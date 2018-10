Comentariu: Declaraţie de război la adresa Romei

Guvernul populist de la Roma i-a aruncat mănuşa Comisiei Europene, sub forma unui proiect de buget nesustenabil. Comisia de la Bruxelles a acceptat provocarea. Acum începe măcelul politic fiscal. Disputa în jurul cursului corect al politicii privind bugetul va deveni o luptă amară pentru putere între Bruxelles şi Roma.

În mod surprinzător, Comisia Europeană a optat pentru o altă poziţie mai dură ca până acum şi, pentru prima oară în istoria uniunii monetare, a respins complet un proiect de buget. N-a avut de ales, crede comisarul european pentru moneda euro şi dialog social Valdis Dombrovskis, fiindcă mişcarea populară "5 Stele" şi Lega de extremă dreapta se laudă aproape triumfător că ar fi încălcat "conştient şi intenţionat" regulile Uniunii Europene. Riscul ca guvernul italian, atent oricum numai la efectele politicii sale pe plan intern, să se izoleze complet şi să blocheze orice influenţă externă este mare. Tiradele de vorbe grele la adresa "birocraţiei Bruxelles-ului" - vinovată de tot ceea ce se întâmplă - nu se vor lăsa aşteptate multă vreme.

Ministrul italian al Finanţelor are doar trei săptămâni la dispoziţie pentru a prezenta un proiect de buget fără acumularea unor noi datorii prea mari. Dacă nu reuşeşte - lucru previzibil de altfel, după consultări cu celelalte ţări membre ale zonei Euro -, Comisia va trebui să impună condiţii dure şi, în cele din urmă, să dispună aplicarea procedurilor de deficit excesiv contra Italiei.

Drama este programată

Asemenea măsuri n-ar face decât să dea apă la moara populiştilor de la Roma, care îi reproşează Uniunii Europene că ar fi vinovată de presupusa sărăcire a Italiei. Probleme fiscale ale ţării, îndatorarea excesivă şi vulnerabilităţile structurale nu se pun la socoteală, deocamdată. Acum este vorba despre putere.

Bernd Riegert, DW-Bruxelles

Comisia Europeană îi arată guvernului de la Roma că sloganul "Italia first" - promisiunea populiştilor în campania electorală -, nu funcţionează întotdeauna, iar criza fiscală şi a datoriilor are o dimensiune europeană. Italienii, nu numai populiştii şi simpatizanţii acestora, se plâng că UE are un dublu standard. În fond şi Germania, Franţa sau alte state membre au depăşit deficitul ani la rând.

Este adevărat. Numai că, între timp, aceste ţări s-au redresat fiindcă s-au ţinut de reguli şi au sisteme mult mai sănătoase comparativ cu italienii, al căror sector bancar tot în impas se găseşte.

Cu toate acestea există suspiciunea că poate Bruxelles-ul ar fi tratat mai cu blândeţe un guvern italian conservator sau social-democrat. Că pentru Comisia Europeană este important să le arate populiştilor şi radicalilor de dreapta de la Roma cine are ultimul cuvânt de spus. Drept răzbunare, guvernul italian ar putea bloca decizii sau dezbateri în chestiunea migraţiei, de exemplu, sau privind sancţiunile impuse Rusiei, Brexit sau bugetul comun după 2021.

Încă nu-i panică

O reformă a zonei Euro, o uniune bancară, răspundere comună pentru fondul de economii - pentru guvernul kamikaze de la Roma, care practică aventuri financiare, toate acestea nu mai intră în discuţie. În schimb, se stagnează. Cu atât de puţină vreme înaintea alegerilor europene din mai 2019, cu o Italie atât de sfidătoare, Uniunea Europeană nu livrează o imagine bună.

Depinde mult şi de reacţia creditorilor şi a investitorilor pe pieţele financiare internaţionale. Vor pedepsi ei Italia şi nu vor mai cumpăra obligaţiuni de stat? Şeful fondului european de salvare, Klaus Regling, îndeamnă la calm. Finanţele Italiei sunt mai solide decât par, consideră Regling. Deocamdată nu s-ar pune problema vreunui "risc de contaminare" a altor altor ţări din zona Euro. După recenta furtună, Comisia Europeană va trebui să facă ceea ce se pricepe cel mai bine: să negocieze şi să caute compromisuri. Nu se ştie însă dacă populiştii din Italia se vor lăsa convinşi sau nu.