Whatsapp baniu 400 mil perfis na campanha eleitoral de 2018

O mês de novembro em imagens

Mais de 200 pessoas perderam visão em atos no Chile

A principal associação médica do Chile anunciou que pelo menos 230 pessoas perderam a visão, parcial ou completamente do olho afetado, devido a tiros com espingarda de pressão disparadas por agentes de segurança do Estado durante protestos no país sul-americano. Estatísticas adicionais da instituição mostraram que a idade média das vítimas é de 30 anos. (15/11)