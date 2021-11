"Quem fica em silêncio é cúmplice desse regime fascista", diz Felipe Neto

Com mais de 40 milhões de seguidores no YouTube e 13 milhões no Twitter, Felipe Neto diz levar muito a sério a responsabilidade de não desinformar seu público, e defende a importância de artistas e influenciadores se posicionarem politicamente. "Quem fica em silêncio é cúmplice desse regime fascista, e não podemos ficar em silêncio quando enfrentamos alguém como Jair Bolsonaro."