Corneliu Furculiță: "Cel mai prost scenariu - dacă nu va fi posibilă formarea unui guvern"

DW: Cât de necesare au fost aceste alegeri anticipate pentru societate - sau se putea evita acest scrutin?

Corneliu Furculiță: Noi suntem primul partid parlamentar care am declarat despre necesitatea alegerilor parlamentare anticipate încă în 2020. Argumentele pentru aceasta au fost că Parlamentul, la acel moment, deja nu era reprezentativ din cauza că unul din principalii actorii politici, care a contribuit la formarea listelor electorale la Partidul Democrat, mă refer la Plahotniuc, a evadat din țară. Evident că acel partid, care era clădit după principiul acelui domn, a suferit foarte mari modificări în componența sa, inclusiv ați văzut plecările masive din fracțiunea partidului, formarea unor formațiuni noi, care deja nu reprezentau acel vot care a fost dat în 2019.

Migrația masivă a deputaților, care a început în 2020 și acea tentativă de a cumpăra deputații din fracțiunea socialiștilor, pe care noi am curmat-o, au fost alte motive. Evident că la acel moment noi ne-am pronunțat despre necesitatea alegerilor anticipate. Doar că am avut condiții, negocieri multiple cu partenerii din Parlament cu privire la mecanismul de declanșare și perioada acestora, astfel încât să fie asigurat exercițiul bugetar, să fie asigurate mijloacele financiare necesare pentru organizarea alegerilor, pentru procurarea vaccinului etc. S-a produs ceea ce s-a produs. Înțelegem de ce unii actori politici se grăbesc să organizeze aceste alegeri. S-a pornit procesul și noi participăm în aceste alegeri anticipate.

Comuniștii și socialiștii au decis să meargă totuși într-un bloc. De ce s-a mers pe această idee? Va rămâne blocul în viitorul parlament?

Este un pas matur și unul absolut necesar, fiindcă sunt două partide cu ideologii și cu platforme politice electorale similare. Deci este un lucru natural. Avem colegi care într-o anumită perioadă au muncit cot la cot în anumite organizații, Guvern inclusiv. Discuțiile se duceau de mai mult timp și în interiorul echipei se vorbea despre această mișcare. În plus a fost și îndemnul susținătorilor ambelor partide. Astfel, s-a produs un proces care demonstrează maturitatea conducerii ambelor partide și s-a mers pe crearea unui bloc electoral.

Este un fapt pozitiv pentru electoratul care votează partidele de stânga, ce ține de perspective în viitorul Parlament. Deja sunt declarații ale ambelor partide că fracțiunea parlamentară se va menține și, eventual, se discută și despre posibilitatea contopirii partidelor, care este un lucru de perspectivă.

Ați fost la guvernare pe parcursul ultimilor doi ani, fie în alianță cu Blocul ACUM sau cu democrații. Ce nu a mers? De ce nu s-a ajuns la finalizarea dosarelor de rezonanță?

În general, guvernările de coaliție sunt dificile și complicate, necesită o înțelegere între părțile coaliției. Cu colegii de la ACUM, noi am susținut și am făcut parte din acel guvern în proporție mult mai mică. A fost o perioadă scurtă de timp în care am văzut capacitatea mai restrânsă de a produce anumite efecte.

S-a ajuns la unele conflicte în urma cărora această alianță s-a destrămat. Spuneți că nu s-a progresat pe dosare de rezonanță? Ei, bine, Guvernul nu este organul de urmărire penală. Și aici mă refer la justiție. Fiind un produs al guvernărilor precedente, sistemul de justiție necesită o reformare, inclusiv a conducerii acestuia. Ele se produc, dar în interiorul acestor sisteme de forță există un contingent de oameni care opun rezistență.

Nu este atât de ușor să fie efectuată această reformă, dar totodată nu se poate merge pe încălcarea legislației. Acest lucru a fost încercat în toate alianțele și s-a văzut că, în cazul în care dosarele nu sunt bine pregătite, acestea se ruinează. De aceea, cu justiția trebuie să se ocupe strict organele de drept. Totodată, implicarea politicului în actul de justiție este la fel de periculos. O justiție trebuie să își facă treaba indiferent de alianță, guvernare sau de situația politică.

Sunteți convins că veți lua majoritatea. Cu ce priorități de guvernare ați veni?

Am declarat în această campanie că prioritare pentru noi sunt reformele economice, sociale și cele ale sistemului de drept.

Subiectul regiunii transnistrene a fost din nou un motiv de scandal în această campanie. Au dreptul cetățenii noștri de acolo să vină organizat cu autocarele la alegeri?

Opinia mea, ca observator la alegerile prezidențiale din 2020, este că cetățenii R. Moldova au dreptul constituțional de a-și exprima opțiunea lor politică prin vot. Iar atitudinea clasei politice în general față de cetățenii din stânga Nistrului este una care demonstrează cât de deschiși suntem și dorim să soluționăm acest conflict.

Dacă o parte din clasa politică se opune, etichetează acești alegători, făcând anumite interdicții care subminează dreptul la vot al acestor cetățeni, este o greșeală. Cetățenii noștri sunt egali, indiferent în care diasporă s-ar afla – în cea de vest sau Transnistria. Ce ține de transportul organizat, o definiție clară a ceea ce este acesta nu este și nu ar trebui să facem diferențe între transportul organizat care a avut loc în diaspora occidentală, în Italia, Germania sau Franța, și între cei care se află în Transnistria. Avem martori care atestă că în perioada alegerilor prezidențiale a fost o coordonare a deplasărilor și în vest, ceea ce poate fi catalogat o deplasare organizată a alegătorilor. A fost în Transnistria o interdicție legată de pandemie. Acum nu există și eu cred că indiferent de forma de deplasare a acestora, cetățenii trebuie să își exprime votul.

Vi s-a reproșat adeseori că optați mai mult pentru apropierea de Federația Rusă. Care, în opinia dumneavoastră, este cea mai bună abordare geostrategică pentru R. Moldova?

Suntem o țară care are declarată neutralitate și nu facem parte din careva blocuri militare. Deci, pentru noi, este important ca politica internațională a R. Moldova să fie produsă în interesul țării. De aceea, nu aș putea spune că suntem mai aproape de o parte sau de alta. Bine, poate sunt mai bune relațiile noastre cu partidele politice din Federația Rusă. Dar noi sincer ne dorim să avem relații și cu partidele din Occident. Nu vrem să fim părtași doar a unui singur vector geopolitic. Avem cetățeni care muncesc atât în est, cât și în vest, deci trebuie să fim prezenți cu interesele noastre în aceste țări pentru a-i apără pe cetățenii noștri.

Publicația germană ”Bild” v-a acuzat că ați primit bani din Federația Rusă. Este adevărat? Ați zis că dați publicația în judecată?

Nici pe aproape nu poate să corespundă adevărului. Eu consider că este parte a unor interese geopolitice, inclusiv a intereselor unor țări mari. Noi ne-am disociat de această informație și considerăm că este una falsă. Nu cunosc dacă este depus vreun dosar în instanțe pentru că nu mă ocup de partea juridică a acțiunilor.

Aveți deja experiența unei coaliții cu un partid de dreapta. Admiteți cumva din nou o alianță cu PAS în viitorul parlament?

Ați văzut că pe parcurs avem capacitatea și pragmatismul de a face coaliții și de a duce un dialog cu diferite forțe politice din parlament. Suntem un partid matur. Fiind acum în bloc, avem oameni în echipă și mai mult timp în guvernare, care au activat în diferite circumstanțe și guverne. Indiferent de scorul electoral, în eventuala necesitate de a discuta cu careva actori politici, noi acest lucru îl vom face. Chiar și acum avem discuții, mai formale sau neformale, cu toți actorii politici, fiindcă este un lucru normal.

Principalele forțe politice se află în permanente discuții. Deci, pentru binele țării, Partidul Socialiștilor este gata să discute cu orice forță politică, dar evident că respectând acele principii generale pe care ea le are în ideologia și platforma sa electorală. Am demonstrat că o putem face. Regretabil va fi dacă după alegerile anticipate nu va fi posibil de format un Guvern. Înțeleg că ar putea fi diferite favorizări pentru forțele politice, dar pentru țară este un lucru periculos. Este cel mai rău scenariu, fiindcă țara va fi aruncată într-o criză politică și economică. Cred că forțele politice responsabile de acest lucru vor înțelege, vor lăsa discuțiile electorale. Dar, pe moment, ca o forță politică care avem aceste șanse, luptăm pentru victorie și pentru a obține o majoritate.

