Von der Leyen visita a Ucrânia para tratar de adesão à UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visita a Ucrânia neste sábado (11/06) para tratar, entre outros assuntos, da possível adesão do país à União Europeia (EU).

"Estou de volta a Kiev para me encontrar com o presidente [Volodymyr] Zelenski e o primeiro-ministro [Denys] Shmygal. Faremos um balanço do trabalho conjunto necessário para a reconstrução e o progresso da Ucrânia no caminho para a Europa", disse Von der Leyena a jornalistas que a acompanham na visita.

Von der Leyen desembarcou na estação de trens de Kiev e foi recebida pela vice-primeira-ministra ucraniana, Olga Stefanischina.

Na próxima sexta-feira, a Comissão Europeia deve publicar sua avaliação sobre se o país deve receber o status de "candidato" ao bloco europeu.

Kiev solicitou a adesão à UE logo após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia. Mesmo que a Comissão Europeia avalie o pedido positivamente, o início das negociações de admissão ainda pode demorar muito, já que todos os estados da UE precisam concordar.

Países como Estônia, Lituânia e Letônia, bem como Itália e Irlanda, são fortemente a favor de tornar a Ucrânia candidata à UE.

"É uma mensagem política importante que devemos enviar o mais rapidamente possível", disse o presidente lituano, Gitanas Nauseda, após conversas com o chanceler federal alemão, Olaf Scholz. "Não temos o direito moral de perder este momento. A Ucrânia está defendendo esse direito com seu sangue", completou.

Embora haja pouca rejeição clara, alguns Estados são mais céticos. Estes incluem França e Holanda. A Alemanha ainda não assumiu uma posição clara, mas Scholz enfatizou que não aceitaria nenhuma regra especial para a adesão acelerada da Ucrânia à UE. Para ele, isso seria injusto com os seis países dos Balcãs Ocidentais também esperam aderir ao bloco.

Sérvia, Montenegro, Macedônia do Norte e Albânia já são países candidatos à UE. Kosovo e Bósnia-Herzegovina ainda aguardam por este status.

Segunda visita à Ucrânia

Esta é a segunda vez que Von der Leyen visita a Ucrânia desde o início da guerra. Em abril, ela esteve Bucha, onde centenas de corpos de civis foram encontrados depois que as tropas russas se retiraram da cidade.

Na ocasião, ela também esteve em Kiev e se encontrou com Zelenski, a quem prometeu um parecer rápido sobre a admissão do país na União Europeia.

"Minha mensagem hoje é que a Ucrânia pertence à família europeia", disse Von der Leyen na época, quando entregou a Zelenski um questionário que serviria de base para as negociações de adesão da Ucrânia ao bloco.

le (Lusa, AFP, ots)