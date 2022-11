Šarena traka i žuti karton: kukavičluk i truli kompromis

„One Love akcija je propala“, piše nedeljnik Špigel na svom portalu o nameri kapitena sedam fudbalskih reprezentacija, između ostalih i Nemačke, da na Svetskom prvenstvu u Kataru nose šarenu kapitensku traku koja bi trebalo da simboliše borbu protiv homofobije, rasizma i antisemitizma.

„Manuel Nojer, Hari Kejn i kapiteni drugih evropskih reprezentacija poklekli su pod pritiskom Fife“, piše Špigel. „Razlog je – pretnja žutim kartonom.“

Dok pljušte kritike na račun Fife, ona odgovara članom 13.8.1. pravilnika o sportskoj opremi, gde se navodi da su kapiteni dužni da nose „zvaničnu“ traku koju pribavlja Fifa. Ta „zvanična“ traka predstavljena je tek u petak, dva dana pred početak Mundijala, a na njoj će pisati poruke poput „Fudbal ujedinjuje svet“, „Spasimo planetu“ i „Obrazovanje za sve“.

Kritičari veruju da je to urađeno samo kako bi se podrila ideja trake „One Love“. Na njoj je crvena, crna i zelena boju s panafričke zastave, te pink, žutu i plavu s panseksualne zastave.

Zabranjena kapitenska traka

„Doživeli smo neviđeni postupak u istoriji Svetskih prvenstava. Ovu konfrontaciju koju je izazvala Fifa nećemo voditi preko leđa Manuela Nojera“, ocenio je predsednik nemačkog fudbalskog saveza Bernd Nojendorf.

Kako prenosi portal Športšau javnog servisa ARD, nemački savez je bio spreman da, ako treba, plati i novčanu kaznu zbog trake. „Ali, ne možemo da dovedemo naše igrače u situaciju da dobiju žuti karton ili da čak budu prinuđeni da napuste teren“, dodao je Nojendorf.

Slično su objasnili i iz Engleske, Velsa, Holandije, Belgije, Švajcarske i Danske, čiji su kapiteni takođe odustali od trake „One Love“ kojom su nameravali da protestuju protiv uslova u Kataru.

„Slabašna volja za otporom“

Nemačka štampa uglavnom kritikuje sve redom – Katar i Fifu, ali i fudbalske saveze evropskih zemalja jer su se povinovali. „Kukavičluk fudbala“, naslovljen je komentar na portalu nedeljnika Cajt gde piše da je kapitenska traka ionako bila „truli kompromis“ i „najmanji mogući znak solidarnosti sa LGBTQI“.

Kelnski list Štat ancajger žali što se evropski savezi nisu pokazali prkosnijim: „Bilo je neophodno i poželjno da dođe do skandala kojim bi nacije poput Nemačke, Velike Britanije i Francuske držale ogledalo Fifi. Ali one to ne rade, nego dopuštaju da ih Fifa voza.“

„Ovim aktom poniznosti samozvane dobre nacije sasvim potvrđuju reči ciničnog predsednika Fife, Infantina, koji je Zapadu prebacio dvostruke moralne aršine. Jer, upravo je to ovde dokazano. To je takođe i kukavičluk“, dodaje list.

Predsednike Fife Infantino i katarski emir Al Tani na ceremoniji otvaranja Svetskog prevenstva

Frankfurter algemajne cajtung beleži: „Već je pretnja bila dovoljna da se nesuđeni pobunjenici predomisle. Infantino je tačno procenio koliko je slabašna njihova volja za otporom.“

Magazin Ciceron u onlajn-izdanju piše: „Još prilikom dodele prvenstva Kataru moglo se znati da pripadnici LGBTQ+ zajednice u Kataru nisu samo diskriminisani, nego da se po šerijatskom pravu kažnjavaju robijom i bičevanjem. Pa opet, to niti je sprečilo nemački fudbalski savez da učestvuje, niti je sprečilo naše javne servise da prenose pustinjskog prvenstva finansiraju milionima evra pretplatnika.“

Nastavlja se u sarkastičnom tonu, „žaljenjem“ što nemački golman Nojer ipak neće nositi šarenu traku: „Naposletku je ’pokazivanje stava’ disciplina u kojoj Nemci uvek igraju na svetskom nivou. Ovo je bila odlična šansa da se nemačka publika uteši zbog pretećeg fudbalskog fijaska i da se barem postane svetski šampion ljudskih prava.“

List Donaukurir iznosi nadu da će fudbal krenuti nekim drugim pravcem, od onog koji je turnir odveo u „autokratsku pustinjsku državu“ gde su prihvaćene „stotine mrtvih gastarbajtera na gradilištima stadiona“ i „opskurna sramotna ceremonija otvaranja“, te još i zabrana „One Love“ kapitenske trake.

„Ostaje nada da će fudbalski svet uskoro stati potkraj ovoj bednoj igri Infantina i kompanije“, dodaje list.

