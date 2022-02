Šolc ide kod Putina u Moskvu, ali ne na Olimpijadu u Peking

Nemački kancelar Olaf Šolc se, nakon dužeg vremena pojavio u medijima i u razgovoru za javni servis ZDF prvo objasnio da će „uskoro“ otputovati u Moskvu. A zatim je i bivšem kancelaru Gerhardu Šrederu (također socijaldemokrata), koji se u poslednje vreme često javljao komentarima na račun nemačke politike prema Rusiji, objasnio da, prema nemačkom ustavu može da postoji samo jedan kancelar, i da je to on.

-pročitajte još: Nemačka politika prema Ukrajini na meti kritika

I to ne bez povoda. Šreder je istog tog dana kritikovao Ukrajinu i njene zahteve za vojnu pomoć Nemačkoj i to opisao kao „zveckanje oružjem“. Šolc je zato morao da ponovi da njegova Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) „ne luta“ po tom pitanju, već da „stoji iza politike koju sprovodi kancelar“. I to ne bivši, nego aktuelni.

Šreder i Putin 2018. u Moskvi

Kritika na račun koalicionog partnera

Ali, Šolcu se prebacuje da, kad je u pitanju ukrajinska kriza, deluje previše uzdržano. Tako je on, nakon dugog oklevanja, sporni rusko-nemački projekat gasovoda Severni tok 2, i to indirektno, uveo u igru kao mogući instrument za sankcije protiv Moskve.

-pročitajte još: Severni tok 1 i 2 – simboli različitih epoha

Istovremeno je odlučno odbacio mogućnost isporuke oružja Ukrajini, što su mu istočnoevropske članice NATO oštro zamerile, a ni u Vašingtonu nisu oduševljeni stavom Berlina.

Šolcova duga pauza pobudila je mnoge rasprave i izazvala brojne komentare na društvenim mrežama. „Gde je Šolc? Zar je zaboravio da je kancelar?“, pitaju se mnogi, a na Tviteru se čak pojavio i „oglas“ u kojem se za Šolcom traga kao za nestalom osobom.

Sada je kancelar izašao iz defanzive i razgovorom za ZDF želeo je da poruči da je tu i da stvari drži pod kontrolom. On je tako odbacio tvrdnje po kojima NATO-partneri Nemačku smatraju nepouzdanom. U istom dahu je spomenuo i da je Nemačka poslednjih godina pomogla Ukrajinu s gotovo dve milijarde evra.

Njegov moto i dalje glasi: Rusiji ukazivati na sankcije, a istovremeno govoriti o deeskalaciji. „Mnogi strahuju od mogućeg novog rata u Evropi, a naš zajednički zadatak je da se uz pomoć te dvostruke strategije pobrinemo da do toga ne dođe“, rekao je Šolc.

Ostali državnici odavno su reagovali

U okviru te „dvostruke strategije“ Šolc se početkom sledeće nedelje u Vašingtonu sastaje s američkim predsednikom Džozefom Bajdenom, a nakon toga bi trebalo da otputuje u Moskvu.

Međutim, drugi evropski partneri su tu ispred kancelara: francuski predsednik Emanuel Makron već neko vreme redovno telefonom razgovara s ruskom kolegom Vladimirom Putinom, a planirana je i njegova poseta Moskvi.

S Putinom su već telefonirali i italijanski premijer Mario Dragi, kao i njegov britanski kolega Boris Džonson. A Šolc? U razgovoru za ZDF odbio je da kaže kada je zadnji put bio na direktnoj liniji s ruskim predsednikom. „Naravno da sam s njim razgovarao“, rekao je Šolc izbegavajući da kaže kada tačno.

Međutim, prema zvaničnim podacima nemačke vlade, Šolc je s Putinom telefonirao samo jednom i to nakon preuzimanja kancelarske funkcije u decembru prošle godine. Vlada je odbila da saopšti da li je nakon toga bilo dodatnih razgovora.

Nema putovanja u Peking

I dok je putovanje u Moskvu manje-više dogovoreno, Peking za sada ne stoji kao cilj na listi putovanja nemačkog kancelara. Do sada je Šolc izbegavao da jasno kaže da li putuje na Olimpijske igre u Peking ili ne. Sada je rekao da to – nije u planu.

-pročitajte još: Šta donosi diplomatski bojkot Olimpijskih igara?

Na svečanom otvaranju u Pekingu pojaviće se lideri samo nekoliko država (među kojima i predsednik Rusije, a iz Evrope predsednici Poljske i Srbije). Za sada nije poznato da li će toj ceremoniji uopšte prisustvovati bilo koji predstavnik nemačke vlade. Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da na svečanosti neće biti ni predstavnika nemačke ambasade u Kini.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.