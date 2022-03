Zelenski pede mais apoio em discurso no Congresso dos EUA

Em pronunciamento diante do Congresso dos EUA nesta quarta-feira (16/03), o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, assegurou que o "terror" que seu país vive "é algo que a Europa não vê há 80 anos".

No discurso, realizado por meio de transmissão em vídeo diretamente de Kiev, ele voltou a pedir uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, argumentando que a Rússia "transformou os céus em uma fonte de morte para milhares de pessoas" na Ucrânia.

"Lembrem-se do 11 de Setembro. A Ucrânia vive isso todos os dias. Um terror que a Europa não vê há 80 anos", disse o líder ucraniano.

Ele também apelou para que Washington intensifique o envio de equipamento militar, para que os ucranianos possam se defender.

Ao final da fala, Zelenski foi aplaudido de pé pelos legisladores americanos.

"Slava Ukraini" ("glória à Ucrânia"), disse a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ao apresentar o discurso, enquanto os legisladores se levantavam e batiam palmas com entusiasmo ao ver Zelenski na tela.

"Destino da Ucrânia sendo decidido"

O líder ucraniano enfatizou que "neste momento" o "destino" de seu país "está sendo decidido", já que o ataque "brutal" da Rússia mira "os valores humanos básicos" dos ucranianos.

O pronunciamento de Zelenski no Congresso dos EUA ocorre depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, assinou uma lei que inclui 13,6 bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária para a Ucrânia e os países do flanco leste da Otan.

Zelenski saudou o esforço internacional, mas apelou no discurso aos congressistas “que façam mais, novos pacotes são constantemente necessários a cada semana, até que as máquinas militares da Rússia parem".

"Restrições são necessárias contra todos nos quais este regime injusto se baseia", afirmou. "Todos aqueles (políticos russos) que permanecem nos seus cargos", acrescentou.

Apelo por zona de exclusão ou aviões

Depois de citar o famoso "Eu tenho um sonho", de Martin Luther King, ele disse: "Tenho uma necessidade, uma necessidade de proteger nosso céu. Preciso de sua decisão, de sua ajuda".

Zelenski renovou os pedidos de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, um pedido que ele fez várias vezes desde que a invasão começou em 24 de fevereiro.

"É pedir demais, criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, salvar as pessoas? É pedir demais, uma zona de exclusão aérea humanitária?", acrescentou, emendando para um pedido por aeronaves americanas.

"Se isso for pedir demais, oferecemos uma alternativa. Vocês sabem que tipo de sistemas de defesa precisamos", falando em "aeronaves que podem ajudar a Ucrânia, ajudar a Europa".

A Otan já rejeitou diversas vezes o pedido de Zelenski pela criação de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, argumentando que isso envolveria abater caças russos e deflagrar uma guerra mundial.

"Nós sabemos que elas existem e você as têm. Elas não estão nos céus ucranianos", disse Zelenski, pouco antes de mostrar um vídeo com cenas fortes de seu país sob a devastação dos bombardeios russos.

Houve debates sobre transferir caças da Polônia, um membro da Otan, para a Ucrânia, para serem pilotados pela Força Aérea ucraniana, mas a proposta não prosperou.

Ao final do discurso, dirigindo-se diretamente ao presidente americano, Joe Biden, afirmou, em inglês: "Presidente Joe Biden, você é o líder de uma nação, de sua grande nação. Desejo que seja o líder do mundo. Ser o líder do mundo significa ser o líder da paz".

md/bl (EFE, AFP, Reuters)