Šolc ima odgovor na svako pitanje – od vakcinacije do Rusije

Nemački kancelar Olaf Šolc dobro poznaje ritual „časa za pitanja“. Dok je bio ministar finansija u vladi Angele Merkel, taj socijaldemokrata je više puta morao da odgovara na pitanja poslanika. Ali sada je Šolc šef vlade i očekivanja su daleko veća. Naročito zbog toga jer je pri preuzimanju dužnosti pre pet nedelja mnogo toga obećao. Napredak i proboj ka budućnosti nagovestila je koaliciona vlada njegovih socijaldemokrata, Zelenih i liberala. On je suzbijanje pandemije označio kao prioritetnu stvar šefa vlade i izričito se izjasnio za obaveznu vakcinaciju.

Sada je stalno naglašavao da je to njegovo lično mišljenje. Rekao je da neće biti vladinog nacrta zakona u tom pravcu i da će celu debatu i odluku prepustiti poslanicima. Trebalo bi prema njemu da se poslanici, nezavisno od stranačkih poslaničkih klubova, okupe u radne grupe i donesu nacrte zakona. Šolc smatra da bi se samo tako mogla smiriti žestoka diskusija.

-pročitajte još: Afera koja dovodi u pitanje kredibilitet kancelara

Vlada samo savetuje

Opozicija ne želi da to tek tako prihvati. „Očekujem da savezna vlada preduzme konkretne pripreme, da diskutuju u kabinetu koje starosne grupe dolaze u obzir, kako žele da uobliče obavezu vakcinacije, i želim da od nje danas ovde dobijem te informacije“, zahtevao je demohrišćanski poslanik Ginter Krings.

Debata o obaveznoj vakcinaciji u Nemačkoj se usijala

Kancelar Šolc je odgovorio da su ministri zdravlja i pravosuđa spremni da parlament savetuju u vezi sa njegovim predlozima. Šolc je ostao miran tokom celog nastupa i odgovarao činjenično, na svoj, pomalo tehnokratski način.

Obavezna vakcinacija za odrasle

„Verujem da bi bilo ispravno da se usmeri na sve iznad 18 godina i verujem da bi bilo ispravno, da se nađe koliko je god moguće nebirokratsko rešenje, koje ne bi do u najsitnije detalje razradilo, kako da se sve to uradi“, rekao je Šolc. Dodao je da je to njegovo lično mišljenje. Šolc je naglasio da u organizaciju posla spada i svest o tome da se ovde radi o dužnosti i da građani moraju da se pridržavaju pravila koje ne posmatra svako na isti način.

Sa tim iskazom ima problem Alternativa za Nemačku (AfD) koja je delom krajnje desničarska stranka. Njen poslanički klub u parlamentu odbija zaoštravanje antipandemijskih mera, prema kojima nevakcinisani poslanici više ne bi smeli da prisustvuju plenarnim raspravama. Ako imaju aktuelni test, onda smeju na tribine za posetioce. S te tribine jedan poslanik ove stranke pitao je kancelara koliko je slučajeva teških neželjenih dejstava vakcine poznat u Nemačkoj.

-pročitajte još: Nemačka: Obavezna vakcinacija, ali kada i za koga?

„Čudna diskusija“

„Hvala lepo za pitanje, ali ne i za intenciju koja se krije iza njega“, odgovorio je Šolc. „Vi zbunjujete građanke i građane ove zemlje“, dodao je kancelar i naglasio da su milijarde ljudi širom sveta vakcinisane, kao i većina ljudi u Nemačkoj. „A to je nešto, što je jako dobro prošlo“, rekao je Šolc, potvrdivši da naravno postoje neželjena dejstva, ali da su svi o tome informisani. „Zbog toga ne delim vašu čudnu diskusiju. Verujem da je najbolje što može da se uradi, jeste da se vakciniše“.

Poslanici AfD-a u Bundestagu protestuju protiv oštrijih antipandemijskih mera

Ovom prilikom nije tematizovana samo pandemija već i mnoga druga pitanja – od visoke spoljne politike do lokalnih problema. Jedan od njih je bio saniranje trošnog mosta na jednom auto-putu. Šolc je rekao da je njegova vlada već konkretno razgovarala o tome.

Oživeti „Normandijsku četvorku“

Kancelar Šolc je naglasio da je veoma zabrinut, odgovarajući na pitanje šta misli da preduzme u pogledu napete situacije na ukrajinsko-ruskoj granici. „To je ozbiljno ugrožavanje bezbednosti u Evropi“, rekao je nemački kancelar i dodao da je dobro da se opet koriste kanali za razgovor sa Rusijom kao što su Savet NATO-Rusija, kao i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

-pročitajte još: Kameni spoticanja u nemačkoj politici prema Rusiji

Šolc je izjavio da će se nemačka Vlada založiti za to da se obnove razgovori u okviru takozvane „Normandijske četvorke“ koju sačinjavaju Nemačka, Francuska, Ukrajina i Rusija. Nemački kancelar je rekao da je Rusija 2014. aneksijom Krima povredila osnovnu konstantu, i da se mora vratiti principu da se evropske granice više ne pomeraju.

Atomska energija, ne hvala

Naravno, tema je bila i klimatska politika. Šolc je potvrdio da će ostati pri odustajanju Nemačke od atomske energije. „Korišćenje atomske energije nije održivo i ekonomski nije razumno“, rekao je on odgovarajući na pitanje šefa poslaničke grupe Alternative za Nemačku Tina Hrupale, koji je kritikovao to odustajanje kao nemački posebni put.

Pogledajte video 03:48 Nuklearne elektrane: Nemačka protiv, Francuska za

Šolc je obrazložio svoj stav time što bi za nove nuklearne centrale bile potrebne ogromne investicije, a da pritom nisu rešena ni pitanja nuklearnog otpada ni pitanje bezbednosti. Vlada će, prema njemu, umesto toga puno uložiti u obnovljive izvore energije. Šolc je naglasio da Nemačku ta odluka „na međunarodnom planu čini nezavisnom, ona služi klimi, a naposletku će biti najjeftinija za našu privredu koja će steći prednost u tržišnoj utakmici“.

Obezbediti snabdevanje energijom

Međutim, ne radi se samo o tome, da se nađe zamena za nuklearne elektrane i termoelektrane koje će prestati sa radom, već i za povećanu potrebu za energijom na osnovu prestrukturiranja industrije. „Klimatski neutralna ekonomija je ostvariva, samo ako upotrebimo mnogo više električne energije nego danas“, naglasio je Olaf Šolc, odgovarajući na pitanje poslanice iz redova Zelenih, Katrin Ulig.

Šolc je tokom „časa za pitanja“ nije bio za govornicom već u delu sale u kojem sede članovi vlade

Kancelar je rekao da se procedura planiranja i davanja dozvola za rad mora do te mere ubrzati, „da nam može poći za rukom da iz obnovljivih izvora, vetra na moru i na kopnu, solarnih izvora i biomase obezbedimo snabdevanje Nemačke energijom“. Šolc je najavio i dalji razvoj tehnologije za vodoničko dobijanje energije. „I to ćemo morati da stavimo na šine“.

Pitanja za kancelara – tri puta godišnje

Na kraju vremena predviđenog za postavljanje pitanja, a ograničenog na najviše 65 minuta koje je Olaf Šolc proveo stojeći na svom mestu u redu predviđenom za članove vlade, šezdesetdvogodišnji političar se zadovoljno smeškao. Izgleda da je bio zadovoljan.

Od 2019. se kancelar tri puta godišnje stavlja na raspolaganje i odgovara u Bundestagu na pitanja poslanika. U pravilu, vreme za to je pred Uskrs, pred letnju pauzu i pred Božić. Ali u predbožićno vreme kancelar je bio tek izabran i morao je da se predstavi na važnim destinacijama u inostranstvu, pa je to što je tada propušteno sada nadoknađeno.

Pogledajte video 02:09 Olaf Šolc – ko je novi nemački kancelar?

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.