Šolc i Merc bi da spreče pobedu desničara na istoku

U sporu oko budžeta za 2025. godinu nemački kancelar Olaf Šolc odbacio je štednju na socijalnim davanjima. „Branićemo socijalnu državu i takođe ćemo je razvijati“, rekao je političar socijaldmokrata u letnjem intervjuu za javni servis ARD.

Šolc je rekao da je na tom području od početka mandata njegove vlade bilo puno poboljšanja, te je naveo povećanje minimalne plate i dečjeg dodatka.

Prethodno je levo krilo SPD-a pojačalo pritisak na Šolca i podnelo zahtev Izvršnom odboru stranke da se članstvo izjasni o rezovima na polju socijalne zaštite.

U pozadini priče je rupa u budžetu koja iznosi oko 25 milijardi evra. Nemački ministar finansija Kristijan Lindner (FDP) insistira na tome da se Nemačka ne zadužuje dodatno i zahteva značajna smanjenja budžeta u nekoliko ministarstava.

Šolc očekuje da će dogovor o budžetu biti postignut sledećeg meseca. Kancelar je ostavio otvorenim pitanje može li se ipak ići na nove dugove zbog visokih troškova podrške Ukrajini.

Veća preciznost kada je reč o socijalnoj pomoći

Kada je reč o socijalnoj pomoći, Šolc je najavio određena „preciziranja“ ko tu pomoć može da dobije. Reč je o tome „da niko ne može izbeći“ trud da se ponovo zaposli, rekao je.

To, prema njegovim rečima, uključuje i suzbijanje rada na crno među korisnicima socijalne pomoći. Ne bi smelo da se dogodi da „neko radi, skriva prihode, a istovremeno prima socijalnu pomoć“.

„Premijer iz AfD-a bi bio loša vest“

Šolc je komentarisao i predstojeće izbore u tri istočne pokrajine. U Tiringiji i Saksoniji će 1. septembra biti birani novi parlamenti, a u Brandenburgu će se glasati 22. septembra.

U anketama Alternativa za Nemačku (AfD) vodi u sve tri pokrajine.

Šolc veruje da nakon izbora neće biti premijera iz AfD-a. Loša bi poruka bila, rekao je Šolc, ako bi neko iz te desničarske stranke uspeo da okupi koaliciju i postane premijer.

Šolc je uveren da će na sledećim izborima ostale stranke imati većinu u parlamentima u odnosu na AfD.

Činjenicu da SPD na istoku ima samo sedam posto podrške, Šolc je komentarisao rečima: „Tu se nešto događa.“

Mnogi se, rekao je, ne slažu s podrškom Ukrajini i sankcijama Rusiji. „To se takođe odražava na izborne rezultate“, rekao je Šolc.

Treba preispitati politiku iz doba korone

Gledajući unatrag, Šolc je takođe bio kritičan prema nemačkoj politici u vreme pandemije: „Bilo je nekoliko odluka koje su bile pogrešne“, rekao je kancelar.

Na primer, spomenuo je zabranu šetnje u šumi. „Nisam to razumeo. I mislim da nije moralo biti tako“, rekao je on.

Takođe je kritikovao zatvaranje škola: „To je pitanje koje me zabrinjavalo celo vreme – čak i tokom krize. I bio sam jedan od onih koji je zagovarao oprez. A ako sada pogledate kasnije rezultate, ako pogledate unazad, onda vidite da smo mi u Nemačkoj škole zatvarali više nego što je to bio slučaj u drugim zemljama i to sigurno nije bila ispravna odluka“, rekao je Šolc za ARD.

Merc napada vladajuću koaliciju

U seriji intervjua koje javni servis tradicionalno na početku leta radi sa vodećim političarima govorio je i šef opozicionih Demohrišćana (CDU) Fridrih Merc.

Čelnik ove trenutno najjače stranke u zemlji svoju stranku vidi kao odlučujuću snagu na izborima u istočnim pokrajinama kako bi se sprečilo dalje jačanje AfD-a i Saveza Sare Vagenkneht, nove levičarske snage koja je popularna na istoku.

„Radije bih se nadmetao sa socijaldemokratama, liberalima i Zelenima na istoku nego s AfD-om“, rekao je Merc za ZDF.

Fridrih Merc želi da postane idući kancelar Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Stranke vladajuće koalicije na istoku zemlje gotovo da i ne igraju nikakvu ulogu, dok je CDU druga stranka po snazi, rekao je Merc. Stoga apeluje na birače da onde radije glasaju za njegovu stranku jer vladajuće stranke mogu ostati ispod cenzusa.

Prema istraživanjima, AfD u Saksoniji trenutno ima 30 odsto podrške, a iza njih je CDU sa 29. Savez Sare Vagenkneht (BSW) ima 15 odsto podrške.

U Tiringiji je, prema poslednjim istraživanjima, AfD ubedljivo na prvom mestu s 28 odsto te bi zajedno s BSW (21 odsto) dobio gotovo polovinu glasova.

Mnogo nerešenih problema na istoku zemlje

Merc je jasno poručio da, prema njegovom mišljenju, vladajuća koalicija snosi odgovornost za jačanje AfD-a: „Opozicija ne može prepoloviti AfD ako vladina politika udvostručuje AfD.“

Merc je rekao da puno putuje po istoku zemlje i pokušava da razume tamošnje ljude. Nerešeni problemi u svakodnevnom životu, u politici prema izbeglicama, ali i u školama, firmama i mnogim drugim područjima života dovode do ovakvog ponašanja birača, rekao je Merc.

U diskusiji o mogućem učešću BSW u vlasti nakon predstojećih izbora, Merc je istakao suverenost da pokrajinski odbori CDU o tome treba da odluče.

Dok su glavni kandidat CDU-a iz Tiringije Mario Foigt i vođa CDU-a iz Brandenburga Jan Redman otvoreni za saradnju s BSW-om, Merc je u početku jasno odbacio koaliciju s ovim savezom.

Nakon što je to izazvalo kritike unutar stranke, precizirao je da se njegova izjava odnosi samo na saradnju na saveznom nivou.

Merc se u intervjuu takođe založio za nastavak podrške Ukrajini, iako mnogi na istoku zemlje kritički gledaju na to. „Postoji konsenzus i niko ga ne dovodi u pitanje“, rekao je čelnik opozicije.