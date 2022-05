Đokovićevo udruženje PTPA: Sledeća propuštena prilika

Novaka Đokovića navijači poznaju sa teniskih terena kao gotovo nedodirljivog igrača svetske klase. Ali taj 34-godišnji sportista ujedno je i neko ko iza kulisa povlači konce. I uprkos tome, na jednoj od svojih konferencija za novinare u okviru Otvorenog prvenstva Francuske u Parizu, Srbin je odjednom delovao nekako iznenađeno:

„Možete li mi reći još nekoliko detalja o tome šta ste mislili pod tim ’produženim razgovorima’ i ko će u to biti uključen?“ Tako je prvi teniser sveta odgovorio na pitanje DW.

A pitanje se odnosilo na to što je nekoliko igrača ranije pojedinim novinarima prenelo da bi početkom ove nedelje ponovo trebalo da razgovaraju organizatori Vimbldona i predstavnici muške (ATP) i ženske (WTA) teniske asocijacije.

Te dve organizacije su, naime, nedavno odlučile da ne dodeljuju bodove za svetski rang na Vaimbldonu, najprestižnijem teniskom turniru u godini. To je bila reakcija na odluku domaćina tog grend slema (igra se od 27. juna) da, zbog ruskog agresorskog rata, ne dozvoli nastup ruskim i beloruskim igračima. To je u suprotnosti sa odlukama ATP i WTA i otada je teniski svet ponovo podeljen.

Ove godine u Vimbldonu neće biti ruskih i beloruskih igrača

PTPA i Đoković – bez uticaja

Bila je to dobra prilika da Đokovićeva nezavisna Asocijacija profesionalnih igrača tenisa (PTPA), okupi iza sebe igrače. Problem je međutim sledeći: u PTPA nema ljudi sposobnih da u današnjem digitalizovanom svetu upravljaju strukturama.

„Ima mnogo ljudi u udruženjima koji nas ne žele u teniskom eko-sistemu“, rekao je Đoković za DW. Njegova organizacija je pritom jedina koja stopostotno predstavlja igrače. „U ovom trenutku nismo prihvaćeni i ne sedimo za pregovaračkim stolom, gde nam je mesto. To je zato što nas ne prihvataju ni grend slem turniri, ni bilo ko drugi“, izjavio je Đoković i ujedno preneo neke od pritužbi igrača.

Đoković i PTPA, međutim, skoro dve godine nakon osnivanja, nemaju nikakav uticaj i zato taj svetski poznati sportista i nije znao da li će se i o čemu odlučivati ove nedelje.

Revolucija je započela 2020.

Đoković je 2020. pokrenuo revoluciju – napustio je Savet igrača ATP i u vreme kada se održavao Ju-Es Open osnovao PTPA u koju je ušlo više od 60 igrača. Da bi se razumelo zbog čega se uopšte to dogodilo, prvo se mora razumeti sportsko-politička struktura muškog tenisa.

Teniski profesionalci podeljeni su na žensku (WTA) i mušku (ATP) tenisku asocijaciju. Zadatak ATP je da vodi računa o interesima teniskih turnira, ali i interesima igrača i to tako što turniri delegiraju 13 direktora turnira u „Savet turnira“, a 12 igrača bira se u „Savet igrača“. Ta dva tela zatim biraju po tri svoja predstavnika i oni, zajedno sa predsednikom ATP Andreom Gaudencijem, donose odluke u svetu tenisa.

Novak Đoković želi da njegova organizacija PTPA ima više uticaja na svetski tenis

Takva struktura ima za cilj da obezbedi jednake mogućnosti i turnirima i igračima da utiču na važna pitanja, ali u PTPA smatraju da igrači generalno, a posebno kada su u pitanju finansije, nisu dovoljno zastupljeni. Smatraju da predsednik ATP Gaudenci, svojim presudnim, sedmim glasom, suviše često donosi odluke u korist turnira i tako dovodi do neravnoteže. Đoković je u Parizu više puta kritikovao tu fifti-fifti situaciju.

Jedan od predstavnika igrača, Australijanac Džon Milman, svoj bes zbog svega što se sada dešava pokazao je i ovih dana u Parizu. On je odluku Vimbldona nazvao „diskriminatorskom“ i rekao da ni on, ni Savet igrača, o tome nisu bili prethodno obavešteni. Sve što je usledilo, uključujući i odluku ATP, moglo je, kaže, da se spreči boljom komunikacijom.

Da li se PTPA raspada?

Jaka i nezavisna asocijacija igrača bila bi upravo ono što je profesionalcima sada potrebno. Ali ovih dana Đokovića nema, a zbog povrede nema ni Kanađanina Vaseka Pospišila. Nema ni ljudi koji su, kako je najavljeno, u PTPA angažovani. Đoković je, naime, tokom prošlogodišnjeg Roland Garosa objavio da je angažovao dva sposobna biznismena da uspostave strukture PTPA. Ali imena jednog od te dvojice danas više nema na veb-stranici Asocijacije. On, kako se saznaje ovih dana u Parizu, više nije deo PTPA.

Tanasis Kokinakis žali zbog svega što se događa. Taj talentovani 26-godišnji Australijanac se, posle brojnih povreda, trenutno bori za povratak u širi krug svetske teniske elite, a za DW kaže: „Ljudi dolaze da gledaju tenis zbog nas igrača i zato bi trebalo više da se pitamo. Trebalo bi zajednički više da se angažujemo.“

Kokinakis se nadao da će na Vimbldonu biti bodova za svetski rang, ali, dodaje, „naravno da vidim šta stoji iza toga.“ Većina profesionalnih igrača koji su ovih dana u Parizu daje izjave u tom stilu i malo ko je tako jasan kao Benoa Paire: „Hoću da znam da li ATP želi da zaštiti igrače ili Rusiju?“

Radi se i o novcu

Četiri najveća i najvažnija turnira u godini ne organizuje ATP, već Svetska teniska federacija (ITF). Oni ostvaruju oko 60 odsto svih prihoda u svetskom tenisu, od čega 18 odsto ide u novčane nagrade. Poređenja radi, u SAD i do 50 odsto zarade profesionalne košarkaške lige NBA odlazi igračima. „Ono što se isplaćuje kao nagrada u novcu procentualno je mnogo manje nego u drugim sportovima. Ali kada to kažemo, ljudi misle da mi ne dobijamo dovoljno“, objašnjava Kokinakis. Zbog toga je PTPA zapravo važan.

NBA kao uzor: U toj košarkaškoj ligi reč igrača nešto znači

Nacionalna asocijacija igrača košarke (NBPA) svojevremeno je važila kao uzor za Đokovića. Ona je potpuno odvojena od NBA i pregovara o gornjoj granici plata i opštim uslovima igrača. Ali dok su košarkaški profesionalci manje-više zaposleni u američkoj NBA i imaju svoj radnički savet, teniske zvezde su više neka vrsta globalnih honoraraca. To je pravno gledano upitno, ali niko od stručnjaka koji su od 2021. godine angažovani, po tom pitanju nije mogao da pomogne.

A sada je evo došlo i do privremenog gubitka poena za svetski rang. Igrači koji su u 2021. igrali dobro, posle Vimbldona će pasti na rang-listi i to će stvoriti neravnotežu. To nervira svakog profesionalca, kaže specijalista za dubl Kevin Kravic. Njegov partner Andreas Mis dodaje da se zbog odluke Vimbldona, ATP našao pred svršenim činom i da nije imao drugog izbora osim da reaguje. „Ali znamo da će ATP i Vimbldon ponovo zasedati ove nedelje, odluka još nije konačna“, kaže Mis.

On je dakle bio bolje informisan od svog aktuelnog vođe Novaka Đokovića. I to je sve što bi trebalo da znate o PTPA u Parizu ovih dana.

