De unde vor veni culegatorii de care au nevoie fermierii germani?

Atunci cand oamenii stocheaza in locuinte cutii de conserve si baxuri de hartie igienica iar restaurantele sunt nevoite sa inchida rand pe rand, orice discutie despre siguranta alimentara devine stiinta a comunicarii in vreme de criza.

Presedintele Asociatiei Fermierilor Germani, Joachim Rukwied, vrea mai ales sa-i linisteasca pe oameni cand afirma ca "noi taranii vom fi capabili si in vremuri de coronavirus sa aprovizionam in continuare populatia cu alimente sigure si de calitate". Rukwied a asigurat de asemenea ca alimentele de baza, cum ar fi cerealele, cartofii, fructele si legumele vor exista in continuare in cantitati suficiente.

Totusi, fermierii germani atrag atentia ca exista riscul sa ajunga in impas. An de an ei dau de lucru unui numar de aproximativ 300.000 de culegatori, muncitori sezonieri, care ajuta la strangerea recoltei. Aproape toti provin din Europa de Est, majoritatea din Romania. Din cauza epidemiei de coronavirus, cei mai multi dintre ei se vor vedea nevoiti sa ramana anul acesta acasa.

Lipsesc culegatorii de sparanghel

In cazul sparanghelului, problema a devenit deja acuta, a declarat Andreas Köhr, purtator de cuvant al Asociatiei Fermierilor si Viticultorilor din sudul landului federal Renania-Palatinat. In regiunea Rheinhessen, aflata la sud de Frankfurt pe Main, recolta de sparanghel incepe peste cateva zile. Prin traditie, sezonul de sparanghel se incheie in Germania pe 24 iunie. "La noi exista ferme care au cerut 100-120 de muncitori sezonieri, dar de venit au venit pana in 10 persoane", a declarat el pentru DW.

Unii muncitori sezonieri evita sa vina in Germania de teama sa nu se infecteze cu coronavirus. In Germania exista in prezent peste 10.000 de persoane infectate, in Romania abia 250, potrivit datelor valabile miercuri, 18.03., la orele 15. Altii se tem ca la intoarcere vor fi bagati in carantina sau vor fi impiedicati sa se intoarca in tara lor.

Cine doreste totusi sa vina sa ajute la recoltarea sparanghelului, intampina probleme sa ajunga in Germania din cauza inchiderii granitelor. "Romanii sunt adesea impiedicati sa-si continue calatoria la granita cu Ungaria", a explicat Köhr.

Granite inchise

Guvernul german a dispus pana acum, din cauza epidemiei, inchiderea granitelor cu vecinii sai din nord, sud si vest, dar nu si cu cei din est. Numeroase asociatii ale fermierilor cer acum guvernului de la Berlin sa asigure sosirea muncitorilor sezonieri. Aceasta inseamna si convingerea unor tari ca Ungaria sa permita tranzitul muncitorilor sezonieri. In prezent se discuta tot felul de solutii posibile, de la organizarea unor convoaie de autocare pana la aducerea muncitorilor sezonieri cu avioane inchiriate. Dar chiar daca una din aceste idei se va materializa, Asociatia Fermierilor Germani nu crede ca necesarul de 300.000 de culegatori va putea fi asigurat in acest an.

Relaxarea prevederilor legale

De aceea, fermierii si alte asociatii de profil cer politicienilor sa relaxeze prevederile legale, astfel incat "lucrarile urgente necesare pentru asigurarea aprovizionarii cu alimente sa fie asigurate". Intre solicitari se numara majorarea orelor de lucru si a perioadei de angajare. Cu alte cuvinte mai putini oameni sa poata munci mai mult pentru a strange recolta de pe camp.

De asemenea, se doreste asigurarea unui cadru legislativ care sa le permita somerilor, pensionarilor si solicitantilor de azil sa castige un ban in plus. Potrivit lui Andreas Köhr, exista ferme de sparanghel care au intrat deja in contact cu restaurante sau firme de curatenie, silite sa-si suspende activitatea, in incercarea de a obtine de acolo forta de munca.

Agricultura, o alternativa?

Pentru unii, munca in agricultura poate fi o alternativa, fiindca multe branse inregistreaza pierderi din cauza epidemiei. Totusi, exista motive pentru care strangerea recoltei este mai ales asigurata de muncitori sezonieri din Europa de Est. Aceasta munca este grea si prost platita, in mod normal cu salariul minim pe economie, care este in Germania de 9,35 euro pe ora. Cati oameni vor lipsi anul acesta de la stransul recoltei este greu de estimat. Potrivit Asociatiei Fermierilor Germani, totul depinde de modul in care va evolua pandemia de coronavirus.