Opinie: Un nou președinte – dar nu un învingător 

În multe părți ale lumii, oamenii au așteptat cu sufletul la gură rezultatul alegerilor. Acum, pot răsufla încet și respira din nou normal. A durat mult, cursa a fost strânsă, dar Joe Biden l-a învins pe Donald Trump. După un singur mandat și patru ani lungi, președintele în exercițiu trebuie să plece din Casa Albă pe 20 ianuarie. În aceeași zi va avea loc ceremonia de inaugurare a lui Joe Biden ca președinte și a Kamalei Harris ca vice-președintă. Trump a anunțat deja că va ataca rezultatul alegerilor în instanță, dar nu prea are șanse de reușită.

Vești bune pentru multilateralism

Alegerea lui Biden e o veste bună pentru cei care cred în multilateralism și speră ca America să fie un partener pe care se pot baza. Pentru cei care cred că are sens să existe NATO și Acordul de la Paris privind protecția climei. Pentru oameni de afaceri care au nevoie de reguli stabile pentru companiile lor. Și pentru toți cei care sunt convinși că, la fel ca înainte, relația transatlantică are o importanță vitală pentru coeziunea și forța democrației occidentale.

Cu toate acestea, s-au terminat vremurile în care răspunderea grea de a fi polițistul întregii lumi era, predominant, pe umerii Statelor Unite. Președintele Barack Obama a fost cel care a subliniat, cu doctrina "Leading from behind," că lumea întreagă are obligația să contribuie substanțial la politica de apărare, inclusiv la nivel financiar. Trump s-a bazat, la rândul său, pe această schimbare de strategie, iar Biden va continua în această direcție, chiar dacă o va face într-o manieră mai diplomatică.

Înapoi la Acordul de la Paris

Ines Pohl, corespondentă DW la Washington

La fel ca Obama, al cărui vice-președinte a fost, Joe Biden este un adept convins al relației transatlantice. El respectă Germania și Europa în calitate de parteneri de încredere, a promis că va adera din nou la Acordul de la Paris privind combaterea schimbărilor climatice (din 2015) și că se va angaja în continuare în ceea ce privește obligațiile SUA din cadrul altor alianțe multilaterale, cum ar fi NATO.

Sub conducerea președintelui Biden, SUA vor deveni din nou un partener pe care se poate conta. Dacă Europa ia în serios semnalul de alarmă din anii președinției lui Trump, poate că ar putea deveni chiar un partener aflat la același nivel. Asta s-ar putea întâmpla dacă partea europeană preia, în sfârșit, un nivel de responsabilitate care să fie pe măsura rolului Europei în lume.

Urmele distrugerii

La nivel intern, scrutinul din 2020 nu poate fi evaluat la fel de pozitiv. Trump a lăsat urme ale distrugerii. Stilul său de conducere, care a inclus minciuni care urmăreau anumite scopuri, a dăunat încrederii în procesele democratice și instituții pe termen lung. Iar mulți votanți ai lui Trump vor continua să susțină că rezultatele alegerilor au fost manipulate.

Susținătorii lui Trump vor da vina pe Biden pentru problemele economice cu care SUA va fi nevoită să se confrunte în următoarele luni, dacă nu chiar în următorii ani, chiar dacă Trump poartă o parte din răspundere pentru consecințele pandemiei de Covid. În timpul mandatului său de patru ani, Trump a schimbat țara. Partidul Democrat a sperat într-o victorie spectaculoasă, care ar fi arătat că marea majoritate a populației vrea un alt curs politic. Dar faptul că a fost o cursă atât de strânsă demonstrează că lucrurile stau altfel.

Strigătul de luptă "America first" nu i-a adus lui Trump victoria la care spera cu atâta ardoare, dar acest strigăt nu a amuțit. Trump le-a permis multor americani să-și exprime public rasismul, xenofobia și misoginismul. Ei vor continua să o facă.

Joe Biden a câștigat alegerile, dar nu a depășit încă ura răspândită de Trump, datorită căreia societatea e și mai scindată decât înainte.