Šolc: Bezbednost Izraela je za Nemačku državno pitanje

Kancelar Olaf Šolc obećao je u Tel Avivu solidarnost Nemačke sa Izraelom. On je ujedno još jednom oštro osudio teroristički napad Hamasa. Premijer Netanjahu je istovremeno pozvao na „borbu protiv varvarstva“.

Deset dana nakon razornog terorističkog napada radikalne islamske grupe Hamas, kancelar Olaf Šolc posetio je Izrael kako bi iskazao solidarnost Nemačke sa napadnutom zemljom. „Ovo je poseta prijateljima u teškim vremenima. Bezbednost Izraela i njegovih građana je državno pitanje“, naglasio je Šolc na zajedničkoj konferenciji za novinare s premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Kancelar je još jednom oštro osudio napad terorista Hamasa 7. oktobra, poručivši: „Izrael ima pravo da se brani od tog terorizma.“ To je, naglasio je, predviđeno međunarodnim pravom.

Šolc je ujedno obećao Netanjahuu da će zaštititi jevrejske institucije u Nemačkoj. „Jevrejski život u Nemačkoj je dar“, ocenio je kancelar. A što se tiče antiizraelskih demonstracija u Nemačkoj: „Glorifikovanje i slavljenje nasilja je nehumano, odvratno. To je zabranjeno i biće kažnjeno“, rekao je Olaf Šolc.

Netanjahu: „Najgori zločin od Holokausta“

Na te reči nemačkog kancelara, izraelski premijer je poručio: „Cenimo činjenicu da ste ovde sa nama, da ste uz nas.“ Benjamin Netanjahu ponovo je uporedio Hamas s terorističkom organizacijom Islamska država i rekao da svet mora podržati Izrael u borbi protiv Hamas. Jer, rekao je, to nije samo borba Izraela: „To je i naša zajednička borba, borba civilizacije protiv varvarstva.“

Netanjahu je naglasio da je očigledan cilj Hamasa da uništi državu Izrael. On je teroristički napad od pre deset dana opisao kao „najgori zločin protiv Jevreja od Holokausta“. Ljudima su, kako je rekao, odsecane glave, deca su streljana s rukama vezanim na leđima ili pred roditeljima. „Da su mogli, ubili bi svakoga od nas, ali za to jednostavno nisu imali kapacitete“, rekao je Netanjahu.

Šolc upozorava „strane aktere“ da se ne mešaju u sukob

Pored podrške Izraelu u borbi protiv Hamasa, Šolcovo dvodnevno putovanje na Bliski istok prvenstveno ima za cilj da se suzbiju rizici od širenja požara u regionu. On je tako upozorio strane aktere da se ne mešaju u sukob. „Nijedan od aktera ne bi trebalo da smatra da je dobra ideja intervenisati spolja u ovom sukobu“, rekao je Šolc u prisustvu Netanjahua. „Bila bi to ozbiljna, neoprostiva greška i proteklih dana mi smo tu poruku raznim kanalima preneli onima kojima je ona upućena“, rekao je kancelar.

Šolc je naglasio da nemačka vlada ne zaboravlja ni civilno stanovništvo u Pojasu Gaze. Humanitarna pomoć, rekao je, mora biti pružena, a potrebe u Gazi ne ostavljaju Nemačku ravnodušnom. Netanjahu je na to dodao da bezbednost civilnog stanovništva u Gazi zavisi od delovanja Hamasa. Hamas je, kako je rekao, sopstveno stanovništvo do sada koristio kao živi štit. To, kao i ubistva u Izraelu su dvostruki ratni zločin, ocenio je premijer.

Šolc morao da napusti avion zbog uzbune

Pored sastanka s Netanjahuom, Šolc se u Izraelu susreo i sa predsednikom Jicakom Hercogom, kao i sa rođacima nemačkih talaca koje su pripadnici Hamasa kidnapovali u Pojasu Gaze. Putovanje se nastavlja posetom Egiptu, jedinoj zemlji susedu Izraela koja se direktno graniči i sa Pojasom Gaze.

Olaf Šolc je u toku posete, nakon što je u Tel Avivu proglašena uzbuna zbog mogućeg raketnog napada, morao privremeno da ode u sklonište u nemačkoj ambasadi. Njegovi saradnici preneli su da je on tu proveo nekoliko minuta.

Neposredno pre leta iz Tel Aviva za Kairo, delegacija kancelara morala je i da napusti avion zbog uzbune. Šolc je automobilom odvezen u zgradu, a ostali putnici zamoljeni su da legnu na zemlju na aerodromu. Ispaljene su dve protivvazdušne rakete koje su se jasno čule na aerodromu. Posle nekoliko minuta putnici su se vratili u avion i otputovali u Egipat.

js/idj (ard)

