudi ovde dobijaju veliku pomoć od države, pogotovu u obliku novca. Kancelar kaže nema ništa protiv da se potražiocima azila umesto gotovine daju bonovi. „Mi smo stvorili zakonsku mogućnost da se to uradi.” Pokrajine bi to mogle da isprobaju, ali to do sada još nisu učinile.

Šolc o Mercu: „Bolje paziti na svoje reči"

Šolc se u intervjuu osvrnuo i na Friedriha Merca šefa CDU-a koji je nedavnim izjavama izazvao oštru debatu - tvrdeći da se onima kojima je odbijeno pravo na azil sređuju zubi, dok Nemci iz komšiluka ne mogu ni da zakažu termin kod lekara. Šolc o tome kaže: „Ono što je gospodin Merc izneo ne odgovara pravnoj situaciji u Nemačkoj. Mislim da bi trebalo bolje paziti na sopstvene reči."

Fridrih Merc Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Šolc smatra da po pitanju neregularnih migracija mora da postoji jasan kurs. Za njega to uključuje i prisilni povratak u zemlje porekla onih koji u Nemačkoj borave ilegalno. „Ovo su jasne rečenice i moramo voditi vrlo jasnu, preciznu politiku, kako bismo zaista mogli da sprovodimo naše zakone. Ali to ne sme da navede nekoga na nespretne izjave", rekao je Šolc misleći na Merca.

Kancelar je još jednom pozvao na manje svađe u vladajućoj koaliciji: „Zaista sam jako ljut zbog toga, jer je učinak vlade zaista dobar", rekao je Šolc. „Ali pošto se do rezultata dolazi uz toliko buke, u glavi ostaje samo buka. Ta buka mora da se utiša."

Želje za Dan ujedinjenja

Na pitanje šta želi Nemačkoj za Dan ujedinjenja 3. oktobra, Šolc je rekao: „Pouzdanje (da će sve biti dobro, prim prev.). Na primer, dobar znak je da se u istočnoj Nemačkoj trenutno grade najmodernije fabrike."

On veruje da će u tim fabrikama na istoku i strani kvalifikovani radnici biti dobro prihvaćeni. „Velika većina građana dobro zna da će se ekonomska situacija u Nemačkoj pogoršati ukoliko ne dovedemo kvalifikovane radnike koji će obavljati posao za koji inače nemamo radne snage."

Tagesschau.de/fš

