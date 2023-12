“Mamaia” Asiei

Aflat la poalele superbei peninsule Son Tra, Da Nang ofera nu doar plaje care se întind pe 20 de kilometri, dar si zone de semi-junglă şi numeroase obiective turistice.

Staţiunea se află pe coasta Mării de Est a Vietnamului, la gura râului Hàn și este unul dintre cele mai importante orașe-port din Vietnam. Da Nang este centrul comercial și educațional al centrului Vietnamului și este cel mai mare oraș din regiune.

Da Nang - un oras de lux pe litoralul vietnamez Imagine: Cristian Gherasim/DW

Ca scurtă istorie, unul dintre primii europeni ajunşi în Da Nang a fost exploratorul portughez António de Faria, care a ancorat aici în 1535. Faria a fost unul dintre primii occidentali care a scris despre zonă și, prin notiţele sale sa, navele portugheze au început să facă escale regulate la Hoi An, care era atunci un port mult mai important decât Da Nang. Da Nang a înlocuit treptat Hoi An ca importanţă.

Au urmat francezii, care în 1847 au bombardat Da Nang, aparent pe motivul presupusei persecuții a misionarilor romano-catolici. În august 1858, din nou aparent pe motiv de persecuție religioasă, trupele franceze, conduse de amiralul Charles Rigault de Genouilly și sub ordinele lui Napoleon al III-lea, au debarcat în Đa Nang ca parte a campaniei punitive Cochinchina. Francezii i-au învins pe vietnamezi staționați în Da Nang, ocupând rapid orașul și peninsula Son Tra. Forțele de ocupație au fost plasate rapid sub asediu de armata vietnameză sub comanda lui Nguyễn Tri Phương și, în cele din urmă, au fost forțate să se retragă în martie 1860. Francezii au reușit să invadeze cetatea de sud a Saigonului și, în iunie 1862, mai multe provincii din sudul Vietnamului a fost cedate francezilor sub numele de Cochinchina odată cu semnarea Tratatului de la Saigon.

Plaja din Da Nang Imagine: Cristian Gherasim/DW

Sectorul turismului este o componentă vitală a economiei din Da Nang. Statutul său de hub de transport pentru centrul Vietnamului și apropierea de mai multe situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, inclusiv orașul imperial Hue, orașul vechi din Hoi An și ruinele My Son alimentează o mare parte din potenţialul său turistic.

În Da Nang se află şi expaţi, mulţi dintre ei alegând oraşul pentru raportul costuri – calitatea vieţii. Majoritatea prferă să predea engleza în oraş ca mijloc de a-şi acoperi costurile de trai. Oraşul are statutul de cel mai „locuibil” oraş din Vietnam.

Locuinţe de lux în Da Nang Imagine: Cristian Gherasim/DW

În Da Nang se construieşte mult, repede, dar unele clădiri sunt lăsate în paragină deoarece fluxul de turişti s-a oprit în perioada Covid şi abia acum a fost reluat. Abundenţa cazărilor face şi ca preţurile camerelor de hotel să fie uneori ireal de convenabile. Există situaţii unde pentru o perioadă mai lungă de cazare poţi plăti chiar şi 20 de RON pe noapte pentru o cameră la un hotel de trei stele plus, aflat lângă plajă, cu mic dejun inclus. Dar există şi cazări mult mai scumpe.

Da Nang îşi revine acum după perioada pandemiei când, localnicii povestesc, guvernul a introdus o carantină totală de aproape 2 ani. În timpul acestei perioade nu era permis nici să ieşi la cumpărături pentru alimente, acestea fiind livrate de angajaţi ai administraţiei locale.