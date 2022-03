Putin, înfrânt în Ucraina, deși nu s-a predat (Spotmedia)

Cu cearcănele ascunse de un strat gros de pudră, cu o față schimonosită de ură și pumnii strânși, Putin i-a amenințat pe rușii din clasa de mijloc că sunt atașați de valorile occidentale și “complotează” să-i răstoarne regimul.

Într-un discurs agresiv, ținut din izolare, la începutul unei ședințe cu guvernul său, președintele Rusiei a dat primele semne că la Moscova apar noi centre de putere care vor să-l îndepărteze.

“Putin știe că pierde și își dublează acțiunile agresive, chiar dacă poziția sa strategică slăbește”, a scris Kurt Voelker, ambasador SUA la NATO în perioada 2008-2009. De asemenea, diplomatul a participat ca reprezentat al SUA la negocierile cu Ucraina, în perioada 2017-2019.

“Asta înseamnă că intrăm acum în cea mai periculoasă fază a campaniei nefaste a lui Putin. Statele Unite și Occidentul trebuie să gestioneze această situație cu atenție. În loc să-i spunem Rusiei ce nu vom face, trebuie să-l facem pe Putin să se preocupe de ceea ce am putea face. Nici el nu vrea să-și facă și mai greu războiul, atrăgându-ne în el”, a mai scris diplomatul.

7.000 de militari ruși și-au pierdut viața în Ucraina de la începutul războiului

Foarte puțini analiști și strategi militari ar fi pariat că forțele armate ucrainene vor rezista mai mult de trei săptămâni fără să piardă niciun oraș important, Herson, în sud, fiind singura excepție.

Urmăriţi videoclipul 02:54 Poveştile străinilor care se duc să lupte în Ucraina

Aproape nimeni nu se aștepta ca invazia rusească să fie atât de prost pregătită și haotică. Armata lui Putin nu mai desfășoară operațiuni terestre de aproape o săptămână. A ales să atace clădiri, blocuri de locuințe și civili din orașe, folosind artileria.

E aproape incredibil ca “armată modernă” să pierzi 7.000 de combatanți în trei săptămâni, dintre care 4 generali, la care se adaugă o listă lungă de avioane, tancuri, elicoptere, camioane cu combustibil, de transport etc.

Acest dezastru a produs prăbușirea încrederii trupelor, susțin mai mulți experți militari.

„Pierderi ca aceasta afectează moralul și coeziunea unității, mai ales că acești soldați nu înțeleg de ce luptă”, a declarat Evelyn Farkas, un fost oficial al Pentagonului, citat de New York Times.

Există o serie de indicii că Vladimir Putin trage de timp cu negocierile pentru a înlocui trupele și a aduce arme și echipamente ca să pornească un nou atac.

Dar degeaba le aduci atâta vreme cât n-ai o strategie de război.

Tot ce va veni se va așeza la coadă în uriașele coloane blocate pe șosele Ucrainei, ținte pentru dronele Bayraktar TB72, și grupele de atac echipate cu lansatoare de rachete anti-tanc NLAW.

Schimbarea planurilor de luptă, un alt dezastru

Presați de situație, rușii au încercat modificarea din mers a strategiei inițiale, cea de sufocare și descurajare a armatei ucrainene.

Au ocolit orașele și punctele strategice unde li se opunea rezistență și pierdeau oameni și echipament, încercând să străbată teritoriul, în speranța unei joncțiuni cu forțe rusești venite din alte direcții, astfel încât să obțină o consolidare în spatele liniilor inamice.

S-a întâmplat pe frontul din sud, acolo unde trupe rusești încearcă să facă joncțiunea cu cele din est, renunțând să cucerească marile orașe Mariupol (sud) şi Harkov (est).

Dar această strategie i-a dus pe ruși în necunoscut, lăsându-și spatele descoperit, oferind oportunități nesfârșite de atac pentru trupele speciale ucrainene, bine antrenate și echipate, care veneau din centrele de luptă de la periferia marilor orașe, odihnite și motivate.

După acest al doilea eșec, Putin și Șoigu, ministrul Apărării, au luat decizia de a bombarda localitățile, aceasta fiind o criminală formă de disperare și încercarea de a câștiga timp.

Armata rusă, o lungă coloană de vehicule parcate pe marginea șoselei

În 2017, am avut ocazia să asist, din postura de jurnalist, la exerciții militare ale US ARMY în Polonia. La vremea aceea, am publicat o serie de reportaje despre rotația trupelor pe flancul estic și despre exerciţiile care luaseră amploare, la trei ani de la invadarea Peninsulei Crimeea de către Putin.

Atunci am văzut cum elicopterele atacă țintele la sol, cum, niciodată, un tanc nu se deplasează în spatele altuia, în coloană, într-o zonă de conflict.

Grupele de înaintare sunt formate din trei, patru tancuri, dispuse în zig-zag, fiind o combinație de Abrams, imense, cu putere mare de foc, apărate tancuri Bradley, mai slabe, dar rapide și care au echipaje de câte 8 infanteriști pregătiți să protejeze spatele și flancurile de atacurile inamice.

Cele mai multe imagini cu armata rusă în acțiune din acest război au fost coloane lungi de vehicule de toate felurile, parcate pe marginea șoselelor și, mai rar, în deplasare.

Asta arată că rușii n-au avut niciun moment pregătită vreo strategie militară în care să fi luat în calcul că ar fi putut să se confrunte cu forțele ucrainene.

E posibil ca trupele terestre să fi mizat că aviația va curăța rapid posibilele centre de rezistență, iar înaintarea va fi un fel de paradă. Dar s-au înșelat.

Citiți articolul integral AICI.