Đoković želi da okonča „tešku“ godinu rekordnom pobedom

Novak Đoković je osvojio mnogo titula na brojnim turnirima širom sveta. Ali ovo odlikovanje iz životinjskog sveta i za njega je bilo novo. Vrsta bube koja je otkrivena na zapadu Srbije nazvana je po teniseru, a on je s ponosom to objavio na svojim profilima u društvenim mrežama. Osobine koje ima „Duvalius Djokovici“ izneneđujuće odgovaraju onima koje poseduje pobednik dvadeset i jednog Grend slema: brzina, fliksibilnost, snaga i sposobnost prilagođavanja teškim okolnostima. Te osobine su i bile potrebne Đokoviću u posebno burnoj sporstkoj godini 2022. On želi da upravo ovu sezonu završi pobedom na Završnom turniru sezone. Za televiziju RMC Đoković je izjavio: „To je jedan od mojih velikih ciljeva”.

Na ovom tradicionalnom turniru, nezvaničnom prvenstvu sveta u tenisu, Đoković će imati jaku konkurenciju – sedam najboljih igrača sezone. Ako pobedi na ovom turniru Đoković će se izjednačiti po broju tih titula sa Rodžerom Federerom.

Optimizam na kraju burne godine

„Smatram da su mi šanse dobre”, rekao je Đoković. Branilac šampionske titule na turniru Aleksandar Zverev kao i prvi igrač na ATP listi Karlos Alkaraz neće igrati zbog povreda. Ali neće mu na putu biti ni činjenica da nije vakcinisan protiv koronavirusa. Zbog toga je ove godine propustio otvorena prvenstva Australije i Sjedinjenih Američkih Država.

Ali je odneo pobedu na „svetoj travi” u Vimbldonu. Đoković je priznao da je ova godina u emocionalnom smislu bila teška za njega pošto je bio suočen sa okolnostima sa kojima se nikada do sada nije sretao.

Na ATP turniru u Parizu je u finalu Đokovića porazio Danac Holger Rune, ali se videlo da je Đoković u vrhunskoj formi. „Nivo moje igre je visok”, rekao je posle turnira vidno zadovoljan. „Svaki meč tamo je kao finale, nema lakih mečeva. Morate biti u formi i sveži”.

Teška grupa

Žreb prošlog četvrtka (10.11.) doneo je Đokoviću tešku grupu. Protivnici će mu biti Rusi Danijel Medvedev i Andrej Rubljov kao i Grk Stefanos Cicipas. U drugoj grupi iograju Španac Rafael Nada, Norvežanin Kasper Rud, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim i Amerikanac Tejlor Fric.

Trenutno je upitno do koje mere je Nadal spreman za turnir. Posle rođenja sina Španaca je izgubio meč na samom početku turnira u Parizu i nedostaju mu praksa na mečevima. On je i sam izjavio da jedva može da zamisli da će sada da otputuje na Završni turnir i da će biti u takvoj formi da pobedi na turniru na kojem nikada nije pobedio.

Teoretski bi i Cicipas i Nadal mogli potisnuti Alkaraza sa prvog mesta, ako pobede, jer mladi Španac ne učestvuje na turniru. Ali i Đoković želi što pre da se vrati na prvu poziciju. Za tako nešto su um potrebni bodovi as turnira. Još uvek je neizvesno da li u januaro može da otputuje na Otvoreno prvenstvo Australije. Posle nedostojne sudske parnice njegova viza je anulirana i zabranjen um je ulazak u Australiju na tri godine. Đoković je izjavio da postoje „poszitivni signali“ o posebnoj dozvoli koja bi omogućila Đokoviću da igra na turniru.

Đoković je rekao da ga je zabolelo to što je samo na televiziji mogao da prati turnire u Melburnu i Njujorku. “Ali to je situacija koju moram da prihvatim, jer sam doneo jednu odluku i moram da snosim posledice”.

dd,dpa

