Whitney Houston

A cantora nasceu em 9 de agosto de 1963, em Newark, no estado norte-americano de Nova Jersey. Era filha da cantora de gospel Cissy Houston, prima da diva da música pop Dionne Warwick e afilhada de Aretha Franklin. Começou a cantar aos 11 anos com o coral júnior de gospel numa igreja de Nova Jersey e aos 15 anos passou a atuar com a mãe em algumas casas noturnas de Nova York, até ser descoberta pelo empresário Clive Davis. Houston trabalhou ainda como modelo.