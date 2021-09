Vulcão entra em erupção nas Ilhas Canárias

Um vulcão na ilha espanhola de La Palma, no arquipélago atlântico das Ilhas Canárias, entrou em erupção neste domingo (19/09) após a ocorrência de uma série de pequenos terremotos na área do complexo vulcânico de Cumbre Vieja há mais de uma semana.

O vulcão surgiu em uma área montanhosa desabitada enquanto a população com mobilidade reduzida nas cidades vizinhas estava sendo retirada, causando pequenos incêndios florestais. Na área, são vistas grandes colunas de materiais vulcânicos.

O Instituto Geográfico Nacional e o Instituto Vulcanológico das Canárias vinham registrando desde 11 de setembro uma importante acumulação de milhares de pequenos terremotos no entorno do Cumbre Vieja, com focos que começaram a mais de 20 quilômetros de profundidade, mas foram subindo progressivamente até a superfície.

Desde o início da semana, a ilha estava em alerta amarelo devido ao risco vulcânico na área. O sistema de alerta tem quatro níveis, sendo o amarelo o segundo mais grave.

Na manhã deste domingo, as autoridades começaram a retirar residentes com problemas de mobilidade nas vilas dos municípios localizados nas áreas mais próximas da zona vulcânica.

Premiê tranquiliza população

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também informou no Twitter sobre o aumento do risco sísmico na ilha e garantiu que todas as administrações do país estão preparadas para agir de forma coordenada em qualquer situação.

Uma vez que existem registos históricos – desde a conquista das Ilhas Canárias no século 15 – La Palma foi palco de sete das 16 erupções vulcânicas ocorridas no arquipélago.

O Parque Nacional Cumbre Vieja é um dos complexos vulcânicos mais ativos das Ilhas Canárias. Duas das últimas três erupções registradas nas ilhas aconteceram ali, o vulcão San Juan, em 1949, e o Teneguía, em 1971.

O complexo vulcânico ganhou destaque no Brasil após ser noticiado que seria o único que, em caso de erupção explosiva — nível mais alto de atividade vulcânica —, poderia ser capaz de gerar deslizamentos e provocar um tsunami com força suficiente para chegar à costa brasileira. O risco desse cenário acontecer, entretanto, é muito baixo, de acordo com especialistas.

md (EFE, AFP)