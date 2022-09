Čarls III i njegovo teško nasleđe

„Ovo je trenutak kojeg sam se plašio“, rekao je povodom promene na prestolu Čarls III, kada se prvi put kao kralj u petak sastao s britanskom premijerkom Lizom Tras. Ali, kako je rekao, trudi se da stvari idu dalje.

To je i uradio: iste večeri, u svom prvom obraćanju Britancima, uspostavio je ravnotežu između osećanja i tuge zbog smrti svoje voljene majke i formalnog obećanja da će verno služiti svom narodu, kako što je to 70 godina činila kraljica Elizabeta II. A kada je u popodnevnim satima, po dolasku u Bakingemsku palatu, gde su se okupile hiljade ljudi, neočekivano prišao ogradi kako bi se rukovao s ljudima, osvojio je sva srca.

-pročitajte još: Kralju abdiciraj!

Čarls III na talasu naklonosti

„Mislim da je ovo definitivno nova era promena i modernizacije, drago nam je što imamo kralja Čarlsa“, rekla je Šenin Klark, koja je u nedelju iz Viltšira došla u Vestminster u centralnom Londonu, kako bi položila cveće ispred kapije palate Sent Džejms. „On će doneti promene, spreman je i dobro pripremljen.“

Kralj Čarls III u subotu ispred Bakongemske palate

To je osećaj koji deli većina prisutnih. Rouz, mlada mama iz zapadnog Londona, gura kolica s blizancima prema palati i gleda kako kraljevska garda maršira sa svojim šeširima od medveđeg krzna. „Biće dobar kralj“, smatra i ona. A navikla se i na Kamilu: „Ona mu je dobra žena, pomoći će mu.“

Sasvim drugačije je bilo u deceniji nakon smrti princeze Dajane, koju su mnogi Britanci obožavali. Čarlsova reputacija tada je bila na najnižem nivou, a Kamila je bila potpuno omražena. Sredinom prošle decenije, samo četvrtina Britanaca ga je želela za prestolonaslednika. Mnogi su ga optuživali za Dajaninu smrt i bile su potrebne godine da on i njegova nova supruga prevaziđu tu negativnu sliku.

Ispred kapije palate stoji i major Čarls Mekfarlen, u tamnom odelu s kravatom. Bio je član kraljičine ceremonijalne garde i pre dve nedelje je penzionisan. Žao mu je što mu je toliko malo nedostajalo da prisustvuje ovoj sahrani. „Veoma sam tužan. Za sve nas to je velika prekretnica i kraj jedne ere.“ Ali on je apsolutno uveren da će „Čarls biti dobar kralj“. Kraljevska kuća se tokom godina stalno menjala, ali prestolonaslednik će sada biti „kralj za novo i drugačije vreme“.

Oprezna modernizacija

Za Čarlsa III je sada važno da se uspostavi ravnoteža između modernizacije i očuvanja drevnog misticizma dvora. On je otpočetka pristupačniji od svoje majke Elizabete, pokazuje malo više emocija i prilično jasno razume svoju ulogu.

Prestolonaslednik Čarls sa majkom, kraljicom Elizabetom II u junu u Edinburgu

On neće moći da nastavi svoj rad s ekološkim organizacijama, za tradicionalnu poljoprivredu, arhitekturu i druge poslove po sopstvenom izboru – pravila ustavne monarhije u Velikoj Britaniji to zabranjuju. A kada je reč o političkim izjavama bilo koje vrste, moraće da se ponaša isto kao i kraljica, koja je vrlo retko, u šifrovanom obliku, umela da naznači svoje mišljenje.

A to kako namerava kraljevsku porodicu da vodi u 21. veku, Čarls je jasno pokazao time što je vekovima staru ceremoniju dolaska na presto, koja je u subotu održana u palati Sent Džejms, po prvi put u istoriji otvorio za britansku javnost, time što je dozvolio direktan televizijski prenos. Novi kralj je time podigao veo koji je visio nad tradicijom i pompom kraljevske porodice.

Dvorski izveštač Čarli Proktor to je pohvalio na Tviteru: „Kralj je lično tražio da se dozvole televizijske kamere. Svoju vladavinu Čarls III je započeo onako kako namerava da je nastavi. Nova, transparentna monarhija za moderno doba.“

Škotska premijerka potpisuje dokumente o nasleđivanju prestola

I to nije sve: po prvi put je dokumente o nasleđivanju prestola potpisala i škotska premijerka Nikola Stardžen. To je znak da Čarls III nastoji da učini sve što može kako bi se izbegla preteća nezavisnost Škotske i kako bi Ujedinjeno Kraljevstvo ostalo „ujedinjeno“.

Čarls sigurno neće dobiti poštovanje koje su mnogi Britanci imali prema njegovoj majci, piše Tim Adams za levičarski list „Gardijan“. On ne drži previše do monarhije, ali ipak dodaje: „U vremenima ogorčenog političkog antagonizma i ekonomskih previranja, on možda može da ponudi izvesnu emocionalnu stabilnost pristalicama kraljevske kuće.“ I konačno, najveća pohvala za prestolonaslednika od strane onog koji ga često kritikuje: „Sa 73 godine on je mudriji, opušteniji i čovek sa manje prohteva nego u prošlosti“.

Bez loše reči o Čarslu

Od londonskog taksiste, do konobara u italijanskom restoranu u blizini kraljevske palate – o Čarlsu ovih dana u Londonu ne može da se čuje loša reč. „Imao je dugu obuku i radiće dobro“, čini se da to uverenje prevladava. A Republikanci, među kojima je u mladosti bila i premijerka Tras, jedva da mogu da se prepoznaju u ovim emotivno nabijenim danima.

Ožalošćeni kraljevi sinovi Hari i Vilijam sa suprugama u subotu ispred Vindzora

Komentator lista „Tajms“, Metju Paris, međutim, piše da vetar brzo može da se okrene na drugu stranu: „Poput biljaka koje se okreću ka svetlosti, monarsima je potrebna naklonost njihovih podanika. A kad su razočarani, reakcija može biti nemilosrdna. Naklonost koju Čarls ima neposredno nakon smrti majke, može brzo da se preokrene.“

Pored velikih zadataka, kao što su očuvanje jedinstva Komonvelta i kraljevstva koliko god je to moguće, modernizacija monarhije i poštovanje svojih ovlašćenja, Čarls će takođe morati da pokuša da pomiri svoje posvađane sinove Vilijama i Harija, ali i da spreči dalje nestašluke svog brata Endrjua. „Čarls nije samo postao državni poglavar, već i glava porodice“, podseća list „Telegraf“. A to bi za novog kralja mogao da bude najteži test. Kao što je poznato, to ni kraljici nije pošlo za rukom.

