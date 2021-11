O alemão Walter Benjamin foi crítico literário, filósofo, ensaísta, filólogo, teórico da Era Moderna, associado à Escola de Frankfurt e à Teoria Crítica.

Embora Walter Benjamin (1892-1940) seja conhecido dos dois lados do Atlântico como teórico da revolução midiática do século 20, a leitura dos textos do pensador na América Latina distingue-se daquela existente na Europa. Entre os latino-americanos, percebe-se um interesse mais acentuado pelas intenções políticas e pela crítica à mídia exercida por Benjamin.