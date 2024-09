Čeferin za DW: EURO 2024 u Nemačkoj je bio fantastičan

Predsednik Evropske fudbalske federacije (UEFA) Aleksander Čeferin gostovao je na Weekend Media Festivalu u Rovinju. To je protekli vikend ponovno bilo mesto okupljanja vodećih regionalnih stručnjakinja i stručnjaka iz sveta medija, komunikacije i biznisa.

Čeferin je, između ostalog, predstavio nove modalitete Lige šampiona, odnosno objasnio zbog čega je UEFA objavila spot u kojem šef Evropske fudbalske federacije sa Zlatanom Ibrahimovićem gledaocima objašnjava novi format tog takmiščenja.

Slovenac na čelu UEFA je rekao da je UEFA, kao pomalo birokratska organizacija, htela da napravi malo drugačiju, delom i sarkastičnu promociju, kojom su hteli da se našale i na svoj račun.

Čeferin je govorio i o svojoj karijeri, o tome kako je on, kao pravnik iz Slovenije, uspeo da se popne na sam krov jedne od najuticajnijih sportskih federacija sveta.

„Infrastruktura vam je katastrofa"

Nakon uspešnih nastupa hrvatske reprezentacije na nekoliko velikih turnira u posljednje vreme, Čeferina je jedan posetilac panela pitao šta misli o ideji da se Hrvatska takmiči za pravo domaćinstva.

Na to je šef UEFA samo kratko odgovorio „infrastruktura vam je katastrofa“.

Čeferin je dodao i da je UEFA „progledala kroz prste Dinamu u Ligi šampiona“, misleći pritom na loše stanje u kojem se nalazi stadion u Maksimiru. „Ali naši ste, šta da radimo“, dodao je u šali slovenački sportski zvaničnik.

Nakon panela, ekipa DW pitala je Čeferina šta misli o ideji da nekoliko zemalja u regionu udruži snage i zajedno se takmiče oko organizacije Evropskog prvenstva?

Osim dobre infrastrukture, desetak modernih i funkcionalnih stadiona, saobraćajne povezanosti, hotelskih kapaciteta, potrebna su i znatna finansijska sredstva za „zatvaranje“ organizacionog paketa jednog takvog događaja – a to nijedna zemlja u regionu u ovom trenutku nije u stanju sama da napravi:

„Mislim da je za sada teško to komentarisati, jer je infrastruktura daleko od dobre. Ja kao predsednik UEFA ne mogu nikoga formalno da podržim. U principu je više kandidata, pa se o tome glasa“, odgovorio je Čeferin.

EURO 2024 je bio „fantastičan“

Nemačka je možda na duži rok poslednja zemlja domaćin koja je sama ugostila najbolje ekipe Evrope. Naime, idući EURO 2028 zajednički organiziraju Engleska, Severna Irska, Škotska, Velks i Republika Irska. EURO 2032 bi trebalo da ugoste Italija i Turska.

„Mogu reći da je Nemačka, zajedno sa nama, fantastično organizovala EURO 2024. To je sigurno bio najbolji EURO do sada, i to je težak izazov Ujedinjenom Kraljevstvu, koje će organizovati sledeće Evropsko prvenstvo“, rekao je Čeferin za DW.