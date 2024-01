Zelenski: Putin é predador e não aceitará conflito congelado

No Fórum Econômico Mundial, em Davos, líder ucraniano apela pela ajuda ocidental num momento em que a guerra de Israel contra o Hamas desvia a atenção para o Oriente Médio.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, apelou nesta terça-feira (16/01) aos aliados ocidentais para que ajudem seu país a garantir superioridade aérea sobre a Rússia, à medida em que o cansaço com a guerra aumenta.

"Os nossos parceiros conhecem as nossas necessidades e qual a quantidade", assinalou durante um discurso em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial, acrescentando que as suas forças já garantiram vantagem face à frota russa no Mar Negro.

Na segunda-feira, Kiev reivindicou a destruição de dois aviões russos de comando sobre o mar de Azov, no que pode ser um duro golpe para a Rússia numa área que estaria controlando.

Zelenski tenta manter a longa e amplamente estagnada defesa de seu país contra a Rússia na mente dos líderes políticos ocidentais, já que a guerra de Israel contra o Hamas, que ultrapassou a marca de cem dias esta semana, desviou grande parte da atenção do mundo e gerou preocupações sobre um conflito mais amplo no Oriente Médio.

O líder ucraniano definiu o presidente russo, Vladimir Putin, como um "predador" que nunca admitirá um conflito "congelado" na Ucrânia. "Na verdade, Putin encarna a guerra. Ele nunca mudará", afirmou Zelenski.

"Qualquer um que pense que isso é apenas sobre a Ucrânia está fundamentalmente enganado", disse ele num discurso em inglês. "As possíveis direções e até mesmo a linha do tempo de uma nova agressão russa para além da Ucrânia se tornam cada vez mais óbvias."

Na Suíça, Zelenki se reúne com líderes ocidentes para manter apoio Foto: Ukrainian Presidential Press Service/AFP

Blinken garante apoio

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, prometeu nesta terça-feira (16/01) a continuidade do apoio de seu país à Ucrânia, após uma reunião em Davos com Zelenski.

O encontro surgiu da necessidade de Washington dar garantias a Kiev face ao impasse das negociações no Congresso americano para a aprovação de um pacote de ajuda.

"Estamos determinados a manter o nosso apoio à Ucrânia e estamos trabalhando em estreita colaboração com o Congresso. Sei que os nossos colegas europeus estão fazendo o mesmo", afirmou Blinken durante a reunião com Zelenski.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, que também estava presente no encontro, garantiu ao presidente ucraniano que os Estados Unidos e aliados estão determinados em garantir a vitória da Ucrânia.

Zelenski agradeceu à administração do presidente Joe Biden e o apoio bipartidário do Congresso dos EUA. Ele se referiu em especial ao sistema de defesa antiaéreo americano Patriot, que tem ajudado a Ucrânia na defesa contra os ataques de mísseis russos.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, os Estados Unidos já enviaram cerca de 44 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, além de vários bilhões em assistência e apoio econômico.

A administração Biden divulgou o seu último pacote de ajuda no final de dezembro, mas os republicanos estão condicionando seu apoio a um novo pacote a um endurecimento drástico da política de migração dos Estados Unidos.

as/le (Lusa, AP, Reuters, AFP)