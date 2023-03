Čarls hvali Nemce: kralj pred Bundestagom

Čarls je svoj govor pred Bundestagom započeo na nemačkom jeziku, a i tokom obraćanja poslanicima više puta je prelazio sa engleskog na nemački. Na početku je govorio o ratu u Ukrajini.

„Pošasti rata vratile su se u Evropu, ali svet nije ostao po strani. Naše jedinstvo u odbrani Ukrajine i slobode uliva velike nade i ohrabruje“, rekao je Čarls i dodao: „Nemačka i Velika Britanija preuzele su vodeću ulogu. Donete su odluke koje bi pre samo kratkog vremena bile nezamislive.“ On je ujedno naglasio i važnost nemačke vojne, humanitarne i finansijske podrške Ukrajini.

Kralj Britanije već godinama je osvedočeni zaštitnik životne sredine i angažuje se u borbi protiv klimatskih promena. O tome je govorio i u Bundestagu: „Inovacije su ključne u borbi protiv klimatskih promena“, rekao je i u tom kontekstu istakao važnost saradnje univerziteta i istraživačkih instituta u Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Takođe je pohvalio Nemačku kao „najvažnije mesto za pokretanje tehnoloških start-apova.“

Prethodno je opoziciona Levica kritikovala to što se Čarls III obraća Bundestagu. „Nije prikladno da se najviše demokratsko telo klanja monarhu“, rekao je lider stranke Martin Širdevan. „Čudno mi je i da u vreme inflacije i vrtoglavog rasta siromaštva, Bundestag dozvoljava da se u počasnu knjigu upiše neko ko je doslovno rođen sa zlatnom kašikom u ustima“, rekao je Širdevan.

A njegov stranački kolega Ates Gurpinar smatra da je „apsurdno dozvoljavati kralju da govori u Bundestagu. Upamtimo: monarhije su u osnovi diktature s više istorijskih šljokica“, rekao je Gurpinar i najavio da neće biti u parlamentu za vreme govora Čarlsa.

Nemački parlament tokom govora britanskog monarha Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Šaren program u Nemačkoj

Trodnevna poseta britanskog monarha i njegove supruge Kamile Nemačkoj ima veliki simbolički značaj: to je prvo putovanje Čarlsa III u inostranstvo kao kralja, i to još pre krunisanja koje je zakazano za 6. maj.

Pre obraćanja Bundestagu, britanskog kralja primio je i nemački kancelar Olaf Šolc, a nakon govora se za kraljevski par nastavlja prilično šaren program po Nemačkoj.

Najpre je na redu poseta Čarlsa prihvatnom centru za ukrajinske izbeglice na bivšem berlinskom aerodromu Tegel, dok će Kamila najpre posetiti projekat Berlinska gradska misija, a kasnije i Komische Oper. Kraljevski par zatim odlazi u Brandenburg, u društvu nemačkog predsednika Frank-Valtera Štajnmajera. Predviđen je, između ostalog, i obilazak organske farme Ekodorf Brodovin.

Kralj Čarls susreo se i sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom Foto: Matthias Schrader/AP/picture alliance

„Naš odnos će samo jačati“

Štajnmajer je primio kraljevski par uz vojne počasti već u sredu ispred Brandenburške kapije. Pre toga, na aerodromu ih je dočekala počasna garda i pozdravljeni su sa 21 plotunom.

U predsedničkoj palati Belvi je Čarls, koji se već decenijama bavi temama kao što su zaštita životne sredine i klime, kao i razvoj organske poljoprivrede, susreo i sa stručnjacima i aktivistima za energetsku tranziciju i održivost. Tu su bili i političari iz stranke Zelenih, poput ministarke spoljnih poslova Analene Berbok i ministra privrede Roberta Habeka. Uveče je održan banket u čast monarha kojem je prisustvovalo oko 130 gostiju. Bila je tu, između ostalih, i bivša kancelarka Angela Merkel.

Čarls je u svom govoru na banketu u palati Belvi, koji je takođe delom održao na nemačkom, rekao da će se i dalje angažovati na razvoju bliskih odnose između dveju zemalja. Nemačka i Velika Britanija imaju veliki interes jedna za drugu, rekao je. „Čvrsto verujem da će naše veze još više jačati dok zajedno radimo na održivijoj budućnosti prosperiteta i bezbednosti“, istakao je Čarls III i obećao: „Uveravam vas da ću učiniti sve što mogu kako bih dodatno ojačao naš odnos dok sam kralj.“

On i njegova supruga su, kaže „duboko dirnuti“ toplom dobrodošlicom u Nemačkoj u kojoj je, kako je dodao, on bio više od 40 puta. „Naravno, to pokazuje koliko su mi naši odnosi važni, ali pokazuje, bojim se, i koliko sam već dugo tu.“ Čarls je takođe pohvalio Nemačku i za to što je primila više od milion izbeglica iz Ukrajine. To je „uverljiv dokaz velikodušnosti ljudi u Nemačkoj“, naglasio je britanski kralj.

Čarls i Štajnmajer sa suprugama na banketu u predsedničkoj palati Belvi u Berlinu Foto: Phil Noble/REUTERS

Štajnmajer naglašava da su veze bliske

Na tople reči Čarlsa odgovorio je nemački predsednik. Frank-Valter Štajnmajer takođe je istakao istorijski blisko partnerstvo Velike Britanije i Nemačke nakon dva svetska rata. „Šta god da je pred nama, znam da je naše britansko-nemačko prijateljstvo i dalje važno i da ostaje jako“, rekao je.

On se osvrnuo i na rusku agresiju na Ukrajinu. Otkako je počeo rat, odnosi Evropske unije i Velike Britanije su „bliži nego ikad“, rekao je Štajnmajer, ali i naglasio da zajednički angažman Londona i Berlina „nije sam po sebi razumljiv, posebno nakon strašne katastrofe“ koju su Nemci doneli kontinentu u dva svetska rata.

Nemački predsednik podsetio je i na zvanični izlazak Velike Britanije iz EU nakon odluke o Bregzitu. „Danas, tačno šest godina kasnije, otvaramo novo poglavlje. Gledamo napred, u izmenjenim uslovima, ali ipak zajedno.“

Štajnmajer je naglasio i značaj činjenice da je Čarls III pre svog krunisanja za prvo putovanje u inostranstvo odabrao baš Nemačku. To je „veliki lični“, ali i „snažan evropski gest“, rekao je predsednik i dodao: „To nama Nemcima mnogo znači.“

U petak 31. marta Čarls i Kamila odlaze u Hamburg gde se poseta završava.

