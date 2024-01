Peşterile Batu, un obiectiv unic

Trei dintre cele mai vizitate peşteri din cadrul Batu Caves sunt Cathedral Cave, Cave Villa, Ramayana Cave. Cateva temple aflate in interiorul unor grote uriase, luminate artificial sau scăldate în lumină naturală, reprezinta un loc de pelerinaj pentru hinduşii din Malaezia. O sumedenie de statui şi picturi uimitoare înfăţişând poveşti hinduse colorează strident încăperile. Denumite dupa numele râului ce curge în apropiere, peşterile Batu sunt una dintre cele mai importante atracţii turistice ale Malaeziei, cel mai mare complex hindus din afara Indiei.

Înainte de a ne scufunda în logistica vizitei și a ceea ce este de văzut la Peșterile Batu din Malaezia, o scurtă prezentare generală a complexului poate fi utilă. Peșterile Batu sunt o serie de peșteri printre dealurile de calcar din districtul Gombak, la nord de Kuala Lumpur, și combină un peisaj natural interesant cu un lăcaș de cult major și câteva obiective uimitoare.

Treptele de lemn până la intrarea în templu au fost construite în 1920. În anii 1930, scările au început să dea semne de uzură, iar apoi liderul templului Ramachandran Naidu a propus să construiască două etaje de scări de beton către peșterile superioare. Lucrarea a fost finalizată în 1940, tocmai la timp pentru celebrarea unei mari sarbatori hinduse din acel an. În prezent există 272 de trepte. Dintre diferitele temple din peșteră, cel mai mare și cel mai cunoscut este Peștera Templului, numită așa deoarece găzduiește mai multe altare hinduse sub tavanul său înalt boltit.

În august 2018, cele 272 de trepte au fost vopsite, fiecare set de trepte cu o gamă diferită de culori.

Sculptură la intrarea în peşterile Batu Imagine: Cristian Gherasim

Există mai multe considerente pentru a alege cel mai bun moment pentru a vizita Peșterile Batu și Kuala Lumpur. În ceea ce privește vremea, poziția orașului lângă ecuator și clima tropicală înseamnă că temperaturile nu variază prea mult. În schimb, trebuie să luați în considerare anotimpurile musonice din regiune.

Kuala Lumpur se confruntă cu cele mai abundente ploi în lunile martie și aprilie, astfel încât - între mai și iulie - este considerat cel mai bun moment pentru a vizita orașul. Cu toate acestea, merită să rețineți că Peșterile Batu sunt un sit hindus și, prin urmare, sunt esențiale pentru festivalurile hinduse, inclusiv sărbătorirea anuală a Thaipusam. Acest festival de trei zile are loc de obicei la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie și prezintă procesiuni și mulțimi uriașe de pelerini. Acesta ar putea fi un lucru bun sau rău, în funcție de ceea ce doriți să experimentați. În ceea ce privește cel mai bun moment al zilei pentru a vizita, mai devreme este în general mai bine. Porțile se deschid la ora 6 a.m. și vă puteți aștepta să fie în mare parte liber de alți turiști în primele ore ale zilei. Celălalt beneficiu al sosirii devreme este că nu va trebui încă să vă confruntați cu căldura. Acestea fiind spuse, templul mare nu se deschide până la 9.30 a.m.

Unul dintre numeroasele motive pentru care Peșterile Batu sunt populare în rândul turiștilor este că nu există nicio taxă de intrare pentru complexul principal al templului, deși este posibil să faci o donație. Aceasta înseamnă că, dacă rămâneți la peștera principală, trebuie să vă faceți griji doar cu privire la costul pentru a ajunge acolo și înapoi.