Interdicție de intrare în Germania pentru muncitorii sezonieri din agricultură

Din cauza crizei generate de coronavirus, muncitorii sezonieri din estul Europei nu mai au voie să vină de miercuri de la ora 17 pentru a lucra în agricultură în Germania. Interdicția de acces are ca scop minimizarea pe cât posibil a riscului de răspândire a infectărilor cu noul coronavirus, a explicat purtătorul de cuvânt al Ministerului ferderal de Interne, Steve Alter, la Berlin. Pe moment se iau în calcul mai multe variante pentru a compensa acest deficit de forță de muncă din agricultură. Detalii nu au fost însă furnizate. Măsura nu afectează deocamdată forța de muncă externă din domeniul îngrijirii bolnavilor, a persoanelor în vârstă sau a celor cu dizabilități, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cei mai mulți dintre cei aproape 300.000 de muncitori sezonieri din agricultura germană vin din România și Polonia. Mai ales muncitorii sezonieri din sud-estul Europei nu mai pot trece deja de mai multe zile de granițele din Ungaria și Austria.

Purtătorul de cuvânt de la Interne a admis că se ia în considerare acum în mod serios angajarea în agricultură a solicitanților de azil, care ar putea ajuta la strângerea recoltelor.

Elveția și Austria procedează la fel

Asociația fermierilor germani cere ca interdicția să fie pe cât mai scurt timp posibil. "Interdicția de intrare pentru muncitorii noștri sezonieri lovește din plin în activitatea noastră în faza actuală", a spus președintele asociației, Joachim Rukwied. "Mai ales fermele de fructe, legume și podgoriile, unele dintre ele parte din infrastructura critică, au nevoie urgentă de lucrători."

Demersul dur al Germaniei nu este însă singular. În Elveția, muncitorii sezonieri au nevoie acum de un permis de ședere pentru a putea lucra. Fermierii elvețieni se tem acum că îi vor pierde pe cei 33.000 de străini care lucrează anual pe ogoarele din Țara Cantoanelor.

Și în Austria guvernul încearcă să găsească înlocuitori pentru muncitorii sezonieri străini din agricultură. La fel ca în Germania, a fost lansat în acest sens un portal online pe care se pot înscrie lucrători pe termen scurt, care și-au pierdut deja locurile de muncă din cauza crizei coronavirusului.

"Ca să înlocuiesc un român sau un polonez, am nevoie de cinci germani"

Ideea ministrei Agriculturii Julia Klöckner de a angaja în agricultură lucrători din gastronomie, șomeri sau refugiați este primită cu scepticism de fermierii germani. Unul dintre ei, agricultorul Thomas Syring, care cultivă sparanghel la Beelitz, lângă Berlin, pe 900 de hectare, crede că propunerea doamnei ministru nu are sens. Activitatea trebuie învățată, muncitorii au nevoie de experiență. În plus: "Aceasta este o muncă grea, afară, în frig. Ca să înlocuiesc un român sau un polonez, am nevoie de cinci germani."

Ministra Klöckner rămâne însă optimistă și face referire la un portal online de joburi proaspăt lansat. Acesta ar fi fost "deja din prima zi luat cu asalt", a declarat ea pentru postul regional SWR. Până marți seara s-ar fi înscris acolo peste 16.000 de persoane care ar dori să lucreze în agricultură. Ea consideră că ar fi vorba de "un semn frumos de solidaritate socială".

