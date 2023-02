Biden: "Invazia nu va deveni niciodată o victorie pentru Rusia"

În discursul de aproximativ 30 de minute, Biden a avertizat Rusia să nu atace un stat membru NATO și a amenințat cu un răspuns militar puternic. "Nu există niciun dubiu. Angajamentul Statelor Unite față de NATO și față de Articolul 5 este solid ca o stâncă. Fiecare membru al NATO știe acest lucru iar Rusia știe și ea că un atac împotriva unui membru NATO este un atac împotriva tuturor. Acesta este un jurământ sacru. Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO", a declarat Biden.

"Putin se confruntă cu ceva ce nu ar fi crezut că este posibil în urmă cu un an. Democrațiile au devenit mai puternice, nu mai slabe", a spus președintele Joe Biden în discursul rostit la Varșovia. Marile democrații au luat poziție "pentru suveranitatea" Ucrainei, a completat el.

”Vladimir Putin s-a îndoit că NATO poate rămâne unită. Însă nu ar trebui să existe nicio îndoială că sprijinul nostru pentru Ucraina nu se va clătina. NATO nu va fi divizată și nu vom obosi", a declarat Biden în capitala poloneză Varșovia, marți seara.

Biden vrea să tragă Rusia la răspundere pentru crime de război și crime împotriva umanității. Însă apărarea libertății nu este opera unei zile sau a unui an, spune el. Prin urmare, Ucraina va trăi încă multe "zile amare și grele", a avertizat președintele Biden. El a subliniat că Rusia comite atrocităţi împotriva poporului ucrainean şi a dat asigurări că Occidentul nu complotează să atace Rusia.

Joe Biden, în timpul discursului de la Varșovia

”Kievul rămâne puternic”

''Pot preciza că Kievul rămâne puternic. Da, am apăra suveranitatea şi am făcut asta. Da, am apăra democraţia şi am făcut asta'', a spus liderul de la Casa Albă în faţa a mii de persoane strânse în faţa Castelului Regal din Varșovia, simbol al capitalei poloneze, care a fost distrus în mare parte în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și reconstruit ulterior.

Biden a subliniat că atât democrații, cât și republicanii americani susțin ideea sprijinirii Ucrainei de către SUA. Președintele rus Vladimir Putin ar putea pune capăt războiului cu un cuvânt.

Președintele american a vorbit la câteva ore după un discurs al lui Putin, care a acuzat din nou Occidentul pentru războiul din Ucraina și l-a acuzat că atacă Rusia. Anterior, Biden efectuase o vizită-surpriză la Kiev.

Liderul SUA a contrazis teza potrivit căreia democrațiile ar fi în retragere. "Nu democrațiile sunt cele care au slăbit, ci autocrațiile", a spus el. El a lăudat dorința de ajutor a polonezilor, care au primit deja peste 1,5 milioane de refugiați de război ucraineni. ”Democrațiile au reacționat și sunt acum alături de Ucraina”, a spus Biden.

"Voi, în Polonia, știți mai bine decât oricine ce înseamnă solidaritatea, ce înseamnă să luptați împotriva opresiunii. Ne amintim cum Varșovia a fost distrusă în Al Doilea Război Mondial și prin ce a trebuit să treacă Polonia sub regimul comunist. Iar acum oamenii din alte locuri, precum Belarus, continuă să lupte pentru democrația lor", a spus preşedintele american.

Biden: "Vrem ca oamenii din Moldova să trăiască în libertate"

"Ne dorim ca și oamenii din Moldova să trăiască în libertate, să-și câștige independența. Poporul moldovean își apără drepturile, vrea libertate și să rămână independent. Doamnă președinte Sandu, suntem mândri să stăm alături de dumneavoastră. Un rând de aplauze pentru doamna președinte”, a spus Joe Biden.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Varșovia, unde va participa la reuniunea extraordinară în format București 9 (B9), un format de securitate alcătuit din nouă țări de pe flancul estic al NATO - România, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia și Ungaria.

Președintele polonez Andrzej Duda, dreapta, l-a primit pe omologul american Joe Biden la Palatul Prezidențial de la Varșovia

Duda: ”Scenarii ca în Al Doilea Război Mondial”

La rândul său, președintele Poloniei, Andrzej Duda, a făcut apel la statele membre NATO din Europa să continue să sprijine Ucraina cu arme. "Fac apel la toți liderii țărilor europene membre NATO să dea dovadă de solidaritate cu Ucraina, să sprijine Ucraina și să îi ofere sprijin militar constant, astfel încât apărătorii Ucrainei să aibă cu ce lupta", a declarat Duda la Varșovia.

Duda a amintit că Ucraina, care a fost atacată de Rusia, este în flăcări și că acolo se desfășoară scenarii asemănătoare celui de-Al Doilea Război Mondial. "Acest lucru se întâmplă pentru că Rusia vrea să devină din nou un imperiu și să își realizeze ambițiile de a înrobi alte popoare", a spus Duda. Lumea liberă nu poate permite acest lucru, avertizează el.

UE va accelera furnizarea de arme

Ţările membre ale Uniunii Europene vor accelera furnizarea de arme şi de muniţii pentru Ucraina, a dat asigurări, marţi, şeful diplomaţiei europene Josep Borrell.

"Am trimis o scrisoare tuturor miniştrilor apărării ai ţărilor din UE, pe care ei o vor primi astăzi, pentru a le cere să furnizeze muniţii Ucrainei, din stocurile lor şi provenind din comenzi deja plasate", a precizat Josep Borrell în timpul unei conferinţe de presă la sediul NATO.

Pistorius reiterează nevoia finanţării apărării

În Germania, ministrul Apărării, Boris Pistorius, a subliniat marţi necesitatea creșterii cheltuielilor în domeniul apărării. Forțele armate au nevoie de o "finanțare adecvată", a declarat Pistorius în timpul unei vizite la marina germană din Eckernförde. De asemenea, trebuie respectat obiectivul NATO vizând alocarea a două procente din PIB pentru apărare, a spus responsabilul federal.